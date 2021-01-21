免費看飛機＋7項障礙挑戰！桃園景點「國防砲陣地運動公園」親子必訪

國防砲陣地運動公園位在桃園大園商圈中華路旁的小巷內，原本是桃園大園的空軍砲陣地營區，後經整修改建後變身軍事主題的運動親子公園，紅豆薏仁第一次挑戰兒童版的7項障礙挑戰設施，雖然部分關卡對她們來說太難，但依舊玩到不想離開，非常有趣！

而且國防砲陣地運動公園不止有小孩玩的障礙挑戰，也有大人使用的運動設施，最最最重要的一點，國防砲陣地運動公園上方不時有飛機降落，是免費觀賞飛機的絕佳景點，還附停車場好方便，想看飛機溜小孩來這邊就對啦~

國防砲陣地運動公園位置在桃園大園中華路旁的小巷內，入口處不太明顯，可以跟著 Google 導航走，公園設有免費停車場，開車的話直接開進來停就可以啦！

才剛下車，紅豆薏仁立刻興奮大叫：「飛機！」只見飛機從眼前呼嘯而過，感覺好近呀~

想與飛機合影除了走到橋上拍，站在運動設施中央也是個取景好角度

兒童版障礙挑戰總共有七道關卡：雙木欄、爬竿、高牆、高跳台、獨木橋、接力桿、高絆網，旁邊說明立牌上都有 QR Code ，手機可以掃說明觀看。

第一關：雙木欄

一開始先來熱身吧！雖然說明要求要跨越從木欄上方通過，但紅豆薏仁一不小心就會把它當觀景台的椅子跨坐後就不動了，沒有要跨越的意思。

第二關：爬竿

竿子高度有230公分，對我們家這兩位幼稚園兒童而言是天方夜譚，紅豆象徵性的抱了一下竿子就閃到下一關啦！

第三關：高牆

這需要攀爬從頂處跨過，嗯…這關紅豆當攀爬挑戰，有摸到頂就下來。

第四關：高跳台

應該是一步一階速度感十足的高跳台，在3、5歲的紅豆薏仁身上自動變成慢動作播放，不時還會呼叫老媽過來幫忙。

第五關：獨木橋

考驗平衡的時刻到啦！出乎意料紅豆跟薏仁的平衡感都不錯……應該是有老媽在旁加油打氣的原因吧！

第六關：接力桿

這個對紅豆薏仁來說難度太高，直接演變成爸媽體力大考驗，看誰能抱著小孩走最多趟。

第七關：高絆網

這關的要求其實是需要從繩網底下匍匐前進，不過幾乎所有小孩都當成攀爬網在上頭爬來滾去，換個方式一樣好放電，哈哈～

牆邊還有Q版阿兵哥正在對陣殺敵金古椎～

除了小孩可以放電，這邊也有許多大人可以使用的運動設施，如果住附近我一定常帶小孩來運動走走～

為什麼為什麼…這個轉盤我總覺得很像奇異博士的魔法呢！忍不住就想手筆畫起圓來，看可不可以到另一個地方去。

國防砲陣地運動公園的兒童版7項障礙挑戰蠻有趣的，還能近距離看飛機，附設免費停車場很方便，要說缺點的話，就是沒有公廁洗手檯設施，如果小孩突然想上廁所會比較麻煩，除此之外，是桃園免費好玩的親子景點！可以趁假日帶小孩來放電兼看飛機。

【相關資訊】

遊訪時間：2020年11月

免門票景點

大園國防砲陣地運動公園

地址：桃園市大園區中華路234巷

開放時間：早上8:00-下午18:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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