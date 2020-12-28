快訊

中職／12年前無緣披黃衫 倪福德將赴兄弟隨隊測試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2大「糖果色落羽松」景點！新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／臉書網友黃崇珍授權
圖／臉書網友黃崇珍授權

秋冬正值落羽松變色季節，新竹有個隱藏版秘境，結合了在地名產石柿餅及落羽松景觀，近幾年則憑藉夢幻倒影，躍升為不少人的朝聖美拍之地。目前就有攝影玩家攝下全新樹況，湖面映襯出糖果色樹況，加上蓮花的點綴，夢幻場景組合就此誕生，讓人彷彿異國就近在眼前。

圖／臉書網友黃崇珍授權
圖／臉書網友黃崇珍授權

這處景點為位於六塘休閒谷內的「北埔六塘落羽松」，池塘旁種有數十株落羽松，規模不大，但沿著樹下小徑散步踏青仍十分愜意。而這裡最大亮點莫過於能夠拍到倒影美景，尤其若有好天氣加持，更能呈現一幅繽紛的冬日畫面。北埔六塘落羽松附近亦有居民販售在地特色柿餅及農特產，也可搭配周邊北埔老街一併順遊，親近大自然再品嚐道地美食，規劃悠閒半日遊。

圖／臉書網友黃崇珍授權
圖／臉書網友黃崇珍授權

除了迷你版景致，苗栗壯觀的三灣落羽鬆景色也正積極轉紅中，開放民眾免費欣賞。冬季限定的漸層色系落羽松在水中茁壯成長，往下俯視就像座水上彩色森林，是不分年齡層的打卡熱點之一。想拍下全景可到觀景台或健行後山最高點，有餘力也可透過空拍一睹延綿密集的落羽松步道，周圍還有隨山勢生長的落羽松，能夠讓大家山林美拍大豐收！

圖／臉書網友黃崇珍授權
圖／臉書網友黃崇珍授權

新竹北埔六塘石柿餅落羽松

地址：新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號

苗栗三灣落羽松

地址：苗栗縣三灣鄉錫隘13號

延伸閱讀：

南部首座「透明泡泡屋」免費拍！台南北歐仙境有挪威森林雪景　還能體驗開遊艇

超萌「蠟筆小新30週年限定樂園」免門票！5大遊戲關卡、最新入場方式快筆記

落羽松 新竹旅遊 苗栗旅遊 熱門打卡

相關新聞

2大「糖果色落羽松」景點！新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒

秋冬正值落羽松變色季節，新竹有個隱藏版秘境，結合了在地名產石柿餅及落羽松景觀，近幾年則憑藉夢幻倒影，躍升為不少人的朝聖美拍之地。目前就有攝影玩家攝下全新樹況，湖面映襯出糖果色樹況，加上蓮花的點綴，夢幻

桃園隱藏版「朝陽牛肉麵」一天只賣3小時　買二送一快跟上

udn走跳美食／Mika 朝陽牛肉麵其實就是總裁羊肉爐，是老闆利用每天中午三小時的時間拿來賣牛肉麵，一天真的只賣3小時，現在買二送一！湯濃肉大塊還有免費加湯不用錢，大碗滿意，只要百元就可以吃飽飽

新竹山林秘境！ 尖石馬胎古道周邊推薦「挪亞民宿」 群山環繞＆必嚐在地山產野味料理

udn走跳旅遊／Mika 新竹尖石鄉有一個馬胎部落，這裡有很有名的山林秘境『馬胎古道』，長達兩小時左右的古道秘境，沿途有清澈溪水、情人谷、千年茄苳樹、單索吊橋等⋯一直很受大家歡迎。 從

最迷人的紅葉季節！ 新竹霞喀羅國家步道 秋之古道楓情令山友驚嘆

udn走跳旅遊／布魯 霞喀羅古道全長22K，由新竹五峰鄉的石鹿登山口，通往尖石鄉的養老登山口，是早期當地原住民聯絡往來要道，日治時期曾在沿線設置多個駐在所及砲台，以監控管制原住民，後來成為林務局

無料天然SPA！桃園「野溪溫泉」2天1夜賞銀河、泡裸湯

位在桃園復興區嘎拉賀部落，又名新興溫泉的嘎拉賀野溪溫泉，是少有與山泉合流的野溪瀑布溫泉。從岩壁上源流出、與山泉合流的野溪瀑布溫泉並不多見，從上源流出的溫泉水，與三光溪溪水一起從峭壁傾流而下，形成了SPA水柱般的瀑布。

小鎮風景「借問站」走透透／三義車站探訪木雕藝術、 親近自然風光的任意門

車站，是來往旅人的任意門，走入閘口後，鐵道上的列車猶如大海洋流一樣將南來北往的旅人推送運行著。位於苗栗最南端的三義車站，從軍用鐵道慢慢轉變為載客鐵路，然後又經過路線改換從舊山線轉為沿用至今日的新山線，

新竹南寮漁港新景點！「2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景」打造親子新樂園

新竹海線的南寮旅遊服務中心，在今年成立14年終於一次大改造，除了將服務中心翻新外，更打造一座超級吸睛的2層樓高大型溜滑梯，就是要讓假日的南寮漁港成為新竹人週末好去處，此外在頂樓平台望出去能一覽遼闊的漁港風光，是不是等不及去欣賞了呢？

昭和風老宅＋日式甜點滿載日本風情！精選新竹5家「日式復古咖啡廳」推薦給想念京都的你

有著風城之稱的新竹雖然常被稱作美食沙漠，但近幾年來新竹的咖啡廳產業蓬勃發展，光是圍繞在新竹巨城百貨公司周圍，就有超過10間以上的咖啡廳！因此本篇特別精選新竹5家日式復古風咖啡廳，讓您這個假日可以暫時逃

超質感韓系咖啡廳！新竹「三島sum:dao」夯爆IG 芋泥控絕對不能錯過他們的重乳酪蛋糕

每當到了新竹總是不知道要吃什麼嗎？有許多人都戲稱新竹是「美食沙漠」，但其實在你不注意的時候，新竹已經有了許多質感咖啡店悄悄開幕，近期夯爆IG的一家韓系咖啡廳「三島sum:dao」你絕對不能不知道！

金牌特務般優雅！走進「英式五金行」喝下午茶　蛋糕、手沖咖啡都不馬虎

由專營歐美進出口復古五金，及建材與客製化關關插座、居家飾品搭配服務的「鹿麓復古五金專門店」精心設計的商品展示館，結合咖啡飲品空間，開創彷如電影《金牌特務》的華麗優雅氣息。

圓滾滾好古錐！中壢巷弄老店「一口小肉圓」每顆僅8元、主食25元吃得到

小吃控這家先收藏！桃園中壢有家內行饕客必推的老店，最知名的莫過於隱藏版肉圓，顆顆白嫩光滑，圓滾滾的模樣單看就療癒，價格還只要8元，超狂銅板價美食連在地人都力推。 這家隱身中壢巷弄的「一口小肉圓」

名古屋特選鰻魚三吃！桃園「YAYOI 彌生軒」日式定食餐廳首選，每份折百元快筆記

udn走跳美食／Mika 以前去日本就經常吃YAYOI 彌生軒，現在台灣也有了，而且快速展店到目前都有20家分店了！最近因為不能去日本，超想念名古屋的鰻魚三吃，就跟朋友相約來離我最近的春日店吃我

熱門新聞

無招牌肉燥飯30年來10元佛心價 老闆：有賺就好

2大「糖果色落羽松」景點！新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒

到彰化一定要買！ 10家「彰化伴手禮」 從小吃到大的好滋味

桃園隱藏版「朝陽牛肉麵」一天只賣3小時　買二送一快跟上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。