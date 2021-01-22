苗栗山城怎麼玩？ 古道、梯田、銅鑼燒　最新「銅鑼美食美景」就醬玩！

小編今天要帶你去苗栗這個依山傍海的好地方～這次要介紹的是銅鑼，銅鑼景點一年四季都有不同的風采，無論是秋天的杭菊、春節的炮仗紅，還是春季的五月雪這些銅鑼通通看得到。除了這些絕美的自然景觀想知道更多必去的銅鑼打卡景點、銅鑼美食嗎？那就跟著小編的腳步出發囉！

銅鑼必去景點一覽

銅鑼必去景點推薦＃1

九華山挑鹽古道

▲銅鑼必去景點推薦-九華山天空步道。（圖／yuntin888, Instagram）

位在九華山附近的挑鹽古道有著悠久的歷史和絕美的風景，在過去台灣受限於河流東西向南北運輸不易，只能依靠海運的方式把南部的糖與鹽運來北部，在鹽巴運到通霄後由挑夫一擔一擔的把鹽巴賣到銅鑼，而這條必經的物資交換之路就是挑鹽古道了。

▲銅鑼必去景點推薦-九華山油桐花。（圖／yanjhen, Instagram）

從位在九華山旁的入口進來，沿途可以看到來參拜的人與單車騎士們，但再往前步行路上越來越幽靜，能看到大片的茶田非常清幽，若是四五月份來這邊玩伴隨茶香呈現在你眼前的就是點綴山谷的油桐花非常潔白美麗。

銅鑼必去景點推薦＃2

黃金梯田露營區

▲銅鑼必去景點推薦-黃金梯田露營區。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

銅鑼靠山、通霄靠海許多遊客會在一趟旅程裡同時安排這兩個小鎮的景點，但兩個小鎮可看之處非常多要一日全部踩點完會有些倉促，小編建議你可以安排個兩天一夜遊順便來場難忘的露營之旅。

在黃金梯田露營區裡提供免裝備不必自行搭收帳的服務，對於新手小白們非常友善。黃金梯田位在全台最大杭菊栽培場域中心點，每年11-12月被杭菊花海包圍，在雪白的杭菊海拍照是秋天來銅鑼必做的事。

銅鑼必去景點推薦＃3

銅鑼茶廠

▲銅鑼必去景點推薦-銅鑼茶廠。 （圖／rachel.xinru, Instagram）

無論是泡一壺好茶三五好友聊聊天，還是買一杯手搖飲料邊走邊喝，都反印出台灣人愛喝茶的日常習慣。台灣除了日月潭和大溪產茶，銅鑼也是產茶重鎮，其中又以東方美人茶最具在地代表性，透過日夜溫差大以及濕潤的環境讓茶的美味和芬芳鎖在茶葉裡面，來銅鑼茶廠的你除了打卡留念，別忘了品一杯好茶、吃一些特色茶點。

銅鑼必去景點推薦＃4

苗栗環保公園

▲銅鑼必去景點推薦-苗栗環保公園炮仗紅。（圖／qianqian0623, Instagram）

春節開滿橘色炮仗紅的環保公園非常喜氣，一串串炮仗紅就像掛起來的鞭炮一樣。除了炮仗紅二月底之後來苗栗環保公園的話，還有機會看到炮仗紅跟櫻花齊放的景致呦～

銅鑼必去景點推薦＃5

大補內彈珠汽水工廠

▲銅鑼必去景點推薦-大補內彈珠汽水工廠。（圖／verna_lu_, Instagram）

除了戶外景點推薦個苗栗的室內好去處給大家，想必許多人小時候都喝過彈珠汽水，兒時為了把彈珠取出來也無所不用其極，但彈珠汽水是怎麼做的你知道嗎？在大補內彈珠汽水工廠除了能夠看彈珠汽水的製作流程，還能親自下去DIY體驗製作，但是這家工廠是採預約制的想來玩的朋友要特別注意一下嘿～

銅鑼必去景點推薦＃6

銅鑼客家文化園區

▲銅鑼必去景點推薦-銅鑼客家文化園區。（圖／cutewen116, Instagram）

銅鑼客家文化園區是一個很不錯的景點，有室內及室外空間，展區內呈現了許多客家人傳統生活的樣貌，透過互動式的設備讓人更能親近這些展物很適合爸爸媽媽帶小孩去走走。漂亮的玻璃天空步道橋和擬真的展覽空間讓人手機拍照拍不停。

▲銅鑼必去景點推薦-銅鑼客家文化園區。（圖／vincent.017, Instagram）

銅鑼必吃美食一覽

銅鑼必吃美食推薦＃1

雙峰草堂銅鑼燒

▲銅鑼必吃美食推薦-雙峰草堂銅鑼燒。（圖／ruruchiu1123, Instagram）

來銅鑼除了賞花也別忘了去吃這間銅鑼美食—雙峰草堂，草堂主人在因緣際會下開啟了在銅鑼的山間生活，在恬靜的氛圍裡享受山峰光影時序變化的自然美學，並把這樣的簡單精神和創意放進甜點裡面。

美味的銅鑼燒配上杭菊茶滋味甜蜜又不膩口，樸質簡單的裝潢就像是民宅一樣的山中小屋，給人一種純粹沒有負擔的放鬆感。

銅鑼必吃美食推薦＃2

哈比丘森林

▲銅鑼必吃美食推薦-哈比丘森林。（圖／winkwink_chu, Instagram）

不能出國旅遊的大家，在台灣找找偽出國景點也很有趣，位在銅鑼的哈比丘森林，一樁樁繽紛的矮房子像極了紐西蘭的哈比村。哈比丘森林提供輕食飲料，來銅鑼玩類的朋友下午可以來喝個午茶充電一下再出發！

銅鑼必吃美食推薦＃3

小食光麵堂

▲銅鑼必吃美食推薦-小食光麵堂。（圖／tracychen1121, Instagram）

講完了點心下午茶正餐不可少，這家小食光麵堂是一間小吃店，店內賣著小腸麵線、客家板條還有客家水晶餃，許多內行的食客們一到店裡就會直接點“一套”來吃。身為客家人的小編必須推薦一下客家水晶餃的美味給沒吃過的朋友，用太白粉做成的Q彈的厚外皮配上裡面的肉餡讓人一吃就愛上，客家美食除了板條、客家小炒之外，客家水晶餃可是小編每次回老家必吃的街頭小吃！

銅鑼周邊景點加碼推薦

銅鑼周邊景點推薦＃1

卓也小屋

▲銅鑼周邊景點推薦-卓也小屋。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

離銅鑼鎮很近的三義有一個有趣的地方，這間卓也小屋集餐食和體驗於一身，從Farm to table帶你認識友善土地的耕作過程，再把這些季節時蔬入菜用特別的方式感受客家味。在卓也小屋除了可以吃美食，還可以玩藍染體驗，把專屬於你獨一無二的作品帶回家，下次來三義玩的你別只是走老街看木雕了！你還有更多的選擇。

銅鑼周邊景點推薦＃2

功維敘隧道

▲銅鑼周邊景點推薦-功維敘隧道。（圖／sally7968, Instagram）

位在苗栗公館的功維敘隧道是日治時期所建，是台灣目前僅存的城牆式隧道，在民國87火車改行駛新建的「苗南隧道」後「功維敘隧道」便因此停用。時至今日此處已被整治為觀光景點，在隧道裡打上七彩變換的燈光，並播放著火車的汽笛聲和古謠讓人有穿越時空的感覺。

銅鑼周邊景點推薦＃3

通霄心型公路

▲銅鑼周邊景點推薦-心型公路。（圖／telson10, Instagram）

離銅鑼很近的通霄鎮除了有知名的白沙屯媽祖廟外，周邊的通霄神社、通霄海水浴場、日落大道也都十分漂亮，小編推薦來此一遊的你可以在下午時到心型公路上方的福德寺賞日落，和戀人、好友來這享受夕陽西下的浪漫時分。

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