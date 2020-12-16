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新竹南寮漁港新景點！「2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景」打造親子新樂園

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/新竹市政府、ReadyGo
圖/新竹市政府、ReadyGo

Shan@ReadyGo

南寮旅遊服務中心

來到新竹市，你還在城隍廟嗎？新竹海線的南寮旅遊服務中心，在今年成立14年終於一次大改造，除了將服務中心翻新外，更打造一座超級吸睛的2層樓高大型溜滑梯，就是要讓假日的南寮漁港成為新竹人週末好去處，此外在頂樓平台望出去能一覽遼闊的漁港風光，是不是等不及假日去欣賞了呢？

圖 / 新竹市政府
圖 / 新竹市政府

圖 / 新竹市政府
圖 / 新竹市政府

【周邊景點】

親子沙灘

近年來新竹致力打造新竹漁人碼頭，將新竹漁港轉型為觀光休閒漁港，特別是親子沙灘，成為父母夏天最愛帶小朋友來玩水的熱門景點，此次旅遊服務中心的改造，更大大提供遊客完整諮詢、景觀以及休憩的服務。

圖 / IG @yingtingzhan
圖 / IG @yingtingzhan

魚鱗天梯

被媒體媲美為阿根廷大鹽灘，又稱作小鹽灘的魚鱗天梯，其實是南寮漁港建的消波塊，遠看就像魚鱗般的階梯，白色的弧形的石頭層層堆疊，有著潔白清新的感覺，由於就在海岸旁，不論是晴空萬里或者夕陽日落的時刻，都顯得十分夢幻，弧形的線條襯托出設計的美感，快來這裡捕捉夕陽的美景吧！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

198 CAFE

午後的沙灘漫步，就該來一杯咖啡，這台咖啡車停在南寮漁港最著名的希臘鐘塔旁，很難不被注意到，美式的紅色卡車停佇在那，周圍擺放了幾張桌椅，玩累了或是想休息，都能隨意地拉張椅子坐下，沐浴在陽光下品嘗一口現磨的咖啡，有海浪的節拍伴奏，跟陣陣的海風吹拂，多麼愜意阿！

圖 / IG @minialey
圖 / IG @minialey

圖 / IG @boom29b
圖 / IG @boom29b

延伸閱讀>>新竹兩天一夜新景點，網美打卡咖啡廳+日系文青湖畔料理

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