新竹2021台灣燈會、台南燈籠隧道！全台「燈會活動懶人包」

2021台灣燈會要來啦！台灣燈會作為每年元宵節的盛會，總是吸引全台民眾熱情造訪，今年燈會首度在新竹市舉辦，並打破以往場地多選在離市中心遙遠郊區的慣例，改在新竹舊城區舉辦，大家可以看到少見的都市型燈會！除了新竹，全台各地也有不少燈會活動，一起來鎖定這場新年盛會吧。

2021台灣燈會

2021台灣燈會。 圖／新竹市政府提供

展場資訊

展期： 2021年2月26日至3月7日

地點：

主燈：新竹市主燈位於東門城，交通部觀光局主燈位於錦華公園

六大燈區：新竹公園、新竹火車站、護城河、新竹綠園道、東大路、隆恩圳燈區。

主燈區

2021台灣燈會主題為「未來風Hsinchu Style」打造雙主燈與六大燈區，範圍囊括火車站、護城河、新竹綠園道、東大路、隆恩圳、新竹公園等區域，並以《乘風逐光》為錦華公園的主燈命名，倒過來唸就是「光逐風城」，代表在風城之風的律動下，引領大家欣賞光影的魅力。這次的主燈結合「風光」元素，運用機械裝置打造竹藝燈籠， 108根竹子呈現出如風一般的律動，也象徵傳統民俗持香祈福活動，並用新竹名產玻璃作為原料，呈現不同以往的高科技未來感主燈。

今年的主燈由知名科技藝術家團隊豪華朗機工操刀，打造超過十五公尺的風動模擬藝術裝置，照片實在難以完整展現主燈動作起來的樣貌，只能說絕對會讓你驚豔於它的美麗！難看到有著如此複雜設計的動態花燈太難得，大家一定不要錯過啊～

主燈四大特色

連結在地：以新竹竹藝燈為概念，用108根竹子做媒材

聲光動態：竹燈意象結合工藝與燈光，呈現風的律動

眾和百燈：廟宇燈籠形象，喚起城市記憶、衍生萬眾祝福

儀式表演：結合元宵提燈繞城形象，將祈福傳送主燈

必拍六大燈區

除了分別位於東門城和錦華公園的雙主燈外，新竹各地還規劃有六大燈區，馬上來解鎖每個燈區的特色！

新竹車站燈區

北起中正路、東至中華路、南抵林森路、西近東門圓環，占地約3公頃，以地面投影及建築物投影為主。

護城河燈區

護城河燈區。 圖／新竹市政府提供

北起文化、信義街，東至林森路、南抵府後街、西近世界街，占地約4.4公頃，以東門城為中心，囊括新竹州廳、影像博物館、北大天主堂、新竹菸酒公賣局、美術館等古蹟，呼應步行城市的主軸，打造可以浪漫漫步的大型城市燈區。

文化燈區

以新竹綠園道為核心，占地約4.2公頃，打造客家、原住民、新住民等燈區，著重人文和新竹在地的結合。

隆恩圳燈區

北起自由路、東至三民路、南抵東大路（中央公園）、西近三民路（巨城廣場），占地約3.8公頃。展出的作品是透過國際徵件，從31個國家的作品中比賽選出的6件，值得期待脫穎而出的厲害作品。

新竹公園燈區

包含副燈與各種多元經典傳藝燈區。

東大路燈區

東大路燈區。 圖／新竹市政府提供

東大路沿線，佔地約3.1公頃，以義大利藝術家Daniel Monteverde設計的迎賓門為起點，打造迎賓光廊，晚間還會有主題式夜光遊行，估計會是打卡必走訪的熱門一條街。

台灣燈會。 圖／新竹市政府提供

交通方式

自行開車（以新竹火車站作目的地為例）

北上：國道一號→國道三號→香山區茄苳景觀大道→117縣道→國道三號103茄冬出口下交流道

南下：台1線→台64線五股方向→下五股二號出口交流道→國道一號新竹出口下交流道

停車格分布資訊：西濱、茄苳景觀大道、頭前溪左岸等處規劃有10,450格汽車停車格，燈區周邊有6,000格機車停車格。

大眾運輸

➢台鐵：

搭乘台鐵至「新竹火車站」下車，步行十五分鐘可抵觀光局主燈區錦華公園。

從新竹火車站正門出口處旁邊地下道步行十到十五分鐘，可抵新竹公園燈區。

從新竹火車站正門出口步行五分鐘，可抵護城河燈區。

從新竹火車站轉乘巨城接駁車可抵達隆恩圳燈區。

➢高鐵：搭乘高鐵至「新竹高鐵站」，再轉乘台鐵六家線，搭到「新竹火車站」下車。

➢公車：在新竹火車站轉乘藍1公車，起始站名為「竹中火車站」，行經兩站後在「親仁里站」下車，步行六分鐘可抵觀光局主燈區錦華公園。

2021南投集集燈會

2021南投集集燈會。 圖／集集鎮長陳紀衡

南投2021集集燈會以「哞幻光影嘉年華」為主題，將傳統的燈會結合科技藝術，讓集集小鎮搖身一變成為大型藝廊。集集鎮公所集結青年藝術家團隊打造四大燈區：集集火車站廣場燈區、大樟樹燈區、清水溪沿岸的集集小徑燈區與綠色隧道燈區，現場將有光影藝術裝置、特色A R濾鏡點、燈光秀和環景光區等，民眾能在綠色隧道一邊騎腳踏車，一邊欣賞沿途的燈景，光是想像就好浪漫啊～

展期： 2021年1月16日至2月21日

地點： 集集車站廣場、大樟樹、集集小徑、綠色隧道

2021台南第9屆普濟燈會

2021台南第9屆普濟燈會。 圖／普濟文史研究協會

普濟殿是台灣最早的王爺廟，2021年，普濟燈會即將邁入舉辦的第九年，普濟燈會是由台南普濟殿組織民間志工舉辦的非官方燈會，不主打大型造型燈飾，而是將從廟埕掛到廟外街道，展出1500顆由台南在地居民彩繪的燈籠，形成一條燈籠隧道。由於承載了民間各個年齡層的參與，童趣和成熟繪風夾雜的各異燈籠圖樣成了燈會的另一種看點，可以期待2/6燈會開展當天的踩街點燈活動，感受台南民間眾志成城的凝聚力。

展期： 2021年2月6日至3月6日

地點： 台南市中西區普濟街79號普濟殿廟口

2021台南月津港燈節

月津港燈節每年結合台南鹽水的人文特色做燈光環景佈置，為了慶祝市月津港燈節到2021年將屆滿連辦十年的光績，台南市府提前啟動「月津港水域景觀景觀改善計畫」，將燈節舉辦地點大幅改善，除了以二十四節氣意象規畫夜間照明，還邀請藝術家設計常設裝置作品（只有燈節去還不夠，這是要大家在燈會展期之外也想造訪月津港啊），可以期待一下新升級的2021月津港燈節，在新的一年推出的新活動，延續十年來在大家心中留下「最美水岸」美譽的目標。

展期： 2021年2月至3月（詳細日期再公布）

地點： 月津港親水公園

元宵假期除了吃湯圓外，不能錯過和親友團圓出遊的機會去燈會走走，燈會除了現場活動安排豐富外，也有不少會提供接駁車、交通建議等，對要到外縣市旅遊的遊客來很容易就能規劃好行程，把握新年最後一段假期！記得提前預訂住宿地點喔。

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