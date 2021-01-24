「金色中港城」輕騎旅行！ 竹南老樣子依舊，看起來卻如此迷人

曾經，中港以金紙業興起，那金色年代隨著日子老去，漸漸的消逝⋯⋯

叨叨唸唸想到竹南走走好幾年了，也許上天聽見我這無法下定決心的話語，一連在台北下了一個多月雨，偶爾放晴也難能配合生活上的空檔，那就繼續下吧！只等待心裡的意志催促著。雨天、冷涼中搭上火車，終於來到竹南，這個山線與海線分開的小鎮。

記憶中，因為採訪曾經數次在竹南搭車，但匆匆忙忙向晚之際，難得逃離即定行程。有時候，旅行也講求一個緣字吧！

火車站前有很多Ubike，對於小鎮的規模，除去在地人使用後，數量足夠一整個旅行團租借。或許，被遺忘的中港城吸引不了遊客，接下來的時間，我總是可以安安穩穩的不必擔心借無Ubike。

竹南古名中港城，名字由來眾說紛云，有來自於中港溪畔的說法、也有位於淡水港與鹿港之間的定位、還有道卡斯族中港社的延續。對於我，卻是因為小時候搭乘火車，車行至竹南從爸爸的話語中，認識竹南為海線與山線鐵路的分岔點，而我們的目標也正好是海線與山線再往南的會合點彰化。往事如織，可是我一點都想不起來，有如中港城的過往，能有多少陳舊如新？老房子、舊行業，依然固守著日漸冷清的街道。

中港舊城區離車站有一點距離，沿著博愛路往前，市場裡來來往往的喧鬧從街巷間漫出來，街屋招牌櫛比鱗次，有些二樓窗台外的羅馬柱子，撐起少有仰望的現代眼光。大約十分鐘Ubike車程，突然間清靜迎來，懸浮在空氣中的市街吵嚷倏地收斂。這時陣，大約就進入舊城區。古老時候的四個城門早已不在，所以舊城區域無法精準界定。新生街、復興路、迎薰路、民生路，這四條南北向的道路，加上橫向大同街、開元路圍成的區域，大致上是當時中港城範圍。過份思索反而限制了腳步，隨意的逛進老城區，反正我也是一顆空白的心，慢慢的搜集旅行見聞，一頁一頁拼湊自己的地圖，終究會日漸熟悉，書成自己腦海裡的摺頁。

老城區裡的建物大多是1935年關刀山大地震後重建，一場天然災難，中港失去原有清朝面貌，現在街道上大多保存著日治時期的街屋形制。就如同台灣其他地方，洗石子牆面、歐風元素、精緻裝飾，城區裡的老屋子一幢接著一幢，式樣豐富而繁多，每一步、每一次抬頭，都是驚喜。歲月總是無情，傾頹破敗的老屋子幽然佇立，那年以主人名字鑲門樓上的風俗，還清清楚楚，只是大多人去樓空，徒留斑駁老去的陳舊門窗，依稀望見拂去舊塵底下的繁華日子。漂亮的巴洛克立面還在，後面的屋子早早拆得光溜溜的雜草漫生；緊閉的大門，花玻璃拼貼成一付多彩窗櫺；中藥房招牌牢牢與山牆合一，推開門，卻是一間名不符實的小吃麵店。時光交疊著，古城老得快，卻來不及跟隨世道拋棄過往，它的老樣子，看起來卻如此迷人。

來來回回迷失在街道間，行至慈裕宮，廟前小橋一座，不見溪水。仔細尋找，橋下小溪似乎被深埋在加蓋的下水道；日治時期街屋訴說中港的過去，廟門前一對清乾隆年間石獅，道出二百多年媽祖廟與小城鎮的古老；迎薰路來自當年南門(迎薰門)進城之路，慈裕宮前的民生路通往番社舞場，數不清的回溯時日，原住民與漢人一起開發中港、生活在中港，那榮景真實存在，又如何讓人欽羡。番社附近的小巷子，左彎右拐、窄小曲折，單車騎乘剛好，破舊的三合院、土角厝，故事太老太豐富，我說過了，得一頁一頁、一次又一次尋回。

冷涼的冬風漫在中港城裡，輕輕掠過巷弄裡間的歷史光景，一次捧回太多中港的故事，難免太過草率。一個早上，就讓我先淡淡地讀過一些往日風華，然後期待下次，再次複習、重新領略。離開老城區，往大海的味道畔水而行，午後，輕踩一段老城外的綠光自行車道，迎著海風慢騎。

竹南，以前叫中港城、番社，不知還有多少人記得它的舊時代。冬日，十度左右，搭火車從竹南車站走出來，站前有Ubike伴著鴿群，一片詳和。

竹南市區有如生活在大都市的煩雜，略過市區，走進老城區，一路上都是老房子整天陪伴。

老城區裡每一條路都是老街，迎薰路以前連接南門(迎薫門)，有如台北城的北門接北門街，南門接南門街一樣。

不需要什麼大景，紅磚牆一堵，綠意一叢，便是心悅的一幕。

金色中港，多麼美的名字，除了古早時代大街小巷賣金紙以外，現在老城區裡還保留了一些百年老行業。

金保安中藥老店

老回春藥房，它若有故事的老邁店面好吸引人，推開那扇古老大門，現在裡面是一間小吃麵店。

有些店家已沒落了，關起一片片木窗門，老得好有味道。

小巷子裡藏了什麼寶貝？

誰家的後門，十字短牆、花瓶欄桿、小小的門樓，真漂亮。

中港最老的彿寺善福堂，卍字花磚，圍住一整個世紀的老故事。

街上舊屋一幢接著一幢，大多跟著時光殘破。人去樓空之際，依然留下蛛絲馬跡，讓人憑吊。

郭鎰順商號，聽說當年是中港城裡第一棟洋風建築。

停下腳步，讓老時光舊美感一起停留在腦海中。

竹南最早開發之地在慈裕宮附近，閩南彰州人於盬館前所建，從1783年經過多次族群勢力械鬥，最後牽建於現在位址。廟內的建築藝術與工法相當精緻，並且建廟時曾經也不能免俗的找來二派工匠對場(慈裕宮民國7年改建完成，林溪山負責北邊，陳己元負責南邊)仔細觀賞、瞭解歷史，也算是讀過中港城的一頁。

廊檐下抬頭，燈火渲染著古意。

慈裕宮看似左右對稱，若是細細打量，當年二位工匠對場建廟，不同設計與工法，讓這座宮廟建築更有看頭。

來到番社地區，一座漂亮的三合院佇立。

道卡斯番社曾經在此生活，當年的舞場已埋在柏油路下，輕騎而過只能感嘆歲月流逝，似有情又似無情。

小巷子裡漫騎，老屋子、番社土角厝，一個轉角一分滄桑為美感佐注。

那些院牆裡，住著老去的時光。

往海邊騎，遇見全台灣最大的媽祖像，坐鎮龍鳳宮。旅程中，有媽祖相伴，平平安安、快快樂樂。

文章來源：茶花小屋的分享心世界

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