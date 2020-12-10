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圓滾滾好古錐！中壢巷弄老店「一口小肉圓」每顆僅8元、主食25元吃得到
小吃控這家先收藏！桃園中壢有家內行饕客必推的老店，最知名的莫過於隱藏版肉圓，顆顆白嫩光滑，圓滾滾的模樣單看就療癒，價格還只要8元，超狂銅板價美食連在地人都力推。
這家隱身中壢巷弄的「一口小肉圓」為當地一家經營十幾年的老麵店，販售多款經典主食，但「清蒸小肉圓」可謂鎮店之品項。現蒸出爐的肉圓胖嘟嘟，一碗5顆只要40元，代表每顆僅為8元，內餡肉丸頗為紮實，部落客謝蘿莉也稱讚外皮Q軟，搭配店家自製微甜醬汁，吃起來清爽又滿足，據說每人到店幾乎都會點一盤肉圓配一碗湯呢！
除了肉圓，店內也提供近50種焿飯、羹湯系列，能想象得到的口味和麵條大致都吃得到，還有紅油抄手、水餃等，選擇多到不怕沒有能吃的品項，但怕選擇困難症要崩潰。而主食最便宜25元就吃得到魯肉飯，小菜每碟10元起，平價小吃讓人百元就能吃飽飽，難怪即便非用餐時間人潮也滿滿！
一口小肉圓
地址：桃園市中壢區長樂街77號
營業時間：10:30-20:30（週二公休）
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