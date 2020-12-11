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金牌特務般優雅！走進「英式五金行」喝下午茶 蛋糕、手沖咖啡都不馬虎
【圖／文：行遍天下】
由專營歐美進出口復古五金，及建材與客製化關關插座、居家飾品搭配服務的「鹿麓復古五金專門店」精心設計的商品展示館，結合咖啡飲品空間，開創彷如電影《金牌特務》的華麗優雅氣息。
到五金行喝杯RULU特調咖啡
於不凡的浪漫情調中，品味RULUCafé特邀專業咖啡師與烘焙師，精心手做的甜點，有令人愛不釋口的布丁、伯爵戚風蛋糕。
店舖限定的手沖咖啡、花果草本茶，或每日限量的冰滴咖啡與鹿麓特選花咖啡，而眷戀不已這般迷人舒適的慵懶，增添旅程的完美記憶，意猶未盡地回味無窮。
店家介紹
鹿麓復古五金專門店RULU Café
地址：桃園市龜山區忠義路二段638巷22號1樓
電話：03-397-5357
網址：鹿麓復古五金專門店RULUHardwareFittings
營時：五金部門9:00∼18:00、咖啡甜點部門9:30∼19:00（週三休）
價位：香草雲感布丁90元、山上橙光∼伯爵戚風蛋糕150元、鹿麓特選花咖啡220元、夏日靈感氣泡果茶150元
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