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整隻活體龍蝦放入碗！桃園中壢「巨無霸龍蝦拉麵」挑戰史上最浮誇吃法

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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拉麵控必收！源自日本的拉麵口味數不盡，在台灣的大家可能吃過經典款醬油、味增、豚骨、柑橘鹽味或是更多特色品項，但這碗吃得到整隻活體龍蝦的拉麵，絕對會刷新拉麵吃法的想象，徹底挑戰視覺及味蕾！

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桃園中壢有家在地人才懂吃的日式拉麵專賣店「織田信長」，隱身中壢環西路的住宅區，販售多款人氣湯拉麵，238元起即可飽餐一頓，但不少內行饕客都是衝著店內浮誇的龍蝦拉麵而訪。織田信長鎮店招牌為每日限量的「雙人波士頓龍蝦拉麵」，只要點選龍蝦拉麵，店家會直接現抓活體龍蝦，先讓客人拍照拍照後，再正式烹調。

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「雙人波士頓龍蝦拉麵」售價1388元，平均一碗近700元，看似不便宜，但部落客謝蘿莉提到，活體波士頓龍蝦本身就要價高，而兩碗拉麵除了有巨大龍蝦，還會分別擺上炙燒雞腿排及叉燒肉片，搭配濃稠的雞豚湯底及鐵板現炒配料，整體CP值極高。

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波士頓龍蝦霸氣的尺寸吸睛指數爆棚，肉質十分肥美且有嚼勁。部落客謝蘿莉表示，店家還會協助處理龍蝦，讓客人可直接拉出蟹肉食用，亦會提供碟子裝龍蝦，讓大家能夠好好吃麵。難怪假日未開門就已有客人等候，只為品嚐浮誇級拉麵。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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除了主打必吃，織田信長的炒拉麵如「紹香雞醬炒拉麵」也是隱藏版必點。拉麵先煮再炒，再爆炒配料，讓麵條吸收醬汁精華，重口味拉麵迷一定會愛上。而每碗炒拉麵都會附上一碗雞豚湯，讓大家能更加專注品味湯頭的清爽風味。值得一提的是，店內不僅從店裝到餐具都充斥濃烈日式氛圍，點餐亦是採自助點餐機，讓饕客秒飛日本。店內還結合了鐵板燒亮點，像是拉麵食材皆為師傅現炒再加入擺盤，打造全新體驗，有機會絕對要朝聖一波！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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織田信長

地址：桃園市中壢區環西路二段366巷10號

營業時間：11:30-14:30、17:00-20：30（週三公休）

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中壢 桃園美食 拉麵 龍蝦

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