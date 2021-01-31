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2021走春精選！新竹8處「親子走春景點」推薦，無籠動物園、雲夢山丘打卡必訪

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@yii_chiehh
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撰文：Lemon

告別了舊的一年，趁著春節到來當然想要大玩特玩一番！帶著小朋友不知道要去哪裡玩嗎？新竹可是有超多適合小朋友放電的好所在！親子走春哪裡去？ ReadyGo為你精選新竹8個「親子景點」，今年就帶著全家大小去新竹走春吧！

#巨埔有機農場

圖/IG@j11151988
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位在新竹縣新埔鎮的巨埔生態農場，不僅擁有登山步道、蝴蝶復育區等豐富的生態，更是因為繽紛亮眼的彩虹水管屋、彩虹水管隧道成為熱門打卡景點。每到三、四月黃金風鈴木花開時，還會為農場披上美麗的金黃衣裳，美不勝收！這裡不僅適合三五好友，更適合親子旅行，還不來一探究竟？

地址｜新竹縣新埔鎮新龍路752巷2號

#新竹動物園

圖/IG@hester.lin
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圖/IG@yii_chiehh
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號稱台灣最老動物園的新竹市立動物園在2019年重新完工化身沒有籠子的友善環境後甫變身為新竹熱門打卡景點。修建後的園區不僅友善動物，寬敞的園區也很適合親子安排一場與動物的零距離小旅行。

地址｜新竹市東區食品路66號

營業時間｜09:00-17:00(週一休園)

#綠世界生態農場

圖/IG@cheng_youting
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除了新竹動物園，新竹還有另一個可以近距離與動物互動，非常適合親子出遊的景點，那就是綠世界生態農場啦！位於新竹北埔的綠世界生態農場，擁有許多主題園區，更是距離北埔老街不遠，非常適合規劃新竹北埔一日遊呢！

地址｜新竹縣北埔鄉7鄰20號

營業時間｜08:30-17:30

#西瓜莊園

圖/IG@joecy_shie
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吃過西瓜，那你看過像巨人一樣大的西瓜嗎？位於新竹北埔的西瓜莊園以繽紛童趣為園區設計，戶外空間隨處可見可愛的西瓜造景，甚至還有以西瓜色系打造的遊戲區，非常適合小朋友放電！這麼棒的親子景點，你還不快來？

地址｜新竹縣北埔鄉水磜村六鄰32號之10號

營業時間｜週六日10:00-17:30

#合興車站

圖/IG@ping13467
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圖/IG@jean_1028
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提到新竹的車站，怎能沒有這座傳說中的愛情火車站呢？在前往內灣途中，會先經過這處美麗小站「合興車站」，古樸的日式木造建築、多股軌道的遺跡，因為浪漫的愛情故事而得以保留下來。假日不妨帶著小朋友來這跟他們說說故事哦！

地址｜新竹縣橫山鄉中山街一段17號

#雲夢山丘

圖/IG@1227sandy
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圖/IG@yunyun614
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堪稱是新埔秘境！雲夢山丘不僅能免費泡足湯，還能在大森林園區漫步享受午後時光，甚至還有宛如置身國外的吸睛打卡景點，這麼美的假日散步好去處，非常適合親子利用放假時光來野餐、踏青呢！

地址｜新竹縣新埔鎮新關路五埔段600號

營業時間｜週六日09:00-17:00

#新瓦屋客家園區

圖/IG@shihhan8185
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位於新竹竹北的新瓦屋客家文化保存區，在六家居民及文史工作者的努力下保存下來，成為全國第一個客家文化保存區。這裡是一個藝術小村落，集結了不同的特色店家，來到這裡能探訪歷史建築及尋寶賞景，適合規劃一場親子懷舊之旅，十分有趣呢！

地址｜新竹縣竹北市文興路一段123號

#新竹市消防博物館

圖/IG@sasha_peng
圖/IG@sasha_peng

來變身打火英雄吧！2019年開放的新竹市消防博物館可是熱門的新竹親子景點，小朋友可以透過穿消防服射水滅火、火場逃生、開消防電動車等各項活動與設施體驗消防工作，館內更有超厲害打卡景點「消防救災3D彩繪牆」，蠢蠢欲動了嗎？還不快規劃！

地址｜新竹市北區中山路4號

營業時間｜09:00-12:00、13:00-17:00 (週一休館)

看完ReadyGo精選新竹親子走春景點推薦，是不是心動了呢？趕快筆記這些走春景點！用一趟好玩的親子之旅迎接2021吧！

延伸閱讀>>2021東部走春景點，花蓮太魯閣國家公園景點懶人包

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