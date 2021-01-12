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新竹景點美食全攻略！魚鱗天梯「小鹽灘」、IG最夯柿餅美景、老饕美食全包辦

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／duffy_lifediary, Instagram；圖／mikuhsu0417, Instagram；圖／andreaanchu, Instagram）
（圖／duffy_lifediary, Instagram；圖／mikuhsu0417, Instagram；圖／andreaanchu, Instagram）

不要再說新竹是美食沙漠了！新竹的美味小吃和必去新竹景點都在這，戶外旅行、網美打卡、老饕好食這篇通通有，假日還沒拿定主意去哪嗎？快一起來看看這篇新竹景點攻略。

新竹必去景點推薦

新竹景點推薦＃1　湖口好客文創園區

▲新竹景點推薦-湖口好客文創園區。（圖／yuyu____112, Instagram）
▲新竹景點推薦-湖口好客文創園區。（圖／yuyu____112, Instagram）

位在湖口的好客文創園區，把湖口老街巴洛克式的建築，以及充滿客家味的紅磚圓樓通通復刻到園區內。免費的園區除了建築物復古好拍，展區裡也介紹著許多客家禮俗和復古的陳設，讓小編有種回到阿公阿嬤家的感覺。除了復古的建築外，湖口好客文創園區裡還有咖啡廳、DIY體驗、古服租借等服務和設施。

▲新竹景點推薦-湖口好客文創園區。（圖／celiacheng0902, Instagram）
▲新竹景點推薦-湖口好客文創園區。（圖／celiacheng0902, Instagram）

新竹景點推薦＃2　合興車站

▲新竹景點推薦-合興車站。（圖／summer6639, Instagram）
▲新竹景點推薦-合興車站。（圖／summer6639, Instagram）

合興車站又被稱作愛情車站，雖然合興是個小小的車站但有許多亮點可拍，像是車廂咖啡廳、多肉和乾燥花植栽、愛情候車月台以及古老鐘牆，是個頗適合情侶約會來走走的好所在。

▲新竹景點推薦-合興車站。（圖／vw0319___, Instagram）
▲新竹景點推薦-合興車站。（圖／vw0319___, Instagram）

新竹景點推薦＃3　魚鱗天梯

▲新竹景點推薦-魚鱗天梯。（圖／duffy_lifediary, Instagram）
▲新竹景點推薦-魚鱗天梯。（圖／duffy_lifediary, Instagram）

位在南寮的魚鱗天梯是新竹非常火紅的打卡景點，潔白且排列整齊的水泥塊像極了魚的鱗片，這個位在海岸旁的階梯造型設施是為了防止海水侵蝕其功能性就和消波塊一樣，只是用更富藝術感的方式呈現，讓著個防蝕設施也能成為海邊美麗的風景。

弧形的線條襯托出設計的美感，讓魚鱗天梯被媲美為阿根廷大鹽灘，因此也獲得了“小鹽灘”的美名。推薦想來造訪的旅人可以於夕陽西下時前來，看看落日走向海平線時的唯美時分。

新竹景點推薦＃4　司馬庫斯

▲新竹景點推薦-司馬庫斯。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲新竹景點推薦-司馬庫斯。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在尖石鄉的司馬庫斯是全台灣海拔最高的原住民部落，在過去由於位處深山交通不便，長期沒有電力供應被稱為「黑色部落」。但是司馬庫斯豐富的自然資源、清幽的環境、壯觀的巨木逐漸打開當地的觀光業發展，現今又被大家稱作「上帝的部落」。

沿著蜿蜒的山間道路前進，道路兩旁的綠樹讓人感到身心放鬆，在林野間深度的深呼吸問問自己：「有多久沒有離開城市放下工作，好好的為自己生活？感受自己身心的狀況了呢？」到司馬庫斯這個泰雅部落拋下煩惱、品味風味餐體驗原味十足的旅行吧！

新竹景點推薦＃5　東安古橋

▲新竹景點推薦-東安古橋。（圖／lilianwang_tw, Instagram）
▲新竹景點推薦-東安古橋。（圖／lilianwang_tw, Instagram）

新竹關西除了關西仙草還有這個超美的景點，東安古橋是電影«我的少女時代»裡歐陽非凡跟林真心在橋下吐露實情的那一幕的取景地。此地不僅有那部讓小編哭得一把眼淚一把鼻涕的青春劇加持，東安古橋懷舊典雅的日式拱橋和優美的河岸景色也是吸引旅人的特點。河岸步道兩側綠葉成蔭，環境幽靜宜人漫步於此非常愜意，電影的劇情彷彿浮現在眼前。

新竹景點推薦＃6　味衛佳柿餅觀光工廠

▲新竹景點推薦-味衛佳柿餅觀光工廠。（圖／andreaanchu, Instagram）
▲新竹景點推薦-味衛佳柿餅觀光工廠。（圖／andreaanchu, Instagram）

今年秋季在IG上超火的打卡地之一就是這個「味衛佳柿餅觀光工廠」，每年九月到一月曬柿餅的景致非常可愛，黃橙橙的柿子等著陽光的曝曬變成香甜可口的柿餅，這個曬柿餅場吸引了許多攝影愛好著前來空拍。除了拍照還可以到販賣區去購買柿餅，新竹柿餅除了透過新竹“特產”九降風加持，還需透過傳統古法加工，販賣區陣陣炭烤香氣傳來讓人忍不住買來品嚐！

新竹景點推薦＃7　雲夢山丘

▲新竹景點推薦-雲夢山丘。（圖／mikuhsu0417, Instagram）
▲新竹景點推薦-雲夢山丘。（圖／mikuhsu0417, Instagram）

想去法國看羅浮宮前金字塔的你修但幾勒，還不能出國的我們可以來新竹的雲夢山丘吃美食、拍拍照、泡足湯、打卡日式神社，廣闊的園區空間充滿綠意，秋冬時間走在步道裡非常舒服，假日不知道要帶家人去哪裡走走放電就來這個超好打發時間的新竹景點吧！

新竹必吃美食推薦

新竹美食推薦＃1　鴨肉許

▲新竹美食推薦-鴨肉許。（圖／small_white_eat_, Instagram）
▲新竹美食推薦-鴨肉許。（圖／small_white_eat_, Instagram）

新竹除了米粉貢丸湯還有超多好吃的，這家「鴨肉許．許二姊」在地老字號美食不僅觀光客喜歡，好口味也受到在地人的青睞。其中必點的項目有鴨肉飯和CP值超高的炒鴨血，從早賣到凌晨的這家小吃店，每逢飯點總是人潮滿滿滿。

營業時間：週一～日，10:00~02:30

地址：新竹市北區北門街35號

新竹美食推薦＃2　滿美吐司部

▲新竹美食推薦-滿美吐司部。（圖／aae.mina, Instagram）
▲新竹美食推薦-滿美吐司部。（圖／aae.mina, Instagram）

深夜最療癒的事情就是吃宵夜了，佈置復古價格樸實的美滿吐司部，深夜一開張常常吸引許多飢腸轆轆的人們連來，料好實在的炭烤肉排吐司更是滿美吐司部最夯的必點的品項。

美滿吐司部傳出的炭烤香非常吸引人，價位便宜飽腹度十足深受學生和小資族群的喜愛，想要來上一份的你別忘了早早來排隊以免向隅。

營業時間：週一～日，19:00~01:00

地址：新竹市北區北門街208號

新竹美食推薦＃3　光復小籠包

▲新竹美食推薦-光復小籠包。（圖／mikuhsu0417, Instagram）
▲新竹美食推薦-光復小籠包。（圖／mikuhsu0417, Instagram）

誰說小籠包一定要以皮薄為特色，這家光復小籠包主打的厚皮小籠包包著多汁的豬肉餡，一口咬下又Q又有嚼勁的外皮後，就是蔥花香氣與鮮味十足的內餡，一籠七個的小籠包吃起來飽足感很夠！想吃其他品項的朋友，也可以選擇用單點的方式，或著揪朋友一起來新竹玩景點吃美食！

營業時間：週一～六，06:30~11:00/週日公休

地址：新竹市東區中央路346號

新竹美食推薦＃4　榮記客家湯圓

▲新竹美食推薦-榮記客家湯圓。（圖／chloe_foodiee, Instagram）
▲新竹美食推薦-榮記客家湯圓。（圖／chloe_foodiee, Instagram）

不知道你是喜歡甜湯圓還是鹹湯圓派的人？小編是投鹹湯圓一票啦！榮記客家湯圓堅持用自己爆的豬油，炒上紅蔥頭、香菇、肉末香氣十足，這些炒料搭配大骨熬成的湯底再配上韭菜超對味，來新竹玩的你別忘了來這家飄香超過30年的好味。

營業時間：週一～日，08:15~21:30

地址：新竹市東區武昌街64號

新竹美食推薦＃5　鷹王肉圓

來新竹不可錯過的美味三寶就是貢丸、米粉和肉圓，這家鷹王肉圓座落在超簡樸的的鐵皮屋裡面，從餐車一路賣到店面的鷹王肉圓已把這份美味傳遞了快一甲子的時間。炸過的肉圓皮Q帶勁，內餡包著的是紅槽肉，吃來有一股特殊的甜味搭配林上的特製醬油膏、辣醬和蒜泥味道一極棒。

營業時間：週一～日，10:30~19:00/週三公休

地址：新竹市香山區延平路二段350號

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