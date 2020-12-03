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名古屋特選鰻魚三吃！桃園「YAYOI 彌生軒」日式定食餐廳首選，每份折百元快筆記

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

以前去日本就經常吃YAYOI 彌生軒，現在台灣也有了，而且快速展店到目前都有20家分店了！最近因為不能去日本，超想念名古屋鰻魚三吃，就跟朋友相約來離我最近的春日店吃我最喜歡的日式定食。

位置

位於JC PARK食尚廣場桃園春日館2樓停車非常方便，地下室就有專屬停車場，從停車場直達二樓就可以看到YAYOI 彌生軒。

這一家一直都是我心目中日式定食餐廳首選！桃園目前只有八德與春日兩家分店，幸好春日店離我很近，可以常來吃吃。

店面空間寬敞又舒適，就很日式！我們下午有事，特別挑11:30剛開店時來，我們是第一組客人。

店內採用桌邊平板自行點餐，這樣方便多了！

菜單 MENU

店內共分：期間限定、定食、丼、烏龍麵、單品、點心飲料、便當這幾種。

詳細菜單請看這裡►https://www.yayoi.com.tw/zh/page-menu.php

(畫面擷取自官網）
(畫面擷取自官網）

桌面平版點餐系統我超推！

名古屋特選鰻櫃定食（鰻魚三吃） NT$.380元

以前在名古屋就吃過的鰻魚三吃，沒想到在台灣吃還原度也這麼高！發源自名古屋的鰻魚三吃，可先品嚐原味、再以山葵、青蔥調味；最後加入高湯，依喜好搭配享用，豐富有趣，是彌生軒人氣推薦料理。

看到思念已久的鰻魚飯，那陣陣的香氣讓我們都淪陷了。

店家怕我們不知道怎麼吃，還特別用這種小卡圖文並茂的介紹。

反正就是品嚐原味►放入佐料►加入高湯 這三種。

品嚐原味

鰻魚的膠質與特調醬汁的鹹甜香氣讓我想念日本的情結瞬間得到舒緩。肉質Q彈緊緻的鰻魚，柔軟但不鬆軟，鰻魚烤到表面微焦並滲出油脂香氣，搭配白飯吃，只能說那美味值得讓人一直掛念。

再以山葵、青蔥調味

第二吃就是放入山葵、青蔥調味，想不到山葵跟鰻魚飯這麼搭！尤其再加上青蔥的口感讓風味更多層次，我好喜歡。

最後加入高湯

就是鰻魚泡飯的概念，本來我覺得這吃法沒什麼驚喜，但加入山葵跟青蔥後，這口感就讓人頗為期待，真的必須有山葵啊啊啊啊啊啊！

蒸蛋也推薦可以點，好吃！

鰻重（大） NT$.490元

我跟朋友都是鰻魚控，鰻魚三吃不夠滿足，來個鰻重（大）吃個過癮！其實就是嚴選鰻魚飯加倍，一口氣滿足鰻魚控的重度享受。

這鰻魚片這麼肥美，Q彈肉多滿滿膠質，讓人光看就好饞。

真的不蓋你，入口那膠質黏到我化不開！

店家推薦吃法就是加上山葵與灑山椒，那口感真的好搭好解膩～～～～

大口吃鰻魚飯最高！太久沒去日本了，只能靠此物思念名古屋了。

味噌炸豬排煮定食 NT$.310元

味噌豬排也是名古屋名物，走重口味路線。大里肌肉炸豬排搭配濃厚日式味噌醬，與溫泉蛋一起品嚐，絕搭。

濃厚日式味噌醬真的偏重鹹喔，台灣人會比較不習慣。

至少台灣這邊還有加上溫泉蛋，讓口感滑嫩並中和味噌醬的濃厚鹹味。

加了溫泉蛋後，視覺上也很吸引人

炸豬排麵衣不會很厚，肉排倒是厚度很有誠意呢。

濃厚日式味噌醬就是要搭配白飯一起吃才夠味！加上炸豬排的酥脆麵衣與嫩口豬排，大口吃下超滿足。

甜點

抹茶蜜豆寒天、香草冰淇淋、抹茶冰淇淋

抹茶蜜豆寒天是我點的，大人味濃厚抹茶冰淇淋搭配紅豆、寒天、水果，記得淋上黑蜜一起品嚐，是日本道地甜點之一，也是今天最華麗又完美的結尾。

桃園春日店限定 回饋抵用券

抵用方式：

使用期間內出示此券，一份定食可抵用一張（大約7折）

期間限定滿百送百，消費滿千就送千元抵用券。

抵用是用定食份數算的，1份抵100，5份就抵500

10個人點10份定食就可以抵1000元。

抵用時間：2020/11/16-2021/01/31

YAYOI 彌生軒 桃園春日店

地址：桃園市桃園區春日路618-1號2樓（地圖

電話：03-356-3773

營業時間：

平日: 11:00-15:00(L.O. 14:30)｜17:30-22:00(L.O.21:00);

例假日: 11:00-22:00(L.O.21:00)

官網：https://www.yayoi.com.tw/zh/index.php

粉絲團：https://www.facebook.com/yayoitw/

交通方式：JC PARK食尚廣場桃園春日館2樓

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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鰻魚 豬排 名古屋 抹茶 溫泉 桃園美食

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