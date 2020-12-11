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金牌特務般優雅！走進「英式五金行」喝下午茶　蛋糕、手沖咖啡都不馬虎

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

由專營歐美進出口復古五金，及建材與客製化關關插座、居家飾品搭配服務的「鹿麓復古五金專門店」精心設計的商品展示館，結合咖啡飲品空間，開創彷如電影《金牌特務》的華麗優雅氣息。

鹿麓復古五金專門店有多樣化華麗質感的歐美風格家飾品，令人愛不釋手。
鹿麓復古五金專門店有多樣化華麗質感的歐美風格家飾品，令人愛不釋手。

店內各式復古五金並非舊品，但相當有格調。
店內各式復古五金並非舊品，但相當有格調。

到五金行喝杯RULU特調咖啡

於不凡的浪漫情調中，品味RULUCafé特邀專業咖啡師與烘焙師，精心手做的甜點，有令人愛不釋口的布丁、伯爵戚風蛋糕

山上橙光的伯爵戚風蛋糕與鹿麓特選花咖啡，纏繞醇香幸福滋味，滿足味蕾享受。
山上橙光的伯爵戚風蛋糕與鹿麓特選花咖啡，纏繞醇香幸福滋味，滿足味蕾享受。

店舖限定的手沖咖啡、花果草本茶，或每日限量的冰滴咖啡與鹿麓特選花咖啡，而眷戀不已這般迷人舒適的慵懶，增添旅程的完美記憶，意猶未盡地回味無窮。

RULU Cafe細滑Q嫩的香草雲感布丁和夏日靈感氣泡果茶，撫慰人心。
RULU Cafe細滑Q嫩的香草雲感布丁和夏日靈感氣泡果茶，撫慰人心。

帶著電腦去坐上一下午也很適合，順便幫家裡增添點懷舊風味。
帶著電腦去坐上一下午也很適合，順便幫家裡增添點懷舊風味。

　

店家介紹

鹿麓復古五金專門店RULU Café

地址：桃園市龜山區忠義路二段638巷22號1樓

電話：03-397-5357

網址：鹿麓復古五金專門店RULUHardwareFittings

營時：五金部門9:00∼18:00、咖啡甜點部門9:30∼19:00（週三休）

價位：香草雲感布丁90元、山上橙光∼伯爵戚風蛋糕150元、鹿麓特選花咖啡220元、夏日靈感氣泡果茶150元

　

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