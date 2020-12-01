聽新聞
test
0:00 / 0:00
踏入龍貓隧道走到撒哈拉沙漠 「偽出國體驗」前進桃園！
【圖／文：行遍天下】
現在的桃園很熱鬧，有很多好玩好拍的新景點，成為時下美拍打卡集散地，更是情侶們在愛情這條路上，一起旅行的老派約會首選，現正LOVE出發吧！
穿越龍貓隧道邂逅撒哈拉沙漠
2020年新開放的秘境「草漯沙丘地質公園」靜謐隱身在大園區潮音北路巷弄老屋旁的海岸邊。在行經宛如《龍貓》動畫影像中的樹洞「潮音海觀景步道」裡，沿路被漂流木意象、黃槿、林投、林麻黃等包覆。
再緩步出洞口後，可見全國第一座以典型沙丘為保護標的的地質公園，從浩瀚海面上重重蜿蜒於前的震撼，以東北、西南走向8.1公里的幅員遼闊，形成海上長城景象，而有台版沙哈拉沙漠之稱，隨著沙紋向前，以「之」字形爬上最高15公尺高的稜線點，盡享自然壯闊的蒼寂唯美。
景點介紹
草漯沙丘地質公園
地點：桃園市大園區老街溪口南岸至觀音區大堀溪口北岸
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言