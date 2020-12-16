小鎮風景「借問站」走透透／三義車站探訪木雕藝術、 親近自然風光的任意門

車站，是來往旅人的任意門，走入閘口後，鐵道上的列車猶如大海洋流一樣將南來北往的旅人推送運行著。位於苗栗最南端的三義車站，從軍用鐵道慢慢轉變為載客鐵路，然後又經過路線改換從舊山線轉為沿用至今日的新山線，這一個不算大的車站，包容著滿滿的歷史記憶，也帶著旅人前往周邊豐富的旅遊景點，想要探訪木雕藝術、想要親近自然風光，這個百年老站都能指引旅人發現不同的旅行況味。

▴三義車站是一個充滿木雕藝術氣息的驛站，列車一到站，旅人就能深深感受這真是個藝術小鎮 / 圖片來源：吳丁江攝

河道交匯、截彎取直 以舊山線建構的百年車站歷史

▴改為新山線後三義車站，以南北雙向月台提供旅人便捷的交通運載，也為三義木雕原鄉帶來更多遊客造訪 / 圖片來源：吳丁江攝

三義舊地名為三叉河、三叉，在地的三叉河站最早是日治時期軍用速成鐵路中的一站，後來發展為舊山線的一個起訖站，運行於勝興、魚藤坪、泰安、后里之間。三叉的原意是該地匯聚了三條溪流形成三叉狀的地景，之後考慮叉字不雅，取「叉」字近似「義」字簡寫而改稱為三義，並在民國76年開啟舊山線鐵道截彎取直的工程，最後成為今日往來銅鑼與泰安之間的三義車站，週末假日更是旅人走往木雕藝術世界的通道門戶。

▴三義車站周邊匯聚了多種旅遊路線，可以賞木藝、懷想舊時鐵道文化，也能走訪自然風光 / 圖片來源：吳丁江攝

三義車站為台鐵西部幹線上的三等車站，目前停靠列車以區間車與區間快車為主，在第一、二月台運送著南來北往的旅人，第三月台則是昔日的舊山線，但目前尚無復駛的計畫，只能看著延伸的鐵路線想望一下舊日車行時光。目前三義車站在平日是當地居民往來苗栗與台中都會區的重要運輸站點，到了假日，則轉為各地旅人前進三義木雕老街的通行要站，雖是小型車站，但站內設有正副站長3位，另有4位輪班站務人員一起在此車站中為旅客提供各種服務。

轉乘幸福巴士由此去 慢速走訪木雕藝術與沿途特色景點

▴從月台、地下連通道到車站大廳，都可以看到列隊歡迎的木雕藝術品，讓旅人感覺一下火車就直接踏入木藝的原鄉 / 圖片來源：吳丁江攝

三義是全台知名的木雕藝術重鎮，搭乘火車前來的旅人一踏上月台就可以看到顯眼大器、大大地想著三義的木製站名牌，走下聯通月台的地下通道裡，也展示著一整排在地藝術家的木雕作品迎接旅人，一到站就被滿滿的木雕藝術氣息包圍，一路通往車站的出口與候車大廳，都能看到不同的木雕。

▴搭乘火車到遊三義的旅人，可藉遊苗栗在地的慢城幸福巴士連接周邊旅遊，其中以假日行駛、串聯多個熱門景點的丁線最為熱門 / 圖片來源：吳丁江攝

對於特別來到三義尋訪木雕藝術的旅人，站務員之一的江宇彤表示主要分為木雕博物館與邊老街，還有台13線上的水美雕刻街與雕刻南街兩個區塊。由於車站周邊一般公車較少，可選擇搭乘「三義慢城幸福巴士」(甲線/丁線)，兩條路線站點不同，甲線於平日運行，以退休的阿公、阿媽遊客以及在地鄉親搭乘為主；假日運行的丁線除了木雕老街外，還可前往其他如如火炎山博物館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草工廠、西湖渡假村等知名周邊景點，每個景點間的發車時間大約間隔一個小時。

春賞桐花秋遊火焰山 內行人指路的在地景點

▴三角山步道位於鐵道後側，沿著指標小路前行可以找到步道口指示牌，步道自然生態豐富，旅人也可視遊程時間與體力慢遊山林 / 圖片來源：吳丁江攝

到訪三義，不只有木雕可看。江宇彤先生表示晚春初夏間綻放的五月雪­桐花，三義也能看到。位於車站正後方的「三角山步道」海拔約567公尺，適合旅人緩步登遊。出站後，直接沿著站前道路向右行，經由右手邊的鐵路英雄地下道穿過鐵軌通往車站後方，出地下道後往左手邊小路步行一小段即可找到三角山登山步道入口指標。三角山步道一路一路拾級而上，沿路可飽覽桐花與各種時節的自然風光，若體力允許，山徑可以繼續延伸最終到達銅鑼鄉順遊，行程最後可於銅鑼車站搭乘區間車返回三義。

▴桐花走廊是在地人比較熟悉的賞桐花步道，路況平穩好行，可以隨著藍天白雲一路慢慢登高、親近大自然，也是最在地、最內行的玩法 / 圖片來源：吳丁江攝

另外，還有一條比較輕鬆，也是在地人才會去的賞花路線。走出三義車站後，於中正路往左手邊步行約300公尺後右轉進三興橋，接著往小緩坡步行200公尺即可進入前往「桐花走廊」的小山徑。全長約2公里的桐花走廊坡度緩緩上升，可以輕鬆前行，沿途不少在地人輕鬆慢步，除了在春夏季節間可以欣賞桐花，也有滿滿的自然綠意與芬多精氣息，一邊走一邊感受微風拂面之外，遠處火車運行的聲音也會傳入耳際，是一個無論什麼季節前往都非常愜意的步道。

▴沿著桐花走廊的步道慢慢走逛，突然會看到「當心石虎」這個新奇可愛的標誌，旅人們，請快快張大眼睛，也許這個最可愛的苗栗特產會不經意地在你身邊跑過去喔 / 圖片來源：吳丁江攝

秋冬兩季，江宇彤則推薦旅人走往火焰山。秋冬季節三義下雨較少，空氣好、視野也更開闊，登山賞景是非常舒適的休閒活動，但由車站前往沒有大眾運輸可以直接通達。建議可利用車站外的排班計程車，或者於車站正前方中正路上的店家租賃機車代步前往，距離大約10公里，不難到達。

買票問路找方向 車站服務窗口雖時歡迎你借問 講客語嘛ㄟ通

▴任何與車站或旅遊相關的大小事情，都請大方地找尋站務人員求助，最在地的他們，隨時準備讓你問一下喔 / 圖片來源：吳丁江攝

設置於三義車站的借問站，在車站大門邊就可以看到醒目的黃色圓形標誌，旅人想要簡易查看車站周邊資訊時，還會發現站內設置了一個巨型的原木周邊地圖，充分展現木藝之鄉的特色。此外，若想進行更詳細的旅遊諮詢，借問站的服務直接由辛苦的站務人員一肩擔起，任何關於交通轉乘、當地旅遊，或者任何需要協助的大小事務，都可以直接在月台上或者候車室內的售票服務窗口尋求協助。此外，作為重要的客庄小鎮之一，若仔細聆聽乘客與站務人員的對話，也能發現不少人乘客會與站務人員以客語親切流利地問候著，倘若客家鄉親遊至此地，不妨直接以親切的客語和站員們交流與溝通喔！

借問站資訊

▴找不到站內人員時，也可以隨時和窗口的站務員諮詢喔 / 圖片來源：吳丁江攝

三義車站

地址：苗栗縣三義鄉雙湖村雙湖90號

電話：(03)787-4763

官網：https://tip.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH41/viewStaInfo/3190提供服務：

☑提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 ☑提供客語服務 ☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證 □其他

文／欣台灣吳丁江River

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