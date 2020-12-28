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桃園隱藏版「朝陽牛肉麵」一天只賣3小時　買二送一快跟上

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

朝陽牛肉麵其實就是總裁羊肉爐，是老闆利用每天中午三小時的時間拿來賣牛肉麵，一天真的只賣3小時，現在買二送一！湯濃肉大塊還有免費加湯不用錢，大碗滿意，只要百元就可以吃飽飽。

位置

位於桃園區三民路二段，你直接找總裁正港現宰羊肉爐就找得到了。

整間店的裝潢看得出來是以羊肉爐為主中午才改為只賣三小時的牛肉麵。

涼拌小菜自取 一盤30元

店家自製手工辣醬、酸菜推薦必加，好吃。蔥花、香菜我們也沒在客氣的狂加，都是免費自取的喔。

還有老滷系列 牛腱心、牛筋、牛肚、牛尾巴等⋯

菜單 MENU

中午賣牛、晚上賣羊，老闆根本時間管理大師！店內選用美國頂級牛肉，提供清燉、紅燒茄汁 兩種湯頭牛肉麵。

涼拌小菜（自取） 每盤NT$.30元

我們客氣客氣只有拿了豆干及醃蘿蔔，口感還好沒什麼記憶點。

清燉牛肉麵＆紅燒茄汁牛肉麵

共有寬麵跟細麵兩種選擇，除了有牛肉麵以外還有牛肉湯可點。

紅燒茄汁牛肉麵 NT$.150元

我其實是很少吃牛肉麵的人，對這方面物價沒概念，乍看之下覺得跟外面的價格差不多，但因為有買二送一活動，所以換算下來三碗只要300元，等於一碗只要百元就可以吃到湯濃肉大塊的牛肉麵啦！另外青蔥、酸菜跟辣椒這部分是我們自行加料的喔。

我選的是細麵，口感是比較沒這麼有嚼勁我是覺得喜歡有嚼勁麵體的話，建議是選寬麵。

加上蘿蔔與大白菜、青菜等一起熬煮，讓湯頭濃郁清甜不油膩。

因為是紅燒茄汁口味，所以有番茄特有的微酸甜 清爽口感，我喜歡這個湯頭，重口味之餘還帶點酸甜餘味，讓湯頭濃郁爽口不油膩喔。

每一碗大概有4、5塊牛肉，不但大塊，厚度也很有誠意。

清燉牛肉麵 NT$.150元

清燉湯頭就真的看起來比較清淡，喝起來也是偏淡，帶點蔬菜的鮮甜這樣。如果你是吃重口味的話，蔥花、店家自製辣椒醬、酸菜等給他加好加滿就很夠味了喔。

肉塊給的厚度都很均勻。

寬麵比較有嚼勁，而且泡久也不容易爛。

清燉湯頭就真的比不上紅燒茄子這樣重口味，比較偏淡而清爽的口感，我個人是比較不愛啦。

雖然大家沒趕上剛開幕時的買一送一活動，但現在有買二送一，快點揪團來吃隱藏版的牛肉麵喔！活動幾時結束請參考粉絲團 朝陽牛肉麵

朝陽牛肉麵

電話：03-3113589

店址：桃園市桃園區三民路二段127號

營業時間：11：00 ～ 14：00（週一公休）

粉絲團：朝陽牛肉麵

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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牛肉麵 羊肉爐 美國 走跳美食 桃園美食

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