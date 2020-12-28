2大「糖果色落羽松」景點！新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒

秋冬正值落羽松變色季節，新竹有個隱藏版秘境，結合了在地名產石柿餅及落羽松景觀，近幾年則憑藉夢幻倒影，躍升為不少人的朝聖美拍之地。目前就有攝影玩家攝下全新樹況，湖面映襯出糖果色樹況，加上蓮花的點綴，夢幻場景組合就此誕生，讓人彷彿異國就近在眼前。

圖／臉書網友黃崇珍授權

這處景點為位於六塘休閒谷內的「北埔六塘落羽松」，池塘旁種有數十株落羽松，規模不大，但沿著樹下小徑散步踏青仍十分愜意。而這裡最大亮點莫過於能夠拍到倒影美景，尤其若有好天氣加持，更能呈現一幅繽紛的冬日畫面。北埔六塘落羽松附近亦有居民販售在地特色柿餅及農特產，也可搭配周邊北埔老街一併順遊，親近大自然再品嚐道地美食，規劃悠閒半日遊。

圖／臉書網友黃崇珍授權

除了迷你版景致，苗栗壯觀的三灣落羽鬆景色也正積極轉紅中，開放民眾免費欣賞。冬季限定的漸層色系落羽松在水中茁壯成長，往下俯視就像座水上彩色森林，是不分年齡層的打卡熱點之一。想拍下全景可到觀景台或健行後山最高點，有餘力也可透過空拍一睹延綿密集的落羽松步道，周圍還有隨山勢生長的落羽松，能夠讓大家山林美拍大豐收！

圖／臉書網友黃崇珍授權

新竹北埔六塘石柿餅落羽松

地址：新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號

苗栗三灣落羽松

地址：苗栗縣三灣鄉錫隘13號

延伸閱讀：

．南部首座「透明泡泡屋」免費拍！台南北歐仙境有挪威森林雪景 還能體驗開遊艇

．超萌「蠟筆小新30週年限定樂園」免門票！5大遊戲關卡、最新入場方式快筆記