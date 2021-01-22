新竹東大路小旅行！彩繪眷村、上海菜＋黑膠音樂咖啡 整日追憶舊時光
udn走跳旅遊／茶花小屋
隆冬季節冷冷的雨不停下著，新竹這裡卻常常有好天氣，吃飯或旅行來到新竹，或許能有更多好心情。那就走吧！不論是開車或是搭車，台北過來大約一個小時左右，很方便時間又不長，就能換來不一樣的天空和氣氛。
還記得這一天是來新竹吃飯的。
自從離開上班族式的生活以後，很少有幾會吃一頓尾牙，今年的歲末特別不一樣，有好多單車班的同學，一起相聚、分享心情、談收穫、話人生，那一種情誼超越了師生，而有一種莫逆之交的溫度。
即然來到了新竹，順便先騎一趟小旅行。隨意的性情，常常得到一些不一樣的旅行經驗。先是搭車，沒帶著自己的單車，新竹的Ubike很方便，走在122東大路上，看見不遠處一整排亮黃色車身，就知道是Ubike站了。租好車沿著新竹強勁的風，逛一逛寛大的東大路。
以前對新竹路況一直摸不著腦袋很迷糊，多走幾次以後，心裡的地圖就比較清楚了。西大路在西邊，東大路在東邊，由於新竹市區道路不是正南正北，方向感好的人反而因為路名而空間迷向。以正北在上的圖相來看，東大路約莫橫過新竹東北與東邊，東北風吹起時，路上的風也特別強。
冬日，從新竹市區東北邊沿著東大路往東邊而行，寛大的馬路二旁裝進了許多老舊的回憶，暖暖的陽光灑下來，這些舊光景像被曬過的棉被，酥酥軟軟的摸起來好舒服呀！第一站，Ubike騎進一處有點年紀的老建築前，台1線交叉口的眷村博物館。大樹佇立門前，簡單的水泥式外表有著淡淡的台灣舊時公家單位味道，面向馬路那面山牆上彩繪著台灣舊時生活光景，紅色大門後面住著一段讓人懷念台灣舊日子；轉進老房子後面的小巷子，一間間眷村的灶腳煮著每天的家鄉味，那些美味填飽了肚子，也讓想家的心稍稍地釋懷；推開博物館大門，一、二、三樓展示屬於眷村的點點滴滴，難以想像新竹東大路周邊曾經有四十幾個眷村，軍中的工作與家庭生活融合成一種時代留下來的生活模式。不論是否親生經歷過，至少能在漸漸被遺忘的大時代裡，找到一些蛛絲馬跡，為自己上一課光陰的故事。
往東行沒多久，左手邊幾棵椰子樹和一間淡紅瓦房建築就在東大公園裡，這裡是以前的黑蝙蝠中隊營區所在地，現在是黑蝙蝠中隊文化陳列館，利用原有房舍展出一系列的黑蝙蝠中隊文物，把它的光榮歷史延續下來。在一些少見的文化物件與影像中了解當時的工作與生活，不可逆行的歲月，有太多人為台灣犧牲奉獻，感恩之心油然而生了。
往東騎，路況因為高架橋變窄了，靠近東大路橋下，東門街交叉口茄冬樹綠蔭落在人行道上，紅磚牆靜靜的佇立，舊式大門敞開著。這間老房子不怎麼起眼，水泥門柱上掛著辛志平校長故居木製門牌，一不小心就會從移動的腳步間溜走。越過大門，彷彿時光倒流，日式老房子看起來一點都沒變過。木條窗篩過室內光影，雨淋板一片一片往上堆疊，小院子圍繞著黑色基底的木建築，基座一樣是為了防潮而墊高。1922年與新竹中學一起建成的校長宿舍，辛校長民國34年接任後居住40個年頭。室內保留很完整，也都有對日式建築的隔間說明，新竹中學退休教師志工，隨時為每一位旅人解說關於辛志平校長與老房子的故事。
老房子採光明亮、通風氣場舒服，剛好遇見幾位老校友來參觀與志工話家常，言談中，我聽到了不一樣的老故事。
走過東大路三個歷史景點，也差不多中午時分，剛好去赴我的尾牙約！餐廳剛好在東大路橋邊，辛志平校長旁也剛好可歸還Ubike，一切就像是規劃好的完美路線。還好車，慢步走到今天的聚餐點菜園。
巷子中看見菜園餐廳，低調的顏色和外表與它的室內裝璜一樣，上海菜的味道似乎也有一點內斂特質。服務人員感覺中規中距，這就夠了，過多的熱情反而會影響吃飯聊天的客人。第一道拼盤有五樣菜，只記得烤麩、乾煸四季豆、辣椒鑲肉，另二種就讓它淡淡的在記憶中消失吧！接下來的蔥烤子排，深受大家歡迎，連湯汁都被留於桌上好一陣子；菜園最有名的招牌白菜燉雞鍋，冷冷的冬天裡一定少不了它，湯頭濃郁鮮甜有一股想不起來的香氣，對！就是想不起來在哪裡吃過的味道，久久不能忘懷！啜一口，心與身都好暖和。接下來的紅燒牛筋、清蒸花斑⋯⋯與一般餐廳的菜色比較接近。
這場尾牙宴，是我吃過最溫暖、有情、有愛、有歡笑的年終聚餐。大家因為單車，把心聚在一起的感覺，真好！
酒足飯飽總是要來杯咖啡，新竹真是太美妙了，什麼都有。附近的荷雅刻盤，音樂咖啡店不是太遠。店裡收集了許多黑膠唱片，隨時都能選擇店面上的黑膠，現場播放。老闆還會現場解說，每張唱片的來源故事。牆面上的錄音帶，訴說著五六十年代，音樂最興盛的時光，對於五六年級生來說，老音樂一響起，那年的回憶如音符跳躍、如旋律繞樑，久久不能散去。從唱片和帶子播放的樂曲，就是多了一點人的味道！
坐在咖啡店的音樂聲中，我們閒聊著今天的菜色、昨日的單車、未來的旅行。
新竹東大路小旅行
眷村博物飯→黑蝙蝠中隊文物陳列館→辛志平校長故居→菜園→荷刻雅盤音樂咖啡。
東大路上的眷村博物館，早年是個調查站，在這裡可以找到許多眷村的回憶。
沿著東大路而行，看見這個七星標幟，黑蝙蝠中隊文物館就到了。
一個時代的傳奇，立下了數不清的汗馬功勞。
永遠的星空飛行
東大飛行公園與黑蝙蝠相伴
東門街中的辛志平校長故居
樹影落下來，有幾分古老的味道。
日治時期建造的老房子。
以前的主臥室，現在是多功能教室。
方格窗外，透著美意。
中午美食宴會
新竹菜園，簡約的外表，不怎麼起眼。
五味拼盤
蔥烤子排
白菜雞湯，來菜園必吃，尤其是冬天，暖身子。
一桌子美食，好豐富。
音樂咖啡廳的午後約會
幾百張的黑膠，回溯往日時光。
一片又一片錄音帶，追憶舊時光景。
來壺好茶亦可，老音樂做伴，午後時光滲透著暖意。
文章來源：茶花小屋的分享心世界
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