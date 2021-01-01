170元火鍋吃到飽！中壢「鍋神涮涮鍋」60種食材+冰淇淋無限吃　挑戰最高CP值

經歷了跨年寒流，新的一年最適合吃鍋取暖去！桃園中壢有家堪稱CP值超高的連鎖火鍋專賣店，只要170元就能享超過60種食材無限吃，絕對是小資族想大吃一波又能省荷包的必衝首選。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

這家「鍋神日式涮涮鍋」中原店隱身中壢新中北路上，只要點任一鍋物，即可盡情享用火鍋配菜、副食、飲料及冰品，代表最低170元即可吃到飽。店內光是一個冰箱就整齊放滿近40種食材開放自取，經典蔬菜、火鍋料、丸子、鴨血、鳥蛋、豆腐應有盡有，饕客就像親自客製化菜盤，可以放好放滿喜愛的食材，吃不夠還能不限次數再拿。

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鍋神中原店販售的品項從最基本的豬肉、羊肉、素食鍋，到較為升級的海鮮、肉品，乃至最高價500元海龍王都有，27款組合口味不怕沒有想吃的，只怕選擇困難症。不過部落客謝蘿莉也坦言，建議抱著吃粗飽的心態前往，才能吃得更滿足，而若不選購最便宜的鍋品，平均價位約莫落在250元的中價位，配上無限量供應的菜盤、配料、麵條、冬粉、王子麵，整體仍屬值得激推得平價火鍋。

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除了鹹食正餐，現場也有冬瓜茶、檸檬紅茶、柳橙汁和兩款冰沙，另有5至6款冰淇淋能夠任吃，作為飯後甜點。鍋神用餐時間為90分鐘，但據悉只要非尖峰時期都不會強制用餐時間，喜愛火鍋的人不妨列入嘗鮮清單，帶著家人或好友一起體驗超值火鍋吃到飽。

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鍋神日式涮涮鍋 中原店

地點：桃園市中壢區新中北路34巷6號

營業時間：每日10:00-02:00

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