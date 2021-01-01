新竹金山街美食+1！「墨竹亭」銷魂乾拌麵爽度一口接一口

新竹金山街具有竹科新手村的別稱，因為這裡乘載了許多異鄉人遠道竹科工作，要來適應新竹環境的第一站，這裡有著多元料理的餐廳供選擇。魚妹最近發現了一家非常好吃的墨竹亭乾拌麵，真心納入新竹金山街美食清單啊！仔細一查這間店也獲得google評論4.6的評價唷！

這是魚妹第二次品嚐，墨竹亭主要提供各式經典的乾拌麵，包含鮮蝦炒手燃麵、蔥油雞麻醬麵、櫻蝦小捲拌麵、打拋豬肉拌麵、老北京炸醬麵、仙菇青蔬拌麵等，魚妹自從第一次品嚐墨竹亭的麻醬麵後，深深被它那Q彈有嚼勁的麵條口感愛上，於是這回我直接點了一份銷魂絕配雙饗餐，額外再單點一份蔥油雞麻麵。這個套餐包含了一份鮮蝦炒手燃麵、蔥油雞麻醬麵、紅油口水雞、經典酸辣湯、2道開胃菜及2杯紅茶，魚妹因為另外再單點一份蔥油雞麻醬麵，整體消費金額約新台幣600元以內。

鮮蝦炒手燃麵是墨竹亭的招牌之一，銷魂麻辣的口感，完全開啟了我的味蕾啊！不過它的辣度對魚妹來說稍微偏辣一些，不太敢吃辣的人可是要注意囉。

平常魚妹不喜歡太油膩的麻醬麵口感，墨竹亭的蔥油雞麻醬麵的麻醬比例調和清爽剛剛好，能夠吃到濃醇的花生芝麻香味，令人齒頰留香又回味無窮啊！

另一個必點的小菜是四川傳統名菜紅油口水雞，椒香麻辣的香氣撲鼻而來，配上鮮嫩多汁的去骨雞肉，看似辣到不行的紅，嘗起來反而讓人一口接一口停不下來。

椒香芙蓉的椒麻醬料配上一塊冷豆腐，除了軟嫩豆腐外也帶給我的酥酥麻麻口感，增添了豐富的層次感。

墨竹亭也擺飾了許多小菜供大家選擇，這回我們選擇了韓式泡菜、花生米血跟五香豆乾，花生米血被淋上了濃郁的花生粉，韓式泡菜吃起來就比較沒有那麼正統韓式泡菜，吃起來有點像台式泡菜。整體來說，我覺得墨竹亭好吃又不貴，難怪可以在金山街美食戰區中保有一席之地呀！

墨竹亭｜燃麵本家新竹金山

地址：新竹市東區金山十一街31號(土地公廟旁)

電話：03-666-8811

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中walkingfoolish

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