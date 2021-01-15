絕美夕陽如天然畫布！桃園「許厝港濕地」免費約會景點　北台灣最大海岸型濕地

許厝港濕地位於桃園大園老街溪、雙溪口溪兩河匯流的海岸，濕地沒有太多人工設施卻有著豐富生態，還是重要的野鳥棲地，所以每年10月至隔年5月的候鳥過境期，許厝港濕地都是極佳的賞鳥景點。

不過，我們在國防砲陣地運動公園玩太久，來到下一站許厝港濕地已是黃昏日落時分，沒辦法親子漫步溼地、研究生態，卻意外擁有夢幻的夕陽。其實我們到訪這天雲層太厚，天空不算是最美的模樣，但是漸層的天色、吹拂的海風、微波粼粼的海面、相擁的情侶…，氛圍依舊相當浪漫，很適合約會耶~

在許厝港濕地旁有一個兩層樓的觀景台，一樓的觀景座位可以坐著賞景，還有桌子吃些小零食很悠閒(註：離開時記得要將垃圾帶走喔)

許厝港濕地旁是自行車道，觀景台一樓有自行車停放區可使用。

來到觀景台二樓視野更好，整片許厝港濕地美景俯拾即是，往左側看去還能隱約看到微燈點亮的城市夜景。

觀景台旁的休息亭，不過椅子不多，也沒有公廁。

一旁的自行車道可以騎單車欣賞風景外，慢跑散步也很舒服。

要說到許厝港濕地最佳的賞景位置，莫過於木板建造的座位區，無論是聊天、沉思、還是情侶約會，氛圍都很棒帶曖昧對象來這邊，好感指數應該會蹭蹭蹭上漲，單身的趕快筆記一下~

最後，一定要拍張美照留念的呀！

我很喜歡許厝港濕地日落時分的氣氛，隨著海浪拍打感覺心情也跟著平靜了下來，感覺有什麼煩惱瞬間都能忘卻於海中很療癒。而且這邊設置有賞景座位非常貼心，大力推薦給曖昧中的情侶，只是這裡沒廁所上一個景點記得要先如廁，還有就是…這裡海風大，男仕們記得多帶一件外套幫女生披上嘿~

【相關資訊】

遊訪時間：2020年11月

免門票景點

許厝港濕地

電話：02-8771-2345

地址：桃園市大園區老街溪河口右岸

開放時間：24小時

許厝港濕地官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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