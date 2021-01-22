新竹東大路小旅行！彩繪眷村、上海菜＋黑膠音樂咖啡　整日追憶舊時光

隆冬季節冷冷的雨不停下著，新竹這裡卻常常有好天氣，吃飯或旅行來到新竹，或許能有更多好心情。那就走吧！不論是開車或是搭車，台北過來大約一個小時左右，很方便時間又不長，就能換來不一樣的天空和氣氛。

還記得這一天是來新竹吃飯的。

自從離開上班族式的生活以後，很少有幾會吃一頓尾牙，今年的歲末特別不一樣，有好多單車班的同學，一起相聚、分享心情、談收穫、話人生，那一種情誼超越了師生，而有一種莫逆之交的溫度。

即然來到了新竹，順便先騎一趟小旅行。隨意的性情，常常得到一些不一樣的旅行經驗。先是搭車，沒帶著自己的單車，新竹的Ubike很方便，走在122東大路上，看見不遠處一整排亮黃色車身，就知道是Ubike站了。租好車沿著新竹強勁的風，逛一逛寛大的東大路。

以前對新竹路況一直摸不著腦袋很迷糊，多走幾次以後，心裡的地圖就比較清楚了。西大路在西邊，東大路在東邊，由於新竹市區道路不是正南正北，方向感好的人反而因為路名而空間迷向。以正北在上的圖相來看，東大路約莫橫過新竹東北與東邊，東北風吹起時，路上的風也特別強。

冬日，從新竹市區東北邊沿著東大路往東邊而行，寛大的馬路二旁裝進了許多老舊的回憶，暖暖的陽光灑下來，這些舊光景像被曬過的棉被，酥酥軟軟的摸起來好舒服呀！第一站，Ubike騎進一處有點年紀的老建築前，台1線交叉口的眷村博物館。大樹佇立門前，簡單的水泥式外表有著淡淡的台灣舊時公家單位味道，面向馬路那面山牆上彩繪著台灣舊時生活光景，紅色大門後面住著一段讓人懷念台灣舊日子；轉進老房子後面的小巷子，一間間眷村的灶腳煮著每天的家鄉味，那些美味填飽了肚子，也讓想家的心稍稍地釋懷；推開博物館大門，一、二、三樓展示屬於眷村的點點滴滴，難以想像新竹東大路周邊曾經有四十幾個眷村，軍中的工作與家庭生活融合成一種時代留下來的生活模式。不論是否親生經歷過，至少能在漸漸被遺忘的大時代裡，找到一些蛛絲馬跡，為自己上一課光陰的故事。

往東行沒多久，左手邊幾棵椰子樹和一間淡紅瓦房建築就在東大公園裡，這裡是以前的黑蝙蝠中隊營區所在地，現在是黑蝙蝠中隊文化陳列館，利用原有房舍展出一系列的黑蝙蝠中隊文物，把它的光榮歷史延續下來。在一些少見的文化物件與影像中了解當時的工作與生活，不可逆行的歲月，有太多人為台灣犧牲奉獻，感恩之心油然而生了。

往東騎，路況因為高架橋變窄了，靠近東大路橋下，東門街交叉口茄冬樹綠蔭落在人行道上，紅磚牆靜靜的佇立，舊式大門敞開著。這間老房子不怎麼起眼，水泥門柱上掛著辛志平校長故居木製門牌，一不小心就會從移動的腳步間溜走。越過大門，彷彿時光倒流，日式老房子看起來一點都沒變過。木條窗篩過室內光影，雨淋板一片一片往上堆疊，小院子圍繞著黑色基底的木建築，基座一樣是為了防潮而墊高。1922年與新竹中學一起建成的校長宿舍，辛校長民國34年接任後居住40個年頭。室內保留很完整，也都有對日式建築的隔間說明，新竹中學退休教師志工，隨時為每一位旅人解說關於辛志平校長與老房子的故事。

老房子採光明亮、通風氣場舒服，剛好遇見幾位老校友來參觀與志工話家常，言談中，我聽到了不一樣的老故事。

走過東大路三個歷史景點，也差不多中午時分，剛好去赴我的尾牙約！餐廳剛好在東大路橋邊，辛志平校長旁也剛好可歸還Ubike，一切就像是規劃好的完美路線。還好車，慢步走到今天的聚餐點菜園。

巷子中看見菜園餐廳，低調的顏色和外表與它的室內裝璜一樣，上海菜的味道似乎也有一點內斂特質。服務人員感覺中規中距，這就夠了，過多的熱情反而會影響吃飯聊天的客人。第一道拼盤有五樣菜，只記得烤麩、乾煸四季豆、辣椒鑲肉，另二種就讓它淡淡的在記憶中消失吧！接下來的蔥烤子排，深受大家歡迎，連湯汁都被留於桌上好一陣子；菜園最有名的招牌白菜燉雞鍋，冷冷的冬天裡一定少不了它，湯頭濃郁鮮甜有一股想不起來的香氣，對！就是想不起來在哪裡吃過的味道，久久不能忘懷！啜一口，心與身都好暖和。接下來的紅燒牛筋、清蒸花斑⋯⋯與一般餐廳的菜色比較接近。

這場尾牙宴，是我吃過最溫暖、有情、有愛、有歡笑的年終聚餐。大家因為單車，把心聚在一起的感覺，真好！

酒足飯飽總是要來杯咖啡，新竹真是太美妙了，什麼都有。附近的荷雅刻盤，音樂咖啡店不是太遠。店裡收集了許多黑膠唱片，隨時都能選擇店面上的黑膠，現場播放。老闆還會現場解說，每張唱片的來源故事。牆面上的錄音帶，訴說著五六十年代，音樂最興盛的時光，對於五六年級生來說，老音樂一響起，那年的回憶如音符跳躍、如旋律繞樑，久久不能散去。從唱片和帶子播放的樂曲，就是多了一點人的味道！

坐在咖啡店的音樂聲中，我們閒聊著今天的菜色、昨日的單車、未來的旅行。

新竹東大路小旅行

眷村博物飯→黑蝙蝠中隊文物陳列館→辛志平校長故居→菜園→荷刻雅盤音樂咖啡。

東大路上的眷村博物館，早年是個調查站，在這裡可以找到許多眷村的回憶。

博物館後面布置成家鄉味道小巷子。

眷村博物館裡收藏了豐富的眷村文化。

舊時代的經濟

早年的生活景況

算一算，新竹區域竟然有將近五十個眷村。

47個地景記憶和軍用裝備

過去生活離不開鍋碗瓢盆

四五六年級生一定看過這個場景

展場裡的巷弄就像走進了那個年代

好讓人懷念的老東西

山牆上彩繪著眷村的日子

沿著東大路而行，看見這個七星標幟，黑蝙蝠中隊文物館就到了。

一個時代的傳奇，立下了數不清的汗馬功勞。

櫃子裡的飛行工具

黑夜中出發，像蝙蝠一樣

電影的人物放在開山刀上，幽默嗎？

黑蝙蝠中隊留下來的點點滴滴

永遠的星空飛行

東大飛行公園與黑蝙蝠相伴

東門街中的辛志平校長故居

樹影落下來，有幾分古老的味道。

日治時期建造的老房子。

以前的主臥室，現在是多功能教室。

方格窗外，透著美意。

中午美食宴會

新竹菜園，簡約的外表，不怎麼起眼。

五味拼盤

蔥烤子排

白菜雞湯，來菜園必吃，尤其是冬天，暖身子。

一桌子美食，好豐富。

音樂咖啡廳的午後約會

幾百張的黑膠，回溯往日時光。

一片又一片錄音帶，追憶舊時光景。

來壺好茶亦可，老音樂做伴，午後時光滲透著暖意。

文章來源：茶花小屋的分享心世界

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」