鳥籠布丁太吸睛！桃園「癮食聖堂」教堂內吃平鎮美食　雲滇緬＋義式風情

在朋友的推薦下，我們來到了桃園這間癮食聖堂，初看外觀真的好特別啊～竟然是一間教堂，而且這裡的美食是以雲滇緬創意風格為主，再融合義式料理的手法呈現，相當值得一訪

癮食聖堂這裡適合開車前來，附近因為是桃園美食「米干」的聚集地，所以還蠻熱鬧的，停車場不少，很好停車。

癮食聖堂的菜單

乍看菜單上的照片以為是西式料理，但仔細看看菜單的內容，確實是雲滇緬風味與食材。

癮食聖堂的內部還保留著教堂的元素

屋頂上透光的十字架是癮食聖堂最醒目的標誌了。

癮食聖堂 香蘭珍珠飲

有點泰式奶茶風味的珍珠奶茶，用的是白珍珠。

癮食聖堂 鳳梨椰奶冰沙

鳳梨糖水融入椰奶後打成冰沙，好喝也好看。

癮食聖堂 雲南烤香腸

這是餐酒館小菜吧？

初看完全是一道西式料理，但伴隨蕃茄醬汁一口咬下發現確實帶有雲滇的風味；麵包烤的不錯，外表有酥，沾著醬汁挺不錯的。

癮食聖堂 回族手桿薄餅 打拋雞

這根本是 pizza 吧⋯⋯

吃起來真的太像 pizza 了，果然是義式料理啊～但配料與風味帶有雲滇緬風情，餅皮的口感也與 pizza 略有不同，這實在是很有意思又非常好吃的一道料理。

癮食聖堂 焗烤千層米干

這是焗烤麵吧？

其實真的吃起來就是焗烤麵的味道沒錯，差異是把原本的焗烤麵中的義式筆管麵或千層麵，給換成桃園平鎮這邊一種常見的庶民美食「米干」了。

米干是什麼？是一種類似 粿粉 / 粉條 / 米苔目 的米製品，癮食聖堂所在地區這附近全是賣米干的店，例如著名的「國旗屋」就是其中一家。

用米干這樣的麵食來取代焗烤麵中的主角，這巧思令人佩服，而且重點是非常好吃，味道是焗烤麵界中已經算是頂層的那種水準了，我好喜歡呀！

癮食聖堂 教堂布丁

這是囚禁在鳥籠中的布丁嗎？

猜測是將熱糖漿淋在杯子外面等待冷卻後脫膜而成的糖漿鳥籠，覆蓋在可口的焦糖布丁上，太吸睛了！Instagram 上面只要是癮食聖堂的照片大概都少不了這個布丁啊！

焦糖布丁本身已經是這類布丁的高標水準了，搭配華麗吸睛的糖漿鳥籠以後就更顯上乘了～

整體來說癮食聖堂真的挺好吃，帶有雲滇緬風味並不是只是為了創新而已，而是真的成為了有特色的美食料理，吃下去會覺得好吃，也懂得欣賞。

桃園市平鎮區中山路44之1號 (地圖點此)

週二公休

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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