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窗外就是山巒雲海！新竹「秘境民宿」海拔1400公尺與世隔絕好舒壓，一泊三食免2000
窗外就是山巒雲海！位於新竹海拔超過1400公尺的深山，且環繞在群山之中，有一處秘境民宿「魯壁一家人」，日前「園屋-花園房」推出一泊三食，包含下午茶、晚餐與隔日早餐，一人不用2000元（雙人房定價3800元），入住床邊有大片玻璃窗就能將滿滿綠意映入眼簾，主打在大自然享受純然的寧靜，絕對是旅行放空忘憂的好去處。
如果前往新竹旅遊，絕對要試試「魯壁一家人」民宿，地處新竹縣尖石鄉玉峰村，沒有奢華誇飾的裝潢、也沒有擁擠爛漫的設施，只有搭配大自然最靜謐的慵懶，加大的白床、窗外的綠景藍天，還有佈滿歐式鄉村感的建築，不論清晨還是傍晚，甚至是夜晚，都能帶給遊客不同的感官體驗。
而為了給與住宿旅客最優質的服務，「魯壁一家人」的圓屋－花園房總共只有4間，冬天到了還提供生火服務，能讓親朋好友一同取暖，窩在一起享受火光的微暖。除此之外，民宿的「魯壁烘焙坊」麵包車也是不能錯過的輕食餐點，尤其推薦「小米凱薩麵包」，加入乳酪塊搭配熱咖啡，就是一道下午茶美食。另外也提供烤雞預約喔，想吃熱騰騰烤雞的遊客，務必入住預訂起來，以免向隅喔。
最後「魯壁一家人」也溫馨提醒，山上溫度約8至12度，接近12月時會更冷，想要入住的遊客務必加厚保暖衣物。房間數量有限，快揪團預約吧！
魯壁一家人
聯絡電話：03-5847203
民宿地址：新竹縣尖石鄉玉峰村1鄰6號
營業時間：11：00-17：00
休息時間：不定休（須先電話預訂確認時間）
臉書官網：
https://www.facebook.com/rubyfamily1998
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