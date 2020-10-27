花都開好了！「2020桃園花彩節」繽紛花海媲美歐洲，楊梅彩虹花道好療癒

花控們準備出遊！桃園年度最夯賞花盛事「2020桃園花彩節」每年於楊梅、大園、大溪接力綻放，為洗版IG的重頭戲之一。今年花彩節將於10/31由楊梅展區領銜登場，首波特色花海已開好開滿，展期至11/8，趕快把握短暫的限定花期，帶著手機、相機出發囉！

圖／IG@molly888666授權 圖／IG@molly888666授權

楊梅展區今年於楊梅東流里花田舉辦，園內種滿5大花海，包含「雙色波斯菊花田」、「彩虹花道」、「打翻牛奶圖騰花田」、「幸福楊梅花海區」、「向日葵花海」，其中最吸睛好拍的莫過於由不同花色的波斯菊、百日草等鋪滿的「彩虹花道」，遠看猶如歐洲的普羅旺斯花毯，粉色、橘、黃、白色整齊排開，還切割成方便自由穿越的花道，讓人漫步花田好忘憂。

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另一超大面積「雙色波斯菊花田」粉白交錯，空拍視角俯瞰十分壯觀，粉系氛圍隨拍隨美，仙氣四溢。而展區也設有3大裝置藝術，像是置身花田內的百年古厝「江夏堂」、結合竹編藝術的水滴型品茶空間「食茶涼亭」以及「耕耘表演台」，為一望無際的花海增添獨特亮點。值得一提的是，10/31開幕日當天，凡憑楊梅地區滿額發票，即有機會免費兌換「熱氣球升空繫留」體驗，場次分為早鳥場05:30-07:30與月光場17:00-19:00，豐富賞遊體驗超加分。

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緊接楊梅後開展的「大園花海區」本次透過三色堇拼接成夢幻海豚圖騰，附近還有蕎麥花田能一併順遊；最終場「大溪展區」主打動物派對，花海賞打造出各款超萌動物造型，還有獨角獸裝置、粉紅象等，勢必讓大小朋友徹底放電，2020桃園好玩之處不停歇！

2020桃園花彩節

楊梅展區（秀才休閒農業區）活動日期：10/31-11/8地址：桃園市楊梅區中山南路與東流農路口

大園展區（溪海休閒農業區）活動日期：11/7-11/15地址：桃園市大園區聖德北路、田溪路交叉口

大溪展區（月眉休閒農業區）活動日期：11/14-11/22地址：大溪區月眉社區，李騰芳古宅週邊

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