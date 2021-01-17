藍染、客家美食、舊山線自行車　「苗栗一日遊」超人氣美食美景

來到了苗栗旅遊，除了有超人氣的舊山線鐵道自行車外，還有絕不能錯過的客家美食，讓我們跟著兩個女孩走訪一趟苗栗吧！

三義舊山線鐵道自行車

苗栗的舊山線鐵道自行車從2018年開始試營運，但到現在門票還是非常難預約，特別是三條路線中被號稱最美的C路線，更是經常場場爆滿，可以說是全台灣最熱門的鐵道自行車，想要體驗的民眾記得要提早預約喔！

乘著舊山線鐵道自行車會經過令人流連忘返的景色，由三號、四號、五號、六號四座隧道所構成長約一公里的連續短隧道群都是直線，坐在鐵道自行車上能欣賞連綿而成的隧道，也只有乘著鐵道自行車才能欣賞到這樣絕美的角度。

三義舊山線鐵道自行車之路線：

A路線：勝興站南斷橋秘境(經魚藤坪鐵橋)/票價250元(搭乘時間約70分鐘至80分鐘)

B路線：龍騰站(此路線不經過魚藤坪鐵橋)勝興站票/票價200元(搭乘時間約70分鐘至80分鐘)

C路線：龍騰站(經魚藤坪鐵橋)6號隧道/票價250元(搭乘時間約70分鐘至80分鐘)

龍騰斷橋

龍騰斷橋原名為「魚藤坪斷橋」，曾被譽為「台灣鐵路藝術極品」，而在921大地震後斷裂後就被指定為震災紀念物，同時也是苗栗縣的縣定古蹟，曾經的大橋現在只留下一根根的磚紅色橋墩遺跡，佇立於綠色的山林之間，是一個歷史的見證，也是具有滄桑美感的景點地標，以往只能從底端欣賞高大的斷橋，而今鐵道自行車開通後則多了從遠方眺望龍騰斷橋遺蹟的不同角度。

龍騰斷橋

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村9-5號

七姊八弟山城小店

來到苗栗總是想要品嚐一下在地的客家小吃，位於勝興老街及勝興車站附近的這間「七姊八弟山城小店」，店名十分有趣，而且店名的由來是因為店家真的有七個姊姊、一個弟弟，如此有趣的店名給人十足的親切感。

來到「七姊八弟山城小店」必點的為客家湯圓，象徵著客家飲食的鹹湯圓裡料多實在，除了主角紅白小湯圓外，還有口感軟嫩的豬肉片、肉燥、香菇以及韭菜丁，湯頭喝起來清甜且不會過於油膩，完美的滿足了味蕾，另外像店裡的客家粄條與客家小炒炒飯也是許多人推薦的料理之一，下次來苗栗三義時不妨來品嚐看看「七姊八弟山城小店」吧！

七姊八弟山城小店

店家地址：苗栗縣三義鄉14鄰71號

營業時間：10:30-18:00(週二公休)

出來玩怎麼能不帶點伴手禮回家呢？苗栗三義有一家伴手禮店「九鼎軒」，這裡賣著各式客家米食，有客家傳統米食像是肚臍餅、紅豆粄、艾草粄及客家菜包，另外像是客家桔醬、紫蘇梅等手製產品，特別的是它的米食小巧又可愛，而且外包裝的紙盒也十分精巧，送人或自用都很適合。

九鼎軒

九鼎軒

店家地址：苗栗縣三義鄉水美路118號

營業時間：08:30-18:00

卓也小屋

卓也小屋位於台灣苗栗的丘陵上，園區內結合了蔬食餐廳，農莊民宿及天然染色工坊，一直都是來苗栗必訪的景點之一，來訪的遊客來到卓也小屋除了可以欣賞如江南般的小橋流水景緻，若有時間也可以選擇在此入住一晚穀倉式的房型，體驗住在農村般的愜意感，喜歡手作體驗的民眾也可以在此感受傳統藍染工藝的神奇。

而卓也小屋現在又多了一個牛角村花園，裡面有原木色的哈比小屋、如詩如畫的蓮花池塘、浪漫的水中木棧道，還種植了一片的落羽松及苗栗各個知名景點的迷你縮小版，漫步在其中有如散策在童話世界般。

卓也小屋

店家地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-9號

竹南假日之森的浪花村是位在龍鳳漁港旁的一處免費海灘，這裡也是許多愛好衝浪的衝浪者聖地，而位於竹南假日之森的「蔬皮肚皮 Super Duper」則是一間充滿著海島風情的餐酒館，這裡販售各式漢堡、熱狗堡、薄餅、炸物、調酒、飲料等等，另外還有販售「帶便當去海邊系列套餐」的餐盒，買個餐盒便可漫步到海灘，悠閒的望著蔚藍大海發呆。

蔬皮肚皮

「蔬皮肚皮 Super Duper」的小茅屋裝潢洋溢著異國的海島風情，另外「蔬皮肚皮 Super Duper」分成室內及室外座位，若想享受暖日的太陽可以選擇坐在戶外區，除了來此享受美味的食物外，周末不定期還有舉辦現場音樂演奏，來一趟「蔬皮肚皮 Super Duper」享受異國風情的周末吧！

蔬皮肚皮

店家地址：苗栗縣竹南鎮竹興里竹圍仔92號

營業時間：平日11:00-19:00/假日10:00-20:00

跟著女孩們出遊總是時間過得特別快，也才知道原來苗栗還有這種玩法，若想要知道更多新鮮事，可別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最新旅遊與美食資訊都在那兒！

苗栗客家之旅路線：三義舊山線鐵道自行車→龍騰斷橋→七姊八弟山城小店→九鼎軒→卓也小屋→蔬皮肚皮





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