平地版繁星遍佈田野！苗栗銅鑼11月「杭菊花季」7大賞花路線必追

11月全台各處花海大爆發，不僅有美度不輸歐洲的桃園花彩節、桃園仙草花節、以愛麗絲為主題的台中花毯節，苗栗秋日必賞的杭菊花海也正悄然盛開中，一球球金黃色或純白系的花苞形成一幅絕美花毯，遠看猶如平地版的點點繁星，浪漫萬分。

歷年苗栗銅鑼杭菊芋頭節活動照片。圖／花現銅鑼臉書專頁授權 九湖台地、黃金梯田附近花田。圖／花現銅鑼臉書專頁授權

苗栗銅鑼為著名的賞菊景點，每年11月雪白、金黃花球遍佈大片田野，美景仙氣四溢。由於今年雨水少，杭菊開花時節延後，官方預估花開滿園日子為11/10至11/15，代表想看最佳花況掐准11月中旬即可，11月底前都能賞花。而「2020苗栗銅鑼杭菊芋頭節」將於11/14、11/15登場，官方也提醒，杭菊一般會與水稻隔年輪作，以減少土壤中的病原菌，因此賞花地點會和前一年有出入，貼心推薦7條賞花路線，讓大家不怕撲空。

歷年苗栗銅鑼杭菊芋頭節活動照片。圖／花現銅鑼臉書專頁授權

今年花季鄰近坐擁大面積花田的「秋美人農場」，沿旁邊農路往西步行可至活動主舞台場地「九湖休閒農場」，11/14至11/15活動當日11:30也將免費發放芋頭米粉、芋頭粥、杭菊雞湯等，讓花控們不僅能拍照還能嚐鮮，數量有限發完為止。而「九湖大橋旁花田」當天也開放採菊體驗農家樂，每人250元。此外，若想攝入更為豐富的畫面，由融樂牙刷觀光工廠對面入口進入「台13線外環道、銅鑼往三義路段左側花田」，可將火車及花田一併入鏡，周邊還有向日葵、百日草等繽紛景緻能順遊。

九湖台地、九湖莊餐廳附近花田。圖／花現銅鑼臉書專頁授權

另外，銅鑼觀光產業協會也將於11/18、11/21、11/22、11/24舉辦共4場賞菊主題輕旅行，其中包含藝術創作、時事體驗及認識杭菊等主題，並串連店家提供好禮相送、限定住宿享9折優惠，超適合規劃一場說走就走的忘憂之旅。

2020苗栗銅鑼杭菊芋頭節 7條賞花路線

1.秋美人農場週邊花田2.九湖大橋旁花田3.九湖莊餐廳前方花田4.九湖台地黃金梯田附近花田（今年多休耕或輪作水稻）5.台13線外環道銅鑼往三義路段左側花田（由融樂牙刷觀光工廠對面入口進入）6.文峰國小附近花田7.銅鑼火車站後方花田

圖／花現銅鑼臉書專頁授權

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