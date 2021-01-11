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老街美食+高CP值步道！ 「苗栗南庄一日遊」路線行程+景點攻略

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
組圖/IG@smile.cheese、IG@immichelle_1218、IG@aannn1017
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Shelly@ReadyGo

苗栗南庄其實有不少美食跟景點，除了有條比九份老街更窄小的南庄老街，又稱之為桂花巷，旁邊的十三間老街也是南庄曾經最熱鬧的街道，因為有13間店而命名，有別於繁華的南庄老街，十三間老街蘊含著更多懷舊、人文歷史的味道，ReadyGo整理了南庄必去景點、南庄老街必吃美食，南庄一日遊隨時可以出發！

#南庄老街(桂花巷)必吃美食

抹茶紅豆冰

苗栗人號稱，來南庄老街覓食保證你肥，因為這裡的食物美味又可口，南庄老街必吃剉冰非這間抹茶紅豆冰莫屬！只有立牌沒有招牌，即便如此，在老街中他的名氣可是響徹雲霄。店內只賣兩種商品，紫蘇酸梅汁與招牌抹茶紅豆冰。不得不說，抹茶跟紅豆真的是天作之合，加上湯圓的相襯、煉乳的提味，吃到會讓人舌頭打結都不意外。

圖/IG@aaronchun0711
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地址｜苗栗縣南庄鄉文化路6號

營業時間｜09：30-17：30(僅營業五-日)

桂花心語

桂花心語是南庄老街上很有名店家之一，彩色桂花熝湯臍是店裡的招牌，五色湯圓排成花的形狀，分別有紅麴、芝麻、南瓜、綠茶及原味五種，熝湯臍是客家地區獨有的甜品，用全糯米製成，中間會凹一個洞放花生粒，淋上的是黑糖薑水，吃起來和湯圓極為相似，來到桂花巷當然要品嘗一下特別的客家甜品。

圖/IG@immichelle_1218
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地址｜苗栗縣南庄鄉文化路10號

營業時間｜9:30-17:30

江記桂花冰鎮湯圓

以剉冰為底層，放上水果及湯圓，軟軟的湯圓遇到冰之後口感漸漸變Q彈但不硬，最後再加上手工釀製桂花花蜜，滿滿的桂花香氣中甜而不膩的味道讓人一口接著一口，清爽的桂花冰鎮湯圓是我每次去苗栗南庄老街必吃的美食！

圖/IG@smile.cheese
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地址｜苗栗縣南庄鄉文化路15號

營業時間｜平日09:00-17:30、假日09:00-19:00

豬皮飯(松鶴小吃店)

桂花巷對面的南庄市場裡有間隱藏版「松鶴小吃店」，如果你敢吃肥肉，一定要試試這碗招牌豬皮飯，充滿膠質的滷豬皮處理得很乾淨，香氣十足、口感很Q，一旁還有酸菜解膩。不敢吃豬皮飯也沒關係，可以點在地小吃芶芶麵，其實就是勾芡比較多的肉羹麵，用料也很實在。

圖/IG@sunny.one_piece
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地址｜苗栗縣南庄鄉民生街13-43號

營業時間｜06:00-17:00

丈母娘豆干

有別於一般常見的滷豆干，南庄老街的丈母娘豆干，走得是古早味薄片豆干路線，雖然薄但咬起來非常扎實，口感Q彈有嚼勁，搭配特調醬汁及滿滿的蔥花，蒜味香氣十足，喜歡吃辣的朋友也一定要試試店家的自製辣椒！

圖/IG@syuan_foodie
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圖/IG@syuan_foodie
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地址｜苗栗縣南庄鄉中正路52號

營業時間｜10:00-17:30

桂花格格芋粿巧

芋頭控看過來！芋粿巧外皮煎的恰到好處，口感又Q又扎實，還咬得到芋頭顆粒，濃厚的芋頭香在嘴裡捨不得吞下，推薦大家一定要點綜合芋粿巧+酥嫩蘿蔔糕，酥嫩蘿蔔糕顧名思義外皮酥內嫩，一口咬下會直接在嘴裡化開，加入店家特製蔥花醬油膏和辣椒醬，味道十分特別。

圖/IG@ccc_eat
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地址｜苗栗市桂花巷南庄老街入口處

營業時間｜09:00-18:00

#百年郵局(南庄老郵局)

日治時期以檜木打造而成的辦公廳舍，後來因為地震以杉木重建成郵便局，位於南庄抹茶紅豆冰的斜對面，古色古香的百年郵局設有遊客資訊處及紀念品展示區，而南庄鄉除了主要客家人外，更包含著泰雅族、賽夏族人，因此百年郵局裡也展示了許多原住民公仔，吃完抹茶冰後到百年郵局走走剛好。

圖/IG@diming_hsu
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地址｜苗栗縣南庄鄉文化路5號

營業時間｜09:00-17:00

#南庄戲院

南庄戲院是個充滿內涵的懷舊景點，早期南庄林礦業興盛，因而成立了南庄戲院提供伐木工人和在地民眾茶餘飯後的休閒娛樂，現在的南庄戲院，雖然繁榮景象已不復在，但仍保留了舊時的建築佈景、手繪海報，充滿復古氣息的景點喚起許多人的回憶。

圖/IG@aannn1017
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圖/IG@yu_3.14
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地址｜苗栗縣南庄鄉西村中山路3巷55號

#康濟吊橋

南庄象徵性地標「康濟吊橋」於2019年底重新整修完畢後再度啟用，串起了知名南庄老街、十三間老街及對岸沒落顯為人知的南江老街，希望能帶動觀光，而站在吊橋的中央可以欣賞南庄老街山城風貌與溪流景色，因此成為了遊客到南庄玩的打卡景點，有時間的話不妨也到十三間老街走走喔。

圖/IG@caitlin_yuna
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圖/IG@yibb926104
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地址｜苗栗縣南庄鄉東江路73號

#向天湖環湖步道

「向天湖」是賽夏族矮靈祭的傳統聖地，擁有豐富的生態，因地勢較高時常有大霧，朦朧中的向天湖和晴朗的向天湖有著截然不同的樣貌，一年四季周圍不同的山景，也讓向天湖呈現不同風情，除了向天湖環湖步道，還有苦茶樹隧道可以走走，或是逛逛假日市集，在優美的湖光水色下，渡過悠閒的假日時光。

圖/IG@t.su__
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圖/IG@joycelikedraw
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地址｜苗栗縣南庄鄉東河村16鄰26號

#神仙谷

神仙谷距離老街約20分鐘的車程，是泰雅族的聖地，也是著名電影「賽德克·巴萊」的拍攝場景之一。神仙谷由三條小瀑布組成，以生態工法建造的枕木碎石步道，可讓遊客安全貼近溪流賞景，而富有泰雅族風味的吊橋也已重建，不用拔山涉水就能一睹神仙谷美麗、神秘的丰采，是個CP值非常高的步道，優美的山谷溪流景色，隔絕了城市的盛夏燥熱，呼吸著空氣中飽滿的芬多精與濕潤水氣，聽水聲淙淙，拂山風徐徐，還有什麼比這更享受的呢！

圖/IG@chouyu0116
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圖/IG@vanessa092308
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地址｜苗栗縣南庄鄉東村中正路151號

(參山國家風景區管理處南庄遊客中心)

#蓬萊溪護魚步道

蓬萊溪是苗栗第一條封溪護漁的溪流，步道平緩適合全家大小一起踏青散步，漫步在樹林之間吸收芬多精，聽著潺潺流水聲，沿途可見清澈溪流裡的魚群，其中，苦花魚在陽光下魚身還會一閃一閃的，因此被稱為是「水中螢火蟲」，若是在桐花季節，花瓣隨溪水緩緩流動的美景，將更令人陶醉。

※此處是禁止烤肉、釣魚、戲水的，大家要共同維護喔~

圖/IG@ting.chuan_
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圖/IG@jimmy_trj66
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地址｜苗栗縣南庄鄉124縣道106

延伸閱讀>> 苗栗必吃排隊美食 猶豫就沒了！

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南庄老街 步道

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