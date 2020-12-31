「苗栗景點」TOP12精選！海線子母隧道、山線竹林仙境+天空之城好夢幻

你喜歡青山還是迷戀大海？不管你是青山系還是大海派，苗栗這個好地方都能一次滿足你。苗栗除了是愛登山健行的人喜歡的好去處外，通霄、苑裡一帶的海線風光也是浪漫無比。想吃美食、想走景點還是想深度體驗苗栗風情？都跟著小邊一起看看苗栗景點TOP12推薦。

苗栗景點推薦＃1 崎頂子母隧道

▲苗栗景點推薦-崎頂子母隧道。 （圖／kuan.pic, Instagram）

崎頂車站是苗栗近年來熱門的海線打卡景點，車站的階梯搭配藍天像極了新海誠動畫«你的名字»中的場景。接著沿車站外的步道一直走便能抵達崎頂子母隧道，由於一號與二號隧道僅距離50公尺，且一長一短因此被當地居民稱為子母隧道。崎頂子母隧道外陽光灑在綠油油的樹木上透進隧道裡，像極了卡通«神隱少女»中小千和白龍分開的隧道一景。

苗栗景點推薦＃2 銅鑼茶廠

▲苗栗景點推薦-銅鑼茶廠。 （圖／rachel.xinru, Instagram）

銅鑼茶廠是一間自產自銷的茶廠，提供品茶、採茶及製茶體驗，讓大家體驗從產地到嘴裡品味好茶。銅鑼茶廠除了有茶水和伴手禮，也提供多樣茶點以及餐食，讓來這裡的遊客放慢步調享受茶香滿溢的氛圍。

除了吃吃喝喝，銅鑼茶廠綠油油的茶田吸引了許多網美水水們來拍照，除了室外好拍室內文青又簡約的裝潢也讓人覺得心曠神怡。

苗栗景點推薦＃3 銅鑼九湖杭菊賞花會場

▲苗栗景點推薦-銅鑼九湖杭菊賞花會場。 （圖／ruru1419, Instagram）

杭菊的花期約落在11月中旬～12月上旬，成片潔白的杭菊花海吸引不少人來到銅鑼賞「11月雪」，九湖杭菊賞花會場自然就成為愛戶外、愛拍照的旅人們不可錯過的苗栗景點。錯過杭菊季的朋友別難過，農曆春節期間綻放的炮仗紅橘紅似火充滿年味，像是橘色瀑布一般拍起來也是五告水！

苗栗景點推薦＃4 哈比丘

▲苗栗景點推薦-哈比丘。 （圖／winkwink_chu, Instagram）

2020大家不能出國紛紛在全台各地搜出偽出國景點，這個位在銅鑼的哈比丘拍照拍起來可是跟紐西蘭的哈比村有著超高相似度。這個酷似電影魔鏡中的景點提供肉捲、鬆餅、飲品等輕食，在這邊享受一下異國氛圍，想出國的旅人們別錯過這個可愛又繽紛的苗栗景點。

苗栗景點推薦＃5 黃金梯田露營區

▲苗栗景點推薦-黃金梯田露營區。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

今年的聖誕節打算怎麼過呢？還沒想好的旅人逮就補，來苗栗黃金梯田露營區住在平安夜限定的鐘型帳裡，享受以大地為床、以星空為目的浪漫感。這個營區提供免裝備不用自行搭收帳的服務外，聖誕節訂購趣吧平安夜限定套裝的朋友還加贈雙人烤肉套餐。白天去小編推薦的地方遊覽，晚上再來住帳篷享受與大自然為伍的歡樂聖誕夜吧！

苗栗景點推薦＃6 頭屋橙香森林

▲苗栗景點推薦-橙香森林。 （圖／ruru1419, Instagram）

小編覺得頭屋的城鄉森林是個超清新的景點，和黃橙橙的橘子園拍照，整個照片都溫暖了起來。除了橘子園橙香森林裡還有草地區、玻璃咖啡屋和超療癒的小兔子。該園區附近還有明德薰衣草森林和雅聞玫瑰莊園，到頭屋一帶把繽紛的苗栗景點通通裝入口袋！

苗栗景點推薦＃7 三義卓也小屋

▲苗栗景點推薦-三義卓也小屋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了拍照打卡想來點跟深入在地的行程嗎？你的心聲小編聽到了！三義卓也小屋提供從產地到餐桌的料理教學，讓你體驗最接近大地的食農教育。除了透過天然食物變出多元色彩的好色廚房外，還可以在這體驗從採藍、打藍、建藍的藍染活動。

苗栗景點推薦＃8 通霄神社

▲苗栗景點推薦-通霄神社。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

苗栗海線除了白沙屯媽祖廟外周邊的新埔車站、好望角、通霄神社也都很有看頭，通霄神社是日治時期所建，後來被國民政府改為忠烈祠，保留了參道、鳥居與基座的通霄神社，建築本體加上了閩式拜殿的燕翹脊，整體風格中日結合非常特別。

到了通霄神社除了走走參道看看拜殿，別忘了沿著步道繼續往上走，山頂360度無死角的望向遠方可以俯視通霄小鎮還能遠眺幽藍大海。

苗栗景點推薦＃9 飛牛牧場

▲苗栗景點推薦-飛牛牧場。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

飛牛牧場除了大片的草地和牛隻，飛牛牧場透過多元化經營提供各式特色伴手禮、餐食、牧場DIY，讓來此地的你能有更豐富的體驗。這個超適合爸媽帶小孩來的苗栗親子景點，還提供住宿服務讓大家用更慢活得步調享受度假的氛圍。

飛牛牧場的精神環繞著飛牛三原色“藍白綠”，希望帶給大家藍色的生活假期、健康的白色酪農產品，以及永續生態的自然綠。想給自己一個歡樂的週末？小編介紹了那麼多苗栗景點，挑幾個來去走走吧！

苗栗景點推薦＃10 泰安烏嘎彥竹林

▲苗栗景點推薦-泰安烏嘎彥竹林。 （圖／wynnchang, Instagram）

媲美京都嵐山的烏嘎彥竹林在今年可以說是苗栗最火紅的景點啊！翠綠高聳的烏嘎彥竹林形成天然隧道，漫步在這個竹林步道中，有種走入世外桃源的感覺。想來場仙境旅行嗎？除了烏嘎彥竹林，其周邊的神仙谷瀑布也充滿了仙氣。

神仙谷是風美溪和鹿場溪匯流切割而成的峽谷地形，下切的斷層岩床承接了傾瀉而下的溪水非常壯麗。這個如同夢境的景色，曾讓魏德聖導演來此取景拍攝電影«賽德克巴萊»。

苗栗景點推薦＃11 泰安打比厝溪

▲苗栗景點推薦-泰安打比厝溪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

假日想要帶小孩去放電一下嗎？泰安這個知名的溫泉之鄉有著一條水質清澈的打比厝溪，打比厝溪是苗栗汶水溪的支流，由於溪流中地形多變成了許多溯溪愛好者的天堂。在專業的嚮導帶領下，這條溯溪的路線很適合初學者，在玩完溯溪活動還可以去泡個湯，享受刺激體驗後的肌肉放鬆和心靈療癒。

苗栗景點推薦＃12 天空之城

▲苗栗景點推薦-天空之城。 （圖／amisyumi, Instagram）

苗栗大湖除了大湖草莓之外，還有許多美食美景可以去造訪，這個天空之城滿了藤蔓和綠物生機盎然，微光灑在這座米白色的城堡上，就像走進了魔幻森林一般，這般景致與“天空之城”這個名字真的名符其實。園區的入場門票還可折抵消費，身為吃貨編的我當然是是把這個門票拿去園區的餐廳裡喝下午茶啦！

▲苗栗景點推薦-天空之城。 （圖／brandywonderland, Instagram）

看完以上12個苗栗的山線海線景點你有特別想去哪個嗎？不要在猶豫，不管你是一個人還是跟著三五好友，都來苗栗這個坐山望海的好地方走走！

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