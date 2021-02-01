在地人激推！ 頭份美食「Google四星級推薦」必吃店家

頭份，大家或許對這個地名感到陌生，但它可以說是竹科的延伸，近年來也變得熱鬧許多，美食自然是少不了。而美食定義百百種，怎樣的標準才算是「美食」呢？本篇將以「Google評價4顆星以上」的標準來介紹五家頭份美食，將最真實的口感帶給大家，也讓想來頭份遊玩的朋友們能參考參考。

豆腐殿

有「素食者天堂」之美譽的豆腐殿，是在地人推薦的口袋名單，它的臭豆腐可是遠近馳名的美味。店內臭豆腐分成清蒸與酥炸兩種，清蒸的臭豆腐味道反而較重，是貨真價實的「臭豆腐」，比較適合喜愛原汁原味的人來享用，也可以配著裡頭的素米血一起吃，美味加倍；而酥炸的臭豆腐味道較淡，但配上店家提供的辣醬一同入口，外酥內嫩、香純辣口的味道讓人回味無窮，是來此必吃的美味。

而百頁豆腐的味道中規中矩，雖不驚豔，卻也不會難以下嚥。來豆腐殿果然還是點臭豆腐才是王道啊！

豆腐殿

地址：苗栗縣頭份市信義路108號

電話：037663005

珊瑚豆花

以高CP值著稱的珊瑚豆花，店家並不是太起眼，但40塊錢就能吃到滿溢的配料，非常划算。而個人是推薦吃原味的豆花，因為這樣才能吃出豆花最真實的本質，珊瑚豆花的厚度偏厚、看起來扎實吃起來綿密，用嘴輕輕一抿就化在嘴中，而黃豆的香氣卻會留存許久不散去，屬極品豆花。

要加鮮奶、冰塊、薑之類的東西都能客製化調整，尤其是這裡的糖水不死甜，味道非常不錯，據說是比例拿捏的好，而非加入了什麼神秘配方。喜愛豆花的人絕對不能錯過這家「珊瑚豆花」。

珊瑚豆花

地址：苗栗縣頭份市信東路二段118-1號

電話：0989 603 951

有好食茶

(圖片來源：有好食茶 · IUHO SIID CHA粉專)

裝潢頗花費心思，牆上更能看到全台灣各地的特色茶種介紹，這裡的茶品可不是一般手搖飲的等級，而是真正懂茶的人才能體會的職人精神象徵。最受歡迎的人氣商品是「南非國寶奶茶」，這是不含咖啡因的特色茶種，喝多了也無須擔心睡不著，是十分適合現代人的飲品。

(圖片來源：有好食茶 · IUHO SIID CHA粉專)

如果喜愛茶香重的口味，紅烏龍鮮奶茶也會是不錯的選擇，另外，自行攜帶杯子前來盛裝，可以現折5元，而外帶大杯的南非國寶奶茶是60元，比坊間很多手搖飲店家都來的便宜許多，不愧是評價超高的知名店家，CP值不是蓋的。

有好食茶

地址：苗栗縣頭份市東民三街8號

電話：03 767 3675

詠記蒸餃

蝦子是頗為普通的食材，蝦餃更是四處可見，但你有看過將整條蝦子連同頭尾包成餃子的嗎？詠記蒸餃的「天使蝦蒸餃」就是如此，露出蝦頭蝦尾，將中間包成餃子，像是小當家裡面會出現的神奇料理。雖說蝦肉Q彈、皮薄肉多汁，不過一尾蝦蒸餃就要價55元，只能說是礙於成本、美中不足的地方了，可身為海鮮控的你還是必須嚐一波。

另一項「天使蝦扯蛋」則是將天使蝦放在滷蛋及滷肉飯上，味道卻出乎意料的和諧。底下的滷肉飯是偏向肥瘦均勻、不會太油膩，喜歡吃油油亮亮魯肉飯的人恐怕會失望了。整體來說食物確實是相當美味，在地人也會經常來吃。

詠記蒸餃

地址：苗栗縣頭份市文化街208號

電話：0968 895 968

曾記餡餅

看過壘球大的餡餅嗎？曾記餡餅就是如此浮誇，不但餡餅份量大，味道也是毫不含糊。加入了特製的韭菜醬，肉汁驚人、餡料爆多，再加上飽含醬汁的濕潤餅皮，這家餡餅就是如此厲害。但唯一的缺點是，排隊真的排太久。這家店還有接受預訂，所以當單子數量增加，等待時間就會拉長，若無預定的朋友，可要做好排隊覺悟再前來購買唷。

曾記餡餅

地址：苗栗縣頭份市中央路603號

電話：0919 825 562

這幾家評價4顆星以上的店家或許都有一些不完美的小地方，但都是真材實料、美味值得肯定的優質店家。頭份的美食當然不只這些，但這幾間店或許可以證明頭份美食的數量眾多，想嚐嚐看苗栗地區的好料，絕對要記得來頭份喔！





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