新竹不是美食沙漠！10間「城隍廟必吃」傳統美食、浮誇料理超滿足

編輯：Shan@ReadyGo

新竹總是被戲稱為「美食沙漠」，但我卻不這麼認為，每次出新竹火車站，就想直奔城隍廟，因為在廟附近的小吃，都有當地獨特的風味，有傳承50年的麵店、濃郁的沙茶火鍋，甚至集結多種民族的飲食習慣，在新竹開了許多餐廳，這些店都像是載我走訪世界各地，品嚐多種美食的列車，一飽不能出國的苦悶，來新竹不知道吃什麼，ReadyGo的口袋名單交給你！

｜傳統好滋味

▸新竹50年老店-楊家意麵

道地的隱藏版美食-楊家意麵，一直是當地人小時候的味道，乾意麵看似簡單卻有大大學問，很害怕顏色深但卻吃起來沒滋沒味，但這家的不會！拌麵的過程就能聞到肉汁的香和些許豆芽菜點綴，麵的軟硬可以向老闆調整，選擇自己最愛的口感。另一個每桌桌上各一份的蚵仔煎，外皮煎的酥脆鮮蚵增加軟嫩口感，保證新鮮，淋上獨門紅醬，回味無窮。女生建議點小碗即可，搭配綜合煎或豬肝等小菜，就能吃得很飽。

圖 / IG @bk.liao

圖 / IG @jason87_foodie

地址｜新竹市東區勝利路67號

營業時間｜10:00- 21:00 周四公休

人氣必點｜蚵仔煎$50、綜合煎$60、貢丸意麵(大)$65、乾麵(大)$50

▸廟口鴨香飯

比起鴨肉乾拌麵，個人覺得鴨香飯更香，搭配一顆半熟蛋，讓蛋溢均勻鋪在米飯上，吃進去更多了蛋香，鴨肉有嚼勁不會老，淋上肉汁剛剛好；如果喜歡醋可以吃酸，推薦點鴨血，份量大又很有味道，喜歡啃翅膀一定要點鴨翅，就算會弄得手油膩膩還是願意點來啃的好滋味。店內有一二樓，採先搶先贏制，因為人潮總是絡繹不絕，鎖定好座位，就趕快向前排隊吧！

圖 / IG @chloechien66

圖 / IG @chloechien66

圖 / IG @niiii_g

地址｜新竹市北區中山路142號

電話｜03-5231190

營業時間｜11:00–15:00 、15:30–21:00 周二周三公休

人氣必點｜鴨香飯(小)$60、炒鴨血 $90、鴨肉麵 (小)$60 (大)$75

▸阿婆早餐麵店

吃的都是竹中人的回憶！根據竹中朋友表示，這間阿婆早餐麵店便宜份量又大，是超佛心的學生美食，是餵養不少竹中生的早餐店。進到店內填寫菜單後結帳，就會拿到號碼牌，內用叫到號碼會告訴你坐哪一桌。阿婆的蛋餅餅皮是傳統的麵糊薄餅皮，跟一般連鎖早餐店現成的機器餅皮不同，口感較扎實有點Q度。

圖 / IG @chensongeat_

圖 / IG @chensongeat_

地址｜新竹市東區東山街6號

電話｜03-5730765

營業時間｜6:00 – 14:00 周一公休

人氣必點｜雙黃油條 $43、紅油炒手麵 $50

▸西市汕頭館（總店）

這間就位在新竹城隍廟旁的，一條不起眼的小巷中，總是看見長長的人龍，肯定來頭不小。店家主打沙茶牛肉火鍋，提供新鮮的溫體牛肉和手工炒製的道地汕頭沙茶，吃火鍋怎能不搭配沙茶，這沙茶沒有牛頭牌沙茶醬的固態顆粒，但香氣卻不減反增，可以說是神醬！

圖 / IG @food_of_titanic

圖 / IG @food_of_titanic

另外，沙茶牛肉麵的份量也是多到要溢出來，麵條選用有口感的粗麵，搭配牛肉塊的嚼勁，是來吃火鍋也必點的選擇！雖然市場這間的店面位置較小，環境也沒有新開的大，但卻還是最道地的滋味，一定要來品嘗阿~

地址｜（總店）新竹市北區西安街70號、（北大店）新竹市北區北大路106號

電話｜03-5244430 、03-5340065

營業時間｜11:00 ~ 23:30 週四公休 、11:00 – 14:00 17:00 – 22:00

人氣必點｜鍋底$300、牛肉丸一份$60、生鮮牛肉$300、炒沙茶羊肉$110

▸東門文昌雞飯

這間東門圓環旁的平價美食，是新竹人的口袋名單，以雞肉料理為主，主打的文昌雞飯，有點像是海南雞飯，在白飯上淋上雞汁，單吃就很有味道，大塊的雞肉配上筍絲，雞肉油亮肉質軟嫩，筍絲的酸菜味很夠結合筍絲脆的鮮甜，最重要的靈魂人物是油蔥！蔥的香氣提升了整碗飯的價值，雖說價格偏高，但整體吃完還是大大的滿足。

圖 / IG @shinchihe

圖 / IG @eat_fooddd

地址｜新竹市東區東門街114號

電話｜03-5225082

營業時間｜11:00 – 21:30 週一公休

人氣必點｜文昌雞腿飯$120、文昌雞飯 $75、魚丸湯 $35

｜創新不踩雷

▸皿富器食MINFOOD

這間外觀看起來是間日系文青小店，店名看似不好念，但吃過的都說真的是「名副其實」，菜單就是簡單的一張紙，有翻開雜誌的感覺，定食、刨冰、飲品等多種選擇。他們餐點的特色，是結合了在地小農，選用無農藥的蔬菜，給客人吃到最安心的料理，定食的配菜用木盤子端著，看出店家對食物擺盤的用心，為了因應時代做出的創新和改變，但還是讓每道料理都能看見台式的老靈魂。

圖 / IG @chiung_99

圖 / IG @cacadidi.08

地址｜新竹市東區三民路59號

電話｜03-5350908

營業時間｜11:00 – 21:00

人氣必點｜極上黑唐揚炸雞$290、黑醋醬燒野菜豚$360、時令果實日式刨冰[期間限定]$140

▸艷麗 – 南洋鹹甜食 – PONDOKSUNNY

這間南洋鹹甜食原本在香山區，今年3月搬家到東區新竹動物園附近，在進入餐廳前要先經過一條充滿綠意的廊道，仿佛在告訴你即將進到另一個國度。既然是南洋風味料理，就不能少了靈魂人物-薑黃飯，粒粒分明且帶有香氣，搭配不同的煮食享用，就是傳統的南洋風味阿~推薦炸雞腿，聽說是醃製36小時才能完全入味有軟嫩，酥脆的雞皮一口咬下不油膩，搭配3種蝦醬不同辣度，不辣的蝦味最濃厚，辣的就真的很過癮了！

圖 / IG @jason87_foodie

圖 / IG @jason87_foodie

另外還有賣千層蛋糕跟一些鹹派，當然娘惹糕是一定有的啦！而且口味非常多，喜歡的話可以前來選購帶回家

圖 / IG @talia__hsu

地址｜新竹市東區南大路52號

電話｜0965-356-956

營業時間｜11:30 – 15:00 17:00 – 21:00 週二週三公休

人氣必點｜外婆的薑黃雞腿$240、南洋拉薩嫩雞薑黃飯套餐$250、娘惹糕$30

▸泰方象泰國路邊攤

想吃到這間泰式可不簡單，老闆常不定時的突發休息，去之前要關注臉書粉絲專頁才不會撲空。別看她只是間街邊小店，在裝潢和布置上可以看出老闆的用心，並非正港泰國人，但因為喜歡泰國所以在台灣開了一間泰式美食，希望將泰國的美味傳到台灣。

圖 / IG @apple.eateat

圖 / IG @_dailijia_

吃飯時間人多，一定要記先到店內拿菜單和號碼牌，打拋豬肉飯可說是店裡的招牌，飯量給得很大方，拌炒一些青菜像是豌豆、洋蔥，還附上一顆半熟荷包蛋，加點辣會唰嘴，然而吃飯必定要配一杯泰式奶茶，選用手標紅茶與泰國當地的煉乳製成，口味道地，茶香濃郁，絕對是滿足的一餐。

地址｜新竹市花園街37號

電話｜03-5610817

營業時間｜16:00-21:00( 食材售完會提早打烊 ) 每周一公休

人氣必點｜泰式炒河粉(豬肉) $90、打拋豬飯$100、綠咖哩雞飯$130、泰式奶茶$50

▸尋光小路

不同於一般的定食，是來過的饕客給的回饋，店裡主打米食、烏龍麵、義大利麵、串燒等等，同時享受台式、日式、義式的美味料理，由老屋改建的餐廳，一路營業到凌晨，半夜肚子餓也不擔心。食材方面，配菜不單只是毛豆木耳的小菜，湯飯還能無限續，一份300左右的套餐，只能說老闆真是佛心來的。

圖 / IG @elison528

圖 / IG @yeh_0410

人氣泡菜海鮮湯烏龍麵，料多實在，可以看見整碗鮮甜的蝦子跟飽滿的蛤蜊，還有清脆的小卷，泡菜給的不手軟，難怪湯頭可以如此濃郁，底下的烏龍麵吃起來Q彈，搭配四樣小菜、一湯品，有燙青菜、起司蛋、漬物及炸豆腐，吃完真的超滿足！

圖 / IG @yeh_0410

地址｜新竹市北區中正路284巷18號

電話｜03-5355006

營業時間｜11:00-01:30(凌晨)

人氣必點｜泡菜海鮮湯烏龍麵$320元、蒜炒松阪豬米食$300、

▸享初食堂 東門店

位於東門市場裡的ㄧ間充滿日式風味的享初食堂，主角是麵線搭配一些炸物、海鮮或小菜，創新的組合搭配卻意外的美味，因此一躍成為浮誇系的霸主。大家慕名來的鹹酥雞麵線，一口咬下的酥脆，加上不會黏膩的麵線，是讓人眼睛為之一亮的滋味，另外蝦味麵線既澎湃又很豪邁的份量，就連我這男人胃都吃得有點撐，雖然價位有點偏高，但海鮮的新鮮程度是可以給予大大肯定！

圖 / IG @eat_fooddd

圖 / IG @eat_fooddd

地址｜新竹市東門市場1060號

電話｜0925-505193

營業時間｜平日11:00-14:00 17:00-23:00，週六.週日12:00-23:00

人氣必點｜鹽酥雞麵線$85、蝦味鮮蚵麵線$250、日式叉燒麵線$150

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