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2大「糖果色落羽松」景點！新竹北埔湖邊倒影、苗栗三灣水上森林好療癒
秋冬正值落羽松變色季節，新竹有個隱藏版秘境，結合了在地名產石柿餅及落羽松景觀，近幾年則憑藉夢幻倒影，躍升為不少人的朝聖美拍之地。目前就有攝影玩家攝下全新樹況，湖面映襯出糖果色樹況，加上蓮花的點綴，夢幻場景組合就此誕生，讓人彷彿異國就近在眼前。
這處景點為位於六塘休閒谷內的「北埔六塘落羽松」，池塘旁種有數十株落羽松，規模不大，但沿著樹下小徑散步踏青仍十分愜意。而這裡最大亮點莫過於能夠拍到倒影美景，尤其若有好天氣加持，更能呈現一幅繽紛的冬日畫面。北埔六塘落羽松附近亦有居民販售在地特色柿餅及農特產，也可搭配周邊北埔老街一併順遊，親近大自然再品嚐道地美食，規劃悠閒半日遊。
除了迷你版景致，苗栗壯觀的三灣落羽鬆景色也正積極轉紅中，開放民眾免費欣賞。冬季限定的漸層色系落羽松在水中茁壯成長，往下俯視就像座水上彩色森林，是不分年齡層的打卡熱點之一。想拍下全景可到觀景台或健行後山最高點，有餘力也可透過空拍一睹延綿密集的落羽松步道，周圍還有隨山勢生長的落羽松，能夠讓大家山林美拍大豐收！
新竹北埔六塘石柿餅落羽松
地址：新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號
苗栗三灣落羽松
地址：苗栗縣三灣鄉錫隘13號
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