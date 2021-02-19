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粉嫩櫻花、神木群步道必訪！桃園復興「拉拉山」景點＋行程懶人包

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
拉拉山櫻花。 圖／kkday
拉拉山櫻花。 圖／kkday

位在桃園復興鄉的拉拉山，又名達觀山，擁有全台面積最大的紅檜林、壯闊的拉拉山巨木群，夏季時盛產全台最好吃的水蜜桃，每年春季時，拉拉山上盛開櫻花，一片粉紅色的夢幻大地，總是吸引大批遊客前來！還有不少遊客在寒流來臨時，幸運地欣賞到銀白世界呢～

拉拉山交通

大眾運輸

搭臺鐵至「桃園站」或「中壢站」下車，轉搭桃園客運（往林班口）至「巴陵站」

自行開車

► 國道1號

平鎮系統交流道-省道臺66線-大溪端交流道下-市道112甲線-省道臺3線-省道臺4線-桃59-1線-省道臺7線-桃116線

► 國道3號

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拉拉山各季特色

春季－櫻花季賞櫻＆賞雪

拉拉山櫻花。 圖／kkday
拉拉山櫻花。 圖／kkday

每年2-3月是拉拉山櫻花盛開的季節，特別是在恩愛農場裡綻放的千島櫻、富士櫻，淡粉色以及桃紅色花海，宛如置身日本的美景之中；農場的絕佳地理位置讓視野更遼闊，眺望遠方的壯麗山景，讓人心曠神怡；設有小木屋、露營營地、水蜜桃、烏龍茶、有機蔬菜等區域，農場內也有無菜單料理可以用餐，是闔家大小出遊的絕佳景點！

小編偷偷說：若天氣允許，恩愛農場也有機會賞到雪唷，被粉紅色點綴的雪白世界，是非常獨特的景致呢！

夏季－水蜜桃季

拉拉山水蜜桃。 圖／IG, yoyozaha
拉拉山水蜜桃。 圖／IG, yoyozaha

拉拉山的水蜜桃美味至極，圓潤飽滿的果形、鮮甜多汁又柔嫩的果肉，是許多人心中的首選。每年6-8月是拉拉山水蜜桃盛產季，大批遊客慕名而來，此時的拉拉山不僅滿山的水蜜桃，人潮也是水塞不通呀！旅遊踏青的同時，要記得順道來園區內品嚐新鮮的水蜜桃，錯過甜美的水蜜桃實在太可惜了！

小編提醒：3個規則教你挑選美味的水蜜桃！

1. 拉拉山水蜜桃底部渾圓，柄部有道溝，不像一般水蜜桃尾部呈尖凹狀。

2. 復興鄉農會出的拉拉山水蜜桃盒有「泰雅黥面人」標誌，每盒桃子均有流水號控管。

3. 拉拉山水蜜桃是淡粉紅，表皮有細緻絨毛，進口桃色呈豔紅，表皮光滑。

秋季－甜柿季

拉拉山田柿。 圖／kkday
拉拉山田柿。 圖／kkday

每年11-12月，為拉拉山盛產甜柿的季節，主要種植的是日本富友及次郎兩品種，渾圓飽滿的外型、金黃色的色澤、直接入口可以感受甜脆多汁的口感，也可以選擇入菜成特色料理，爽口又開胃，讓人食指大動！亦有採柿子可以體驗唷～

拉拉山景點推薦

拉拉山山自然保護區＋神木步道

神木群步道。 圖／kkday
神木群步道。 圖／kkday

位於復興鄉與烏來區的交界，屬於國有林自然保護區，擁有全台最大面積的紅檜樹林。漫步在平易近人的環狀步道上，近距離欣賞24棵拉拉山神木的莊嚴，樹齡從500-3000年不等，被巨木的磅礡氣勢震撼著。悠遊徜徉在海拔1500公尺以上的森林之中，即使在盛夏時期也能沁涼消暑，是個一年四季郊外踏青都適合的幽美步道！

小編提醒：鄰近16號至18號神木間的步道因整修暫時無法通行，預計封閉3-6個月。其他步道仍開放通行！

拉拉山恩愛農場

拉拉山恩愛農場。 圖／IG, alstonphoto
拉拉山恩愛農場。 圖／IG, alstonphoto

恩愛農場絕對是拉拉山必訪景點之一，寒流來襲時這裡有著濃濃雪意，是追雪聖地的選擇之一。春季時有著絕美的櫻花景致，超浪漫的粉紅海帶來滿滿的人潮，許多遊客甚至提早來卡位在盛開的櫻花樹下野餐～而且位於居高臨下的位置，還可以瞭望白雲繚繞的山頭；農場外有小市集販賣小吃美食；農場內則有露營營地，品嘗下午茶、無菜單料理。

地址：桃園市復興區華陵里上巴陵中心路143號

開放時間：08:00-20:00

巴陵古道生態園區

巴陵古道生態園區。 圖／kkday
巴陵古道生態園區。 圖／kkday

巴陵古道以前為泰雅族人的部落通道，雖然年代久遠而荒廢，此處卻依然保有豐富的動植物生態環境。桃園市政府將此處重新打造成「巴陵古道生態園區」，結合蝴蝶館、甲蟲館、闊葉林館、地質館並與當地原住民文化做結合，讓每位來訪的旅客得以體驗一段自然生態與歷史人文結合的深度之旅。步道全長1.28公里，有座懸掛於樹林之間的「生態探索吊繩橋」，一邊欣賞幽靜的自然景觀，一邊感受著腳下臨空的刺激感受！

地址：桃園市復興區華陵里7鄰29號

開放時間：08:00-17:00

明池山莊森林遊樂區

明池山莊森林遊樂區。 圖／IG, rosycloudband
明池山莊森林遊樂區。 圖／IG, rosycloudband

位於桃園與宜蘭交界處的明池山莊森林遊樂區，其「明池」為一座高山人工湖泊，海拔約在1150-1700公尺間，涼爽宜人的氣候，是北部非常受歡迎的避暑勝地，再加上多樣的林木景致、豐富的動物種類，帶給眾多遊客驚喜與感動的體驗。園區內還有提供遊客冥想的靜石園、自然林間生態教室的蕨園、矩陣排種植的森林童話步道及百花綻放的明池苗圃等，讓每位旅客遊玩樂趣大增！

地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號

開放時間：08:00-16:30

票價：詳情請洽官網

拉拉山有著得天獨厚的環境、豐富的自然生態、肥沃土壤，得以豐收許多厚實甜美的果物。下次去到拉拉山吸收芬多精時，除了感受氣勢磅礡的巨大神木群、漫步在紅檜森林之中、欣賞嫩粉色的櫻花海、眺望遼闊的群山景致，也別忘了品嘗這些美味可口的水果唷！

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