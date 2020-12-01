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踏入龍貓隧道走到撒哈拉沙漠　「偽出國體驗」前進桃園！

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

現在的桃園很熱鬧，有很多好玩好拍的新景點，成為時下美拍打卡集散地，更是情侶們在愛情這條路上，一起旅行的老派約會首選，現正LOVE出發吧！

草漯沙丘地質公園的黃槿步道，有童話般的探險感。
草漯沙丘地質公園的黃槿步道，有童話般的探險感。

　

穿越龍貓隧道邂逅撒哈拉沙漠

2020年新開放的秘境「草漯沙丘地質公園」靜謐隱身在大園區潮音北路巷弄老屋旁的海岸邊。在行經宛如《龍貓》動畫影像中的樹洞「潮音海觀景步道」裡，沿路被漂流木意象、黃槿、林投、林麻黃等包覆。

草漯沙丘地質公園裡的潮音海觀景步道像極了動畫龍貓裡的樹洞隧道。
草漯沙丘地質公園裡的潮音海觀景步道像極了動畫龍貓裡的樹洞隧道。

再緩步出洞口後，可見全國第一座以典型沙丘為保護標的的地質公園，從浩瀚海面上重重蜿蜒於前的震撼，以東北、西南走向8.1公里的幅員遼闊，形成海上長城景象，而有台版沙哈拉沙漠之稱，隨著沙紋向前，以「之」字形爬上最高15公尺高的稜線點，盡享自然壯闊的蒼寂唯美。

草漯沙丘地質公園被選為台灣九大最值得守護的絕美海岸線。
草漯沙丘地質公園被選為台灣九大最值得守護的絕美海岸線。

踏出龍貓樹洞後，映入眼簾的是一片寂靜唯美的沙丘與風力發電機。
踏出龍貓樹洞後，映入眼簾的是一片寂靜唯美的沙丘與風力發電機。

　

景點介紹

草漯沙丘地質公園

地點：桃園市大園區老街溪口南岸至觀音區大堀溪口北岸

　

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