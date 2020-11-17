氣派「水上豪宅」內嗑平價牛肉麵！苗栗苑裡最美牛肉麵館　豆花免費吃到飽

吃頓牛肉麵也能很浮誇！苗栗苑裡去年新開了一家超狂景觀餐廳，獨棟的雙層玻璃屋，外觀時尚感爆棚，不注意可能會誤以為只是間豪宅或民宿，實則是IG新興打卡名店「大鼎夏荷牛肉麵館」。這家苗栗最美牛肉麵店雖坐擁豪華級環境及店裝，餐點價格卻出乎意料地平價，內用還能豆花吃到飽，可謂苑裡美食踩點必吃之一。

圖／IG@cheng__0812授權 圖／IG@jhihuanliao授權

「大鼎夏荷牛肉麵館」鄰近人氣伴手禮「垂坤食品旗艦店」，店內寬敞明亮，從裡到外都走氣派路線，最吸睛的設計莫過於建築一半漂浮於池塘之上，夢幻的玻璃屋店身亦為不少人朝聖必拍場景。而戶外庭園造景綠意盎然，吃完可以和親朋好友散散步，也開放餵魚，整體氛圍十分愜意。

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作為牛肉麵專賣店，大鼎夏荷牛肉麵館主要販售牛肉麵、乾麵、水餃、肉燥飯及多款小菜。主打的牛肉麵共有清燉及紅燒口味，麵條可選粗細，其中最大亮點莫過於被客人稱讚給得有誠意的厚實牛肉塊，份量備受好評。而重口味的人可以考慮加點店內特製辣椒醬入湯，湯頭喝起來更加過癮。

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雖然每人低消120元，但餐點價位皆屬小資路線，內用還有無限供應的豆花能夠爽吃，再附贈看到飽的風景，這場豪宅用餐體驗絕對會令人回味。

大鼎夏荷牛肉麵

地址：苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號（含免費停車場）

時間：11:00-14:00；17:00-20:00（週一公休）

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