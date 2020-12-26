新竹山林秘境！ 尖石馬胎古道周邊推薦「挪亞民宿」 群山環繞＆必嚐在地山產野味料理

新竹尖石鄉有一個馬胎部落，這裡有很有名的山林秘境『馬胎古道』，長達兩小時左右的古道秘境，沿途有清澈溪水、情人谷、千年茄苳樹、單索吊橋等⋯一直很受大家歡迎。

從馬胎古道沿途一路走到義興國小（義興分校）就是古道終點，午餐就決定在義興分校旁的「挪亞民宿」用餐，豐盛的原住民結合客家料理的自助buffet，吃飽喝足還可以開心的烤蛇麵棍吃，如果時間許可，真想住上一晚再離開呢。

位置

挪亞民宿(瑪雅山莊)位於尖石鄉義興村泰雅族部落，族群以務農為主，早期唯一的對外道路就是『馬胎古道』，現在交通便利，而古道在現今也變成山林秘境了。

馬胎步道

馬胎為泰雅族語，是「多霧的部落」之意，馬胎步道全程約三點五公里，曾是原住民出草、原民交易、經商的捷徑，沿途溪谷、單索吊橋、千年茄苳樹等..自然生態豐富，是內灣地區的秘境。

千年茄苳樹為馬胎古道上重要的地標性植物，樹冠上有鳥巢蕨附生，樹幹徑寬約需3位成人合抱，樹形姿態優美，是台灣溪谷常見的原生樹種。

單索吊橋

景觀健行步道

沿途林蔭蔽道、溪水潺潺。

義興國小（義興分校）

整趟馬胎古道山林秘境健行路線大約需要一個半到兩小時，沿路一直走到古道終點 義興國小（義興分校）參觀這個很迷你的小學，這裡雖迷你但卻很有名，因為有奇蹟般地故事。

義興分校合唱團的小朋友曾經窮到沒錢出國到一舉奪金，在歐洲舞台上贏得金質獎和特別獎，這個偏鄉合唱團瞬間獲得了全台注目。嘉興國小義興分校全校只有21人，除了1年級新生，每個孩子都是合唱團成員。

詳細報導請看這裡►https://www.mirrormedia.mg/story/20180817pol001/

挪亞民宿（瑪雅山莊）

就在義興國小（義興分校）旁，步行不到3分鐘就看得到 靜靜地…藏身在新竹縣尖石鄉泰雅族人的馬胎部落之中的 挪亞民宿（瑪雅山莊），我們一群人走到古道終點參觀完義興國小（義興分校）後，接著來這裡吃飯喝咖啡，風景好美，餐也好吃，太喜歡這裡了！

挪亞民宿（瑪雅山莊）一直都是馬胎古道健行者最愛的民宿兼餐廳咖啡廳。如果您是一個愛好擁抱大自然，願意探索山林美景，喜歡寧靜又想體驗原住民生活的旅行人，這裡很推薦。

被群山環繞著的馬胎部落，感覺來到這裡心靈都被洗滌了。

綠樹蒼鬱，鳥語花香還有遠方層層疊疊的群山環抱，這裡的天然環境也太優了！

沐浴在綠意花香 枝葉交錯的光影中。

百種生態千嬌百媚，還有結實纍纍的果樹，美食加上美景，人生至此、夫復何求。

挪亞民宿（瑪雅山莊）提供簡餐、咖啡下午茶與民宿。

這裡的泰雅風情藝術無所不在。

環境真的太優美了，來這裡喝咖啡也太詩意。

今天提供原住民結合客家料理的自助buffet，每一道都好好吃。

高於我期待值的超豐盛大餐。

飯後水果吃芭蕉。

山產野溪還有在地食材，每個人盤中都放滿滿的，很捧場。

烤蛇麵棍

我是第一次看到有人在烤蛇麵棍，覺得很新鮮，在地人把這個當零食吃，一問之下才知道作法真的很簡單，只要低筋麵粉、糖、水，比例就看自己喜好去調即可，拿竹子捲成蛇狀，直接烤來吃即可。

口感就像脆脆的餅乾，有點像營養口糧那種單純麵粉香氣的那種。跟在地人吃吃喝喝玩樂的時光過的好快，要不是行程太趕，真想在這裡住在一晚，只能留點遺憾，下回有機會再訪吧！

挪亞民宿（瑪雅山莊）

地址：新竹縣尖石鄉8鄰54號

電話：03-5841828

時間：09:00–17:30

粉絲團：挪亞民宿

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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