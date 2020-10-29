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一秒置身南法！2020「桃園仙草花節」開幕日期公佈，5.8公頃紫色花毯綻放

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
2020桃園仙草花節以仙境為主軸，打造7大主題花田。 圖／桃園仙草花節官網
2020桃園仙草花節以仙境為主軸，打造7大主題花田。 圖／桃園仙草花節官網

有「台版普羅旺斯」美名的「桃園仙草花節」2020年敲定於11/28開幕展出，今年以「微見仙境」為主軸，將楊梅「上湖派出所」周邊的大片花田打造成宛如仙境般的美景，展區內還有不少微型藝術裝置加持，讓遊客一秒置身南法的錯覺，盡情悠遊於大片花田的愜意，感受如夢似境的悠閒片刻。

2020桃園仙草花節以仙境為主軸，打造7大主題花田。 圖／桃園仙草花節官網
2020桃園仙草花節以仙境為主軸，打造7大主題花田。 圖／桃園仙草花節官網

過去隸屬於「桃園花彩節」一部分的桃園仙草花節將於11/28盛大展開，今年依舊以上湖派出所為中心向外擴散於周邊打造主題花田，7個主題花田分別有仙境之波、微光、微見仙境、澗霧、湧泉、漣漪、日環。今年仙草花節企圖以「仙境」的想像為依歸，大片紫色仙草花打造夢幻仙境，與各角落的微型藝術裝置完美結合，激盪出層層漣漪。

除了療癒身心靈的花海，今年主辦單位還在現場規劃農創市集，邀請20攤在地商家參與，包括農創、輕食、農特產品、有機食品、青農、創意市集等攤位，展售地方美食，促進地方創生。此外，活動期間還有推出不少主題活動，像是12/5將有爵士表演，隔日還有千人仙草宴，邀請1000位民眾享用台灣美味佳餚。

今年紫色仙草花海佔地約為5.8公頃，比去年多出了0.8公頃，主辦單位提到，今年花況相當不錯，預計11月中下旬開花。去年錯過的朋友，今年務必把握兩周的活動展期，來一趟偽出國體驗，感受徜徉在大片紫色花田的美好。

2020桃園仙草花節活動訊息

 活動時間：11/28-12/13 09:00-17:00

活動地點：楊梅上湖派出所對面花田(楊湖路三段239號)

2020桃園仙草花節將於11/28日盛大展開，大片紫色花海宛如置身南法。 圖／桃園仙草花節官網
2020桃園仙草花節將於11/28日盛大展開，大片紫色花海宛如置身南法。 圖／桃園仙草花節官網

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