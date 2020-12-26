快訊

總統表姊夫人事任命案 江啟臣：是家天下的憲政危機

機組員入境檢疫加嚴有初步共識 莊人祥：七天居檢+出關前採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹山林秘境！ 尖石馬胎古道周邊推薦「挪亞民宿」 群山環繞＆必嚐在地山產野味料理

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳旅遊／Mika

新竹尖石鄉有一個馬胎部落，這裡有很有名的山林秘境『馬胎古道』，長達兩小時左右的古道秘境，沿途有清澈溪水、情人谷、千年茄苳樹、單索吊橋等⋯一直很受大家歡迎。

從馬胎古道沿途一路走到義興國小（義興分校）就是古道終點，午餐就決定在義興分校旁的「挪亞民宿」用餐，豐盛的原住民結合客家料理的自助buffet，吃飽喝足還可以開心的烤蛇麵棍吃，如果時間許可，真想住上一晚再離開呢。

位置

挪亞民宿(瑪雅山莊)位於尖石鄉義興村泰雅族部落，族群以務農為主，早期唯一的對外道路就是『馬胎古道』，現在交通便利，而古道在現今也變成山林秘境了。

馬胎步道

馬胎為泰雅族語，是「多霧的部落」之意，馬胎步道全程約三點五公里，曾是原住民出草、原民交易、經商的捷徑，沿途溪谷、單索吊橋、千年茄苳樹等..自然生態豐富，是內灣地區的秘境。

千年茄苳樹為馬胎古道上重要的地標性植物，樹冠上有鳥巢蕨附生，樹幹徑寬約需3位成人合抱，樹形姿態優美，是台灣溪谷常見的原生樹種。

單索吊橋

景觀健行步道

沿途林蔭蔽道、溪水潺潺。

義興國小（義興分校）

整趟馬胎古道山林秘境健行路線大約需要一個半到兩小時，沿路一直走到古道終點 義興國小（義興分校）參觀這個很迷你的小學，這裡雖迷你但卻很有名，因為有奇蹟般地故事。

義興分校合唱團的小朋友曾經窮到沒錢出國到一舉奪金，在歐洲舞台上贏得金質獎和特別獎，這個偏鄉合唱團瞬間獲得了全台注目。嘉興國小義興分校全校只有21人，除了1年級新生，每個孩子都是合唱團成員。

詳細報導請看這裡►https://www.mirrormedia.mg/story/20180817pol001/

挪亞民宿（瑪雅山莊）

就在義興國小（義興分校）旁，步行不到3分鐘就看得到 靜靜地…藏身在新竹縣尖石鄉泰雅族人的馬胎部落之中的 挪亞民宿（瑪雅山莊），我們一群人走到古道終點參觀完義興國小（義興分校）後，接著來這裡吃飯喝咖啡，風景好美，餐也好吃，太喜歡這裡了！

挪亞民宿（瑪雅山莊）一直都是馬胎古道健行者最愛的民宿兼餐廳咖啡廳。如果您是一個愛好擁抱大自然，願意探索山林美景，喜歡寧靜又想體驗原住民生活的旅行人，這裡很推薦。

被群山環繞著的馬胎部落，感覺來到這裡心靈都被洗滌了。

綠樹蒼鬱，鳥語花香還有遠方層層疊疊的群山環抱，這裡的天然環境也太優了！

沐浴在綠意花香 枝葉交錯的光影中。

百種生態千嬌百媚，還有結實纍纍的果樹，美食加上美景，人生至此、夫復何求。

挪亞民宿（瑪雅山莊）提供簡餐、咖啡下午茶與民宿。

這裡的泰雅風情藝術無所不在。

環境真的太優美了，來這裡喝咖啡也太詩意。

今天提供原住民結合客家料理的自助buffet，每一道都好好吃。

高於我期待值的超豐盛大餐。

飯後水果吃芭蕉。

山產野溪還有在地食材，每個人盤中都放滿滿的，很捧場。

烤蛇麵棍

我是第一次看到有人在烤蛇麵棍，覺得很新鮮，在地人把這個當零食吃，一問之下才知道作法真的很簡單，只要低筋麵粉、糖、水，比例就看自己喜好去調即可，拿竹子捲成蛇狀，直接烤來吃即可。

口感就像脆脆的餅乾，有點像營養口糧那種單純麵粉香氣的那種。跟在地人吃吃喝喝玩樂的時光過的好快，要不是行程太趕，真想在這裡住在一晚，只能留點遺憾，下回有機會再訪吧！

挪亞民宿（瑪雅山莊）

地址：新竹縣尖石鄉8鄰54號

電話：03-5841828

時間：09:00–17:30

粉絲團：挪亞民宿

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古道 民宿 秘境 咖啡 步道 新竹旅遊 新竹美食

相關新聞

新竹山林秘境！ 尖石馬胎古道周邊推薦「挪亞民宿」 群山環繞＆必嚐在地山產野味料理

udn走跳旅遊／Mika 新竹尖石鄉有一個馬胎部落，這裡有很有名的山林秘境『馬胎古道』，長達兩小時左右的古道秘境，沿途有清澈溪水、情人谷、千年茄苳樹、單索吊橋等⋯一直很受大家歡迎。 從

最迷人的紅葉季節！ 新竹霞喀羅國家步道 秋之古道楓情令山友驚嘆

udn走跳旅遊／布魯 霞喀羅古道全長22K，由新竹五峰鄉的石鹿登山口，通往尖石鄉的養老登山口，是早期當地原住民聯絡往來要道，日治時期曾在沿線設置多個駐在所及砲台，以監控管制原住民，後來成為林務局

無料天然SPA！桃園「野溪溫泉」2天1夜賞銀河、泡裸湯

位在桃園復興區嘎拉賀部落，又名新興溫泉的嘎拉賀野溪溫泉，是少有與山泉合流的野溪瀑布溫泉。從岩壁上源流出、與山泉合流的野溪瀑布溫泉並不多見，從上源流出的溫泉水，與三光溪溪水一起從峭壁傾流而下，形成了SPA水柱般的瀑布。

小鎮風景「借問站」走透透／三義車站探訪木雕藝術、 親近自然風光的任意門

車站，是來往旅人的任意門，走入閘口後，鐵道上的列車猶如大海洋流一樣將南來北往的旅人推送運行著。位於苗栗最南端的三義車站，從軍用鐵道慢慢轉變為載客鐵路，然後又經過路線改換從舊山線轉為沿用至今日的新山線，

新竹南寮漁港新景點！「2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景」打造親子新樂園

新竹海線的南寮旅遊服務中心，在今年成立14年終於一次大改造，除了將服務中心翻新外，更打造一座超級吸睛的2層樓高大型溜滑梯，就是要讓假日的南寮漁港成為新竹人週末好去處，此外在頂樓平台望出去能一覽遼闊的漁港風光，是不是等不及去欣賞了呢？

昭和風老宅＋日式甜點滿載日本風情！精選新竹5家「日式復古咖啡廳」推薦給想念京都的你

有著風城之稱的新竹雖然常被稱作美食沙漠，但近幾年來新竹的咖啡廳產業蓬勃發展，光是圍繞在新竹巨城百貨公司周圍，就有超過10間以上的咖啡廳！因此本篇特別精選新竹5家日式復古風咖啡廳，讓您這個假日可以暫時逃

超質感韓系咖啡廳！新竹「三島sum:dao」夯爆IG 芋泥控絕對不能錯過他們的重乳酪蛋糕

每當到了新竹總是不知道要吃什麼嗎？有許多人都戲稱新竹是「美食沙漠」，但其實在你不注意的時候，新竹已經有了許多質感咖啡店悄悄開幕，近期夯爆IG的一家韓系咖啡廳「三島sum:dao」你絕對不能不知道！

金牌特務般優雅！走進「英式五金行」喝下午茶　蛋糕、手沖咖啡都不馬虎

由專營歐美進出口復古五金，及建材與客製化關關插座、居家飾品搭配服務的「鹿麓復古五金專門店」精心設計的商品展示館，結合咖啡飲品空間，開創彷如電影《金牌特務》的華麗優雅氣息。

圓滾滾好古錐！中壢巷弄老店「一口小肉圓」每顆僅8元、主食25元吃得到

小吃控這家先收藏！桃園中壢有家內行饕客必推的老店，最知名的莫過於隱藏版肉圓，顆顆白嫩光滑，圓滾滾的模樣單看就療癒，價格還只要8元，超狂銅板價美食連在地人都力推。 這家隱身中壢巷弄的「一口小肉圓」

名古屋特選鰻魚三吃！桃園「YAYOI 彌生軒」日式定食餐廳首選，每份折百元快筆記

udn走跳美食／Mika 以前去日本就經常吃YAYOI 彌生軒，現在台灣也有了，而且快速展店到目前都有20家分店了！最近因為不能去日本，超想念名古屋的鰻魚三吃，就跟朋友相約來離我最近的春日店吃我

新竹「金黃柿餅海、金字塔、彩虹水管屋」通通要拍！秋冬必去新埔景點

新埔以生產稻米、水梨、柿子和柿餅聞名，每年秋冬柿子的季節，IG上總會掀起一陣柿餅打卡風潮，除了柿餅觀光工廠，附近其實還有很多新埔景點，很適合是親子家庭出遊或情侶約會。

踏入龍貓隧道走到撒哈拉沙漠　「偽出國體驗」前進桃園！

現在的桃園很熱鬧，有很多好玩好拍的新景點，成為時下美拍打卡集散地，更是情侶們在愛情這條路上，一起旅行的老派約會首選，現正LOVE出發吧！

熱門新聞

台中食水嵙溪首推燈光音樂秀 石岡花漾藝術節今晚點燈

抹茶山山腳下泡裸湯！「礁溪老爺酒店」大自然地景環繞　享山林美人湯

台中科博館蔬食餐廳！澄石餐飲新品牌「心天畝麵食」百元價位好欠吃

新竹山林秘境！ 尖石馬胎古道周邊推薦「挪亞民宿」 群山環繞＆必嚐在地山產野味料理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。