環湖棧道、健行步道、落羽松秘境...「苗栗南庄」必去景點TOP7推薦

南庄老街、落羽松秘境、客家小吃，人文和自然景觀都很豐富的苗栗南庄，是非常適合假日出遊的地點，小編家就一個月至少會去兩次XD讓小編帶你出發，南庄必去景點和秘境景點一次告訴你！

向天湖

向天湖。 圖／IG, yen911108

向天湖主要是賽夏族的部落所居、每兩年會舉辦一次矮靈祭，因地勢較高、白霧常會瀰漫於此、氣候較為濕冷，大家得加件衣服免得著涼。相當推薦大家在好天氣前往，那藍天白雲映照與湖面上的景色可說是相當秀麗啊!景點內有些環湖棧道可以走、非常推薦一家大小和一群朋友一起來親近大自然！開設在湖畔旁的咖啡店、遊客可以點杯咖啡悠閒地坐在戶外、享受這美景～景點旁邊也有攤位可以購買伴手禮～例如蜂蜜、小米酒、麻糬等等，也有很多原住民所編織的手工藝品可以購買，來到這邊推薦大家購買些小禮物回去給親朋好友哦！

地址：苗栗縣南庄鄉東河村16鄰向天湖

交通：中山高下頭份交流道，循１號省道南行，轉124縣道至珊珠湖，接３號省道至三灣，接124縣道抵南庄，過南庄橋後左轉往鹿場方向，依向天湖指標可抵

南庄老街

南庄老街。 圖／Flickr

每個城市都一定有代表它的老街景點，而苗栗要推薦的就是南庄老街－桂花巷！身為走遍台灣各縣市大大小小老街的老街專家（？）小編我，私心覺得南庄老街絕對可以在全台排名前三名！不僅南庄特有小吃眾多，老街的路線、地形和裝置藝術也都非常有自己的特色，不是那種長的跟別人一樣的老街。這個景點可以搭乘台灣好行公車前往，在這除了有美味的客家料理，也有各種伴手禮可以選購！

洗衫坑。 圖／FunTime

▲上圖是桂花巷入口前、右手邊的洗衫坑。洗衫坑是過去客家人用來洗衣服的石板，過去沒有輕巧的塑膠洗衣板，婆婆媽媽們都是肩並肩地使用這些石板在渠道洗衣服，一方面也是聊天八卦的好時光！

抹茶紅豆冰。 圖／Flickr

桂花巷裡有許多經媒體報導推薦的店家、每間都各有特色～都非常值得品嘗看看！例如桂花釀、豬籠粄、狗薑粽、桂花冰鎮湯圓、擂茶、客家菜等等。在郵局旁還有一家抹茶紅豆冰也是遊客超推薦的人氣店家哦！

南庄百年郵局。 圖／FunTime

▲在南庄老街有間百年郵局也是熱門打卡景點，外頭有個郵局寶寶非常可愛，無論是男女老少都想跟她拍照！

地址：苗栗縣南庄鄉中正路

交通：搭乘台灣好行公車至南庄遊客中心站下車

蘇維拉莊園

蘇維拉莊園。 圖／IG, xerxes0531

蘇維拉莊園。 圖／IG, shushan29

蘇維拉莊園是結合美食、裝置藝術、住宿和自然景觀的度假村，小編去過的感覺是它很像自然遊樂園，不少親子、情侶都會來這邊玩樂，園區內人氣最高的設施是超～長的森林溜滑梯（讓人想到桃園的風禾公園），不論是大人小孩，看到都能玩心大起！也能乘坐瀑布專車去看瀑布，或是和園區裡的大恐龍、蘑菇屋拍照，是南庄旅遊途中喝下午茶的好地點。

地址：苗栗縣南庄鄉田美村十六鄰四灣92號

交通：124縣道／三灣南庄道路往三灣方向→124乙縣道左轉→過永興橋左轉行駛1.8公里抵達（從南庄老街出發）

門票：全票$200、優待票$150（身高90~120cm）、90cm以下不收費，每張門票可抵$100消費

蓬萊溪護魚步道

蓬萊溪護魚步道。 圖／IG, tino_wow

蓬萊溪護魚步道是南庄秘境類的景點，人流很少、環境清幽，溪流兩側峰巒陡峭，步道走起來卻很輕鬆，一路上有不少蕨類、灌木叢遮蔭。蓬萊溪護魚步道在台灣的步道中少數以「魚類」保育為主題的步道，路上常可見童趣的Q版魚介紹牌，健行起來變得有趣許多，仔細觀察還可以發現溪流中的苦花魚！是在南庄避開人潮、休閒健走的好去處～

地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

交通：南庄老街導航開車約10分鐘，也可搭乘苗栗客運5822南庄－仙山靈洞宮至「蓬萊站」下車，或搭台灣好行巴士至「蓬萊自然生態園區站」下車。

小編偷偷說：夏季蓬萊溪護魚步道常常可見螢火蟲出沒！噓，這個不能告訴太多人，你懂的（眨眼）。

神仙谷

風美溪， 圖／IG, oscarhungry

同樣是秘境型的南庄行程，喜歡運動的人筆記起來～南庄神仙谷先前以電影《賽德克‧巴萊》拍攝文明，神仙谷中的風美溪近年來也竄升為熱門的溯溪景點，中游的苦花潭瀑布群以12米高的大瀑布與深潭聞名，風美溪水質清澈，因為深潭不斷、連續小短瀑多，整條溯溪路線走起來非常有趣。一行人玩累了，坐在大石頭上吃小點，或是可以到南庄老街吃美食補充體力，是滿足感很高的行程！

小編小提醒：風美溪屬於中階難度的溯溪地點，建議揪親友一起找專業教練帶比較安全喔。

雲水溫泉度假村

雲水溫泉度假村。 圖／kkday

苗栗的落羽松秘境除了三灣之外，東江部落裡的雲水度假森林也是賞落羽松的絕佳地點！超大片的落羽松森林，透過湖面反射出兩倍大的透過落羽松奇景，金黃色的夢幻場丼彷彿童話實體化一般，方常推薦來這裡拍照！除了賞落羽松，雲水度假森林也可以露營、泡湯、用餐，是能好好感受南庄幽靜氛圍的景點，泡在園區裡一整天也不會無聊。

地址：苗栗縣南庄鄉3鄰東江31-3號

交通：中山高頭份交流道下→靠左往三灣方向直行→左轉往124縣道後直行約5公里→右轉往台３線→過中港溪橋後左轉往南庄方向接124乙縣道直行到底→右轉接124縣道經南庄大橋→左轉約１分鐘即可抵達。也可搭乘苗栗客運（向天湖線）至「東江站」下。

南江休閒農業區

南江休閒農業區。 圖／苗栗文化觀光旅遊網

來到南庄，若想體驗苗栗的客家文化，可以到南江休閒農業區，園區規劃了許多農事體驗、特色DIY，遊客可以用傳統的木杵和臼缽，親手搗出米香味四溢、Q彈可口的手工麻糬，很適合大人小孩一同玩樂體驗，即使不沾粉，光是慢品麻糬，就能嘗到米飯天然的甜香，勞動過後的美食總是最好吃的啦！

地址：苗栗縣南庄鄉南江村小東河14鄰8-3號

交通：中山高頭份交流道下接台3線，往珊珠湖行至三灣，後接124甲或苗20線，往龍門口後往南庄方向

不開車也能玩南庄－台灣好行

南庄車站。 圖／Flickr

沒有交通工具的朋友也能輕鬆踏遍南庄，在苗栗南庄的一些熱門景點可以搭配台灣好行（苗栗南庄線）巴士前往。

票價：依下車站別而定，全票25-92元不等，半票12-29.5元

購票處：車上售票、頭份/南庄苗栗客運售票口，亦可使用悠遊卡、一卡通

路線：台鐵竹南站（東出口）>> 南庄遊客中心

臺鐵竹南站（東出口）→苗北藝文中心→尚順廣場（頭份國中）→苗栗客運（頭份總站）→頭份後花園（斗煥坪）→三灣→ 獅頭山古道口站→ 龍門口站（勸化堂）→桂竹林→南庄國中→ 南庄→南庄遊客中心

小編小提醒：過去台灣好行在苗栗有南庄線、仙山線、向天湖線三條，自108年3月4日起起，仙山線、向天湖線因路線經營權限到期，暫時停止服務，有需求的民眾可搭乘苗栗客運【5822】至仙山，或搭乘苗栗客運【5824】至向天湖。

南庄好玩又好吃，從北部過來路程不遠，一天來回也可以，不僅認識客家朋友的文化和原住民文化，還能享受美食，假期出遊推薦五顆星！

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