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漫遊新竹「古蹟咖啡廳、夢幻玻璃工坊」！跟著旅遊作家重遊故鄉，求籤抓藥吃冰棒

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

走逛這一條漫遊路線，其實就像跟著溫士凱重新回憶了一次刻在心底的美好新竹樣貌。

辛志平校長故居就是溫士凱第一次回鄉舉行演講的地方，對他來說別具意義。
辛志平校長故居就是溫士凱第一次回鄉舉行演講的地方，對他來說別具意義。

竹蓮市場>>長和宮>>鴻安堂藥房>>新竹公園>>春室玻璃DIY>>辛志平校長故居>>814麗香冰棒

　

品一抹風城人才知道的裏文化

清晨6點在竹蓮市場裡展開好新竹的風情事，2樓一角的阿月姐高山蔬果攤是熟門熟路老客人才知道的鮮美味，她的蔬果樣貌並不美，但全因為主人阿月姐只選定不灑農藥的高山蔬果來販售，她揮揮手說她賣的蔬果都不好看啦，一旁的老客人急了，連忙說著，不好看其實是因為沒有農藥，她賣的東西最健康最好吃了！

阿月姐笑著說不好看的蔬果，其實都是來自精挑細選過的無農藥農家。
阿月姐笑著說不好看的蔬果，其實都是來自精挑細選過的無農藥農家。

另一攤熱騰騰的油飯與芋粿巧也是人氣指標，與客人一面交談但手卻完全沒停過，一賣就是30年的油飯老滋味，香炒香菇的油飯好吃得讓人忍不住回頭再買一袋。乾乾淨淨的竹蓮市場3年前經過整建，化作新式市場樣貌呈現，老攤販們卻沒有改變真功夫，仍真材實料地回應著每位上門的客人。

竹蓮市場的竹蓮油飯吃來回甘且清爽，是會想讓人次次回購的好滋味。
竹蓮市場的竹蓮油飯吃來回甘且清爽，是會想讓人次次回購的好滋味。

而要讓溫士凱更想推薦的，則是屬於新竹人的「求籤抓藥」文化，舊時記憶裡，新竹中藥行之於他是媽媽使喚買胡椒、四物的地方，但中藥行更是街訪鄰居聚集聊天傳遞訊息（當然還有八卦）的地方。

上藥舖抓藥買胡椒，是溫士凱記憶裡很具人情味的甜蜜回憶。
上藥舖抓藥買胡椒，是溫士凱記憶裡很具人情味的甜蜜回憶。

而新竹市人更有到北門街外媽祖廟長和宮求籤、再到對面鴻安堂解籤抓藥的文化，當時手寫解籤求藥的本子都還被一一留下，檜木老藥櫃拉出一櫃櫃藥材，第四代接手的謝傑然、謝坤育兄弟正創新思維以生活用品、食品等創造新價值等方式，試著成為現代人解憂中藥雜貨舖。

已傳承第四代的鴻安堂中藥，隨便一個老櫃子都已近百年。
已傳承第四代的鴻安堂中藥，隨便一個老櫃子都已近百年。

竹蓮市場的發跡點就在不遠處、香火永遠鼎盛的竹蓮寺。
竹蓮市場的發跡點就在不遠處、香火永遠鼎盛的竹蓮寺。

　

在新與舊的文化美感在都市角落中

漫遊進新竹市區的小森林，新竹公園裡有處溫士凱一定要大家來走走的夢幻空間。「春室GlassStudio+ThePOOL」是致力於將台灣80%回收玻璃再利用的新竹玻璃品牌「春池」的新據點，把新竹玻璃工藝永續做了完美結合。

春室裡面詢問度極高的天燈杯，也是展現台灣文化的表現。
春室裡面詢問度極高的天燈杯，也是展現台灣文化的表現。

1樓體驗製作玻璃攪拌棒、玻璃杯，循著耀眼如高溫流動玻璃膏的橘紅旋轉階梯到3樓，推開潔白大門更讓人驚艷，以潔白當作基調的空間，咖啡館裡被公園綠意大樹溫柔包裹著，純白弧形屋頂致敬著玻璃窯爐、回收玻璃再製融合的磨石子地，都讓整座空間美極了。

春室的這座通往三樓的旋轉樓梯，象徵著玻璃膏高溫時流洩的模樣與色澤。
春室的這座通往三樓的旋轉樓梯，象徵著玻璃膏高溫時流洩的模樣與色澤。

冰淇淋檸檬氣泡飲在透明玻璃杯裡透著閃耀的光芒。
冰淇淋檸檬氣泡飲在透明玻璃杯裡透著閃耀的光芒。

而舊藝術碰撞底蘊文化的新點子，更該去辛志平校長故居走一趟，溫士凱成名後回到新竹第一場的演講「跟著夢想去旅行」就是在這個充滿和風感的老屋內發生。老屋新生轉手再接力，現在更由咖啡冠軍王策團隊進駐，用新風味來呼應老房子的美，抓準豆子烘焙度與結合新竹福源花生醬、寶山黑糖等創意咖啡的好點子，讓人文老屋穿過歲月凋萎搖曳起新身段。

王策團隊進軍其他城市的首站，就選於新竹辛志平校長故居，用高品質咖啡香與古蹟相輝映。
王策團隊進軍其他城市的首站，就選於新竹辛志平校長故居，用高品質咖啡香與古蹟相輝映。

　

品一口兒時甜蜜的不敗滋味

跟著溫士凱漫遊新竹城到最後夕陽西下，氣氛轉化成幸福的甜蜜時刻登場。鑽入角落街道中，藍底藍字的814麗香冰店裡上門的居民沒停過，一隻隻斜插著棍子的冰棒，是舊時代老兵退役後利用兵糧配給的奶粉製成的眷村冰棒，在當時，「到新竹市吃814冰棒」就是孩童時代最幸福的時刻。一直到今日，1隻14元的冰棒仍在新竹屹立不搖，老店追加了新口味，不變的是堅持濃醇香的口味，簡單滋味一入口，卻已經吃入一段段刻在溫士凱心底的風城歲月。

一隻14元的814冰棒，裝載了許多新竹人童年美好回憶。
一隻14元的814冰棒，裝載了許多新竹人童年美好回憶。

　

景點介紹

竹蓮市場

地址：新竹市竹蓮街15號

營時：06:00 ∼ 14:00

網址：竹蓮市場

資訊：阿月高山蔬果攤號109、竹蓮油飯攤號45

　

鴻安堂藥房

地址：新竹市北區北門街160號

電話：03-522-1139

網址：新竹鴻安堂藥房

營時：週一09:00∼17:00、週二、四至六19:00、週三至20:30（週日休）

　

春室

地址：新竹市東大路一段2號

電話：03-538-9187

網址：春室GlassStudio+ThePOOL

營時：週二至日10:00 ∼ 17:00（週一休）

　

辛志平校長故居-VWIbyCHADWANG

地址：新竹市東門街32號

網址：辛志平校長故居-VWIbyCHADWANG

營時：週二至日10:00 ∼ 17:00（週一休）

　

814麗香冰店

地址：新竹市大同路117號

電話：03-522-6488814

網址：麗香冰店-創始老店

營時：09:00 ∼ 23:00

　

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