最迷人的紅葉季節！ 新竹霞喀羅國家步道 秋之古道楓情令山友驚嘆

霞喀羅古道全長22K，由新竹五峰鄉的石鹿登山口，通往尖石鄉的養老登山口，是早期當地原住民聯絡往來要道，日治時期曾在沿線設置多個駐在所及砲台，以監控管制原住民，後來成為林務局設立的第一條國家級步道。

秋天，是霞喀羅最迷人的季節，傳說中深秋的古道沿線，像是被天神用大一號的扇形筆沾上顏料，在綠色基底的畫布上刷出許多道紅彩，美麗極了。布魯盼了好久，終於等到古道全線通行，加上一個好時機，約到幾位同事好友一起探訪霞喀羅的古道楓情。（本次先分享紅葉篇，步道篇待續）

石鹿登山口至白石駐在所

霞喀羅古道西段(石鹿登山口至白石駐在所)的楓紅樹種有青楓、台灣紅榨槭、尖葉槭，零星錯落散佈在沿線，所以每走一段看到一片紅毯就有一陣驚喜。十一月底時樹上的葉片多是紅綠相間狀態，落在地面的比樹上的更可觀。

青楓的五裂葉是它的正字標記，古道上的數量不多。

西段的楓樹以台灣紅榨槭的數量最多。

有紅葉的古道走起來更賞心悅目。

西段也有幾棵變葉的喬木共襄盛舉。

白石駐在所至養老登山口

東段（白石駐在所至養老登山口）的楓紅主要集中在里程16K~17K附近，尤其是馬鞍駐在所有一大片楓樹林，如果紅起來非常壯觀。此地因為日治時期種楓香樹鋸成木段栽植香菇，所以有許多楓香樹，後來香菇不種了，留下的楓香卻在每年秋天讓到訪的山友驚嘆。

東段的楓樹以楓香為主。

滿坡黃葉十分壯觀，這些是來不及變紅就掉落的楓香葉。

由16K左右望向溪谷對面山坡，馬鞍駐在所上方的楓香已經轉黃了。

馬鞍駐在所的楓樹數量最多。

楓葉要變色，必須要有適量的雨水和東北季風帶來的低溫。可惜今年到十一月下旬新竹雨量很少，氣溫又到十一月底才明顯降下來，因此布魯在11/27觀賞到的楓況不太理想，樹上的稍有變黃，但已經有更多葉子提早掉落，或來不及變色就已經乾落地上，不過能看到幾片紅毯，布魯和好友們也就夠滿意了。希望這波冷空氣能將還在樹上的綠葉催紅，如果順利的話，十二月到中旬大概會是今年霞喀羅最佳的賞楓季。

布魯便利貼

霞喀羅古道資訊

：由新竹五峰鄉石鹿登山口至尖石鄉養老登山口全長22K，但有些路段因為崩塌而必須高繞或低切再接回原古道，因此實際里程應該有24K，總上升9百多公尺，總下降1千3百多公尺，全程需時8~10小時。

交通資料：由新竹五峰鄉清泉開始要先開約45分鐘清石林道才到石鹿登山口，路況不佳，需高底盤車輛才可順利通行。石鹿登山口無停車場。由尖石鄉往養老登山口的路況較佳，一般小車勉強可通行。登山口有停車場。因此若要走完全程，多安排接駁車，先載到石鹿登山口開走，接駁車再開3小時多到養老登山口接人。

洗手間及補給位置：全線只有2K附近及中間點白石駐在所有廁所。全線無補給點，必須帶足夠的飲水及食物。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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