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0難度！苗栗龍騰斷橋「高空鐵道自行車」之旅　還能帶著媽媽一起來

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

走入苗栗的客家風情山城裡，帶著可愛的媽媽來趟輕輕鬆鬆0難度的高空鐵道自行車之旅，不費力就可飽覽舊鐵道風情的山城路線最喜歡。

帶著阿母一起騎自行車，還能欣賞最為壯觀與美麗的龍騰斷橋。
帶著阿母一起騎自行車，還能欣賞最為壯觀與美麗的龍騰斷橋。

　

舊山線鐵道自行車悠哉吹風

帶著媽媽造訪「舊山線」，這段曾被稱為「台灣最美鐵路支線」的路線原為三義到豐原之間，經過兩次的強震後損毀已無法使用，舊山線也在新山線軌道興建後走路歷史，在苗栗地方政府積極整頓之下2018年起改頭換面，成了可以悠哉搭著鐵道自行車飽覽沿途風景的旅遊勝地。

鐵道自行車C路線盡頭除了可俯瞰鯉魚潭之外，還設有火車造型鐵牆可供拍攝。
鐵道自行車C路線盡頭除了可俯瞰鯉魚潭之外，還設有火車造型鐵牆可供拍攝。

雖稱為鐵道自行車其實並不用費力踩踏，只需握把控制車速就可跟媽媽來趟0難度的鐵道之旅。共有A、B、C3種路線，最人氣的是能夠就近距離看到龍騰斷橋的C路線。悠哉從起點出發，沒多久就能看到左側壯觀的紅磚龍騰斷橋出現，宏偉地景與壯觀山勢、與山林植物共構，從鐵道高空的角度看過去格外迷人。C行程之所以讓人著迷，還有能夠穿梭舊鐵道路線的3∼6號隧道群，當車子緩緩從隧道間鑽出遠方又能眺望到下一個綠色隧道口，讓人彷彿有種穿梭時光隧道感。

連續隧道的穿梭讓人很像墜入漫畫世界中。
連續隧道的穿梭讓人很像墜入漫畫世界中。

抵達盡頭能眺望鯉魚潭與7號隧道口，再沿路返回停靠在南斷橋秘境，還能跟著導覽員的腳步走下斷橋橋墩旁，以近距離的角度欣賞已毀損的橋墩被榕樹盤根錯節纏繞的神秘感。

南斷橋站下車後，可就近欣賞被榕樹攀爬滿的壯觀景象。
南斷橋站下車後，可就近欣賞被榕樹攀爬滿的壯觀景象。

沿途經過彎道時往回看，還可看見小車子微傾斜模樣。
沿途經過彎道時往回看，還可看見小車子微傾斜模樣。

　

景點推薦

舊山線鐵道自行車　龍騰站

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村4鄰外庄20-2號

電話：037-878-599

網址：www.oml-railbike.com

價位：A路線行駛勝興站往返南斷橋秘境250元(經龍騰斷橋)、B路線龍騰站往返勝興站間200元(不經龍騰斷橋)、C路線龍騰站往返6號隧道250元(經龍騰斷橋)

備註：敬請網路預約各乘車時段

　

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