桃園四味飄香「獨門花麻麵線」最高紀錄4小時賣400碗！臭豆腐+大腸麵線太欠吃

每個台灣人心中都有一碗大腸麵線，但這一家四味飄香的獨門花麻麵線厲害到曾創4小時賣400碗麵線的紀錄！

網友更曾說過這是『史上最好吃麵線』，因為花椒＋孜然的花麻調味真的太搭了！細軟鹹香加上孜然香氣帶點花椒麻辣，搭配店家酥軟多汁的臭豆腐根本無敵，而且懶得出門還可以點foodpanda、ubereats外送到府。

位置

位於平鎮區老街溪周邊，消防隊附近。這裡算是隱藏版的美食，看起來很樸實，吃起來很不簡單。

店內環境走懷舊風，因為大腸麵線真的陪伴我們從小到大。店內還播放著懷舊老歌這樣，邊吃邊想起我阿嬤。

菜單 MENU

一種麵線多種搭配，還有臭豆腐、炸肥腸、炸蚵仔酥、香腸以及香菇貢丸湯等選項。老闆怕大家第一次來不知道從何點起，還貼心的搭配套餐給大家選。

內用紅茶免費，外帶一杯15元。這裡的紅茶很好喝，內用免費可以多喝幾杯～

真材實料的紅茶，其實就是偏古早味那種有底蘊的濃醇香氣。

老闆夫婦兩個人配合得很好，對客人也很親切。

老闆就是個研究系魔人，就算是簡單的一碗麵線也能研究出一番心得。他說：『麵線的火候掌控很重要，先大火沸騰過後再用小火燉煮，麵線才能完全吸收大骨湯汁，最後再加入蛋液讓口感更滑順。』

綜合麵線（中） NT$.55元

本來想說怕吃太飽，所以點一碗中的綜合麵線，誰知道會這麼好吃，吃不夠乾脆再點一碗大的！後來發現真的點大碗比較划算。

先吃原味後，再加上花麻醬感受一下差異。嗯，真心覺得獨門花麻麵線必須推爆！！口感升級太多了。

除了麵線本身夠入味，大骨高湯的勾芡也恰到好處，蚵仔新鮮極了，大腸也有入味，整體細軟鹹香，加上花麻醬後多了麻椒微辣還有孜然香氣，多種層次口口驚喜！

大腸部分我是覺得夠Q帶嚼勁，但蚵仔本身讓我比較驚艷，真的好鮮而且肥美！麵線真心有入味，細軟口感入口即化，不愧是被網友號稱『最好吃麵線』。

花椒綜合麵線（大） NT$.65元

大碗的顏質真的不一樣，看起來豐盛多了。才差10元而已，真心推薦大家都點大碗卡ㄟ和！

臭豆腐（大） NT$.60元

老闆連對臭豆腐也是歷經一番研究，他說：『臭豆腐就是要低溫油炸、高溫成形，才能炸出是『酥』不是脆的臭豆腐，咬下去有酥的口感才是成功，而且還可以成功鎖住湯汁，只有『脆』的臭豆腐容易口感變硬，而酥的臭豆腐才是完美口感。』

推薦臭豆腐必加店家特調麻辣醬，有點偏四川麻辣的香氣，花椒的香氣比較顯，搭配臭豆腐吃超過癮。

每個臭豆腐都給它塞滿辣椒與麻辣醬～沒辦法我本身吃很辣，最後再塞泡菜一口吃爽度更高。

外酥內嫩爆多汁，這裡的臭豆腐也是一絕真心推薦必點。

炸肥腸（中） NT$.70元

炸的香酥的肥腸灑點椒鹽就很好吃。

炸蚵仔酥（中） NT$.75元

蚵仔真的很鮮很肥美，炸過後帶點酥脆感更好吃！沾麻辣醬真的很棒，麻辣醬根本百搭，喜歡到我打算買回家。

炸香腸

瘦肉比例偏高，肉汁一樣很飽滿，多吃也不膩口。

香菇貢丸湯 NT$.35元

這香菇貢丸有合格，鹹香又扎實口感很可以。

店狗(麻糬)真的好可愛喔！非常好客又乖巧，不吵不鬧乖乖的。

店內這幅圖是有故事的。話說當年老闆浪子回頭後想做點小生意，想起當年記憶中那碗讓人懷念的阿婆麵線，所以決定去尋找阿婆，沒想到阿婆已經停業了！？但老闆沒有放棄，終於找到阿婆，盧阿婆傳授技術有成，總共學了一個多月加上自己努力研究改良後才有了現在的花麻麵線。因此老闆特別找人在店裡畫了這一副圖，提醒自己別忘本。

老闆的辣椒醬以及麻辣醬真的超夠味！而且也有在販售，我跟朋友立馬各買一罐帶回家。自從吃過花麻麵線後，我記憶中的麵線從此就是這一味了。

四味飄香(臭豆腐、大腸麵線)

地址：桃園市平鎮區義民路153號（地圖https://goo.gl/maps/BE2NzTA9Tnxa29JaA）

電話：0976-426355

時間：上午11:30 – 下午8:30（週一公休）

粉絲團：四味飄香

外送點餐：foodpanda.com.tw , ubereats.com

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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