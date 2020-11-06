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窗外就是山巒雲海！新竹「秘境民宿」海拔1400公尺與世隔絕好舒壓，一泊三食免2000

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
園屋-花園房獨有房型特色，只有四間喔。 圖／魯壁一家人臉書粉專
園屋-花園房獨有房型特色，只有四間喔。 圖／魯壁一家人臉書粉專

窗外就是山巒雲海！位於新竹海拔超過1400公尺的深山，且環繞在群山之中，有一處秘境民宿「魯壁一家人」，日前「園屋-花園房」推出一泊三食，包含下午茶、晚餐與隔日早餐，一人不用2000元（雙人房定價3800元），入住床邊有大片玻璃窗就能將滿滿綠意映入眼簾，主打在大自然享受純然的寧靜，絕對是旅行放空忘憂的好去處。

民宿外就是大片山巒與藍天，令人陶醉。 圖／魯壁一家人臉書粉專
民宿外就是大片山巒與藍天，令人陶醉。 圖／魯壁一家人臉書粉專

如果前往新竹旅遊，絕對要試試「魯壁一家人」民宿，地處新竹縣尖石鄉玉峰村，沒有奢華誇飾的裝潢、也沒有擁擠爛漫的設施，只有搭配大自然最靜謐的慵懶，加大的白床、窗外的綠景藍天，還有佈滿歐式鄉村感的建築，不論清晨還是傍晚，甚至是夜晚，都能帶給遊客不同的感官體驗。

位在新竹尖石鄉的深山有著令人震懾的美景秘境。 圖／魯壁一家人臉書粉專
位在新竹尖石鄉的深山有著令人震懾的美景秘境。 圖／魯壁一家人臉書粉專

而為了給與住宿旅客最優質的服務，「魯壁一家人」的圓屋－花園房總共只有4間，冬天到了還提供生火服務，能讓親朋好友一同取暖，窩在一起享受火光的微暖。除此之外，民宿的「魯壁烘焙坊」麵包車也是不能錯過的輕食餐點，尤其推薦「小米凱薩麵包」，加入乳酪塊搭配熱咖啡，就是一道下午茶美食。另外也提供烤雞預約喔，想吃熱騰騰烤雞的遊客，務必入住預訂起來，以免向隅喔。

不論是伴侶或家人朋友，在這裡都能徹底放鬆休憩。 圖／魯壁一家人臉書粉專
不論是伴侶或家人朋友，在這裡都能徹底放鬆休憩。 圖／魯壁一家人臉書粉專

日前推出的烤雞餐點大受好評，最遲需於入住前三天預訂。 圖／魯壁一家人臉書粉專
日前推出的烤雞餐點大受好評，最遲需於入住前三天預訂。 圖／魯壁一家人臉書粉專

最後「魯壁一家人」也溫馨提醒，山上溫度約8至12度，接近12月時會更冷，想要入住的遊客務必加厚保暖衣物。房間數量有限，快揪團預約吧！

魯壁一家人

聯絡電話：03-5847203

民宿地址：新竹縣尖石鄉玉峰村1鄰6號

營業時間：11：00-17：00 

休息時間：不定休（須先電話預訂確認時間）

臉書官網：

https://www.facebook.com/rubyfamily1998

夜晚的民宿相當寧靜。 圖／魯壁一家人臉書粉專
夜晚的民宿相當寧靜。 圖／魯壁一家人臉書粉專

魯壁一家人的麵包是民宿的一大特色，配上黑咖啡，非常好吃。 圖／魯壁一家人臉書粉專
魯壁一家人的麵包是民宿的一大特色，配上黑咖啡，非常好吃。 圖／魯壁一家人臉書粉專

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