【現在去哪兒】桃園室內景點超好玩！彩色墻、超Q日常區，晴天雨天都好拍

走過了台中、彰化、新竹之後，女孩們這次決定把旅遊的觸角延伸到了桃園，說到桃園一時間還真想不出來哪裡好玩，快點來看看女孩們這次又要帶給我們什麼樣的驚喜吧！

▲圖片來源：IG@travelwith_2girs

這次女孩們決定要帶大家去一個可以發揮想像力的地方，那就是今年度桃園龍潭的最新亮點──全台灣最有美感的觀光工廠【雄獅文具 想像力製造所】，整個園區擁有700坪的超大空間，共分成12展區，在這裡可以體驗自製彩色筆、利用泡泡作畫，在螢光&普普風空間拍美照，還有DIY課程可以製作獨一無二的手提袋、創意潮T及可愛零錢包。

▲擁有700坪的超大空間(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲一起讓你的想像力起飛！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

【雄獅文具 想像力製造所】就位於桃園龍潭，由1956年鉛筆製造起家的「雄獅鉛筆」所打造的全新觀光工廠，童年時常聽到的"想像力就是你的超能力"都可以在這裡實現。

▲整個園區設計十分具有美感(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲這面彩色牆真的超好拍！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

進入想像力製造所前，要先經過由高大筆挺的肯氏南洋杉樹與鋼筋步道組成的蜿蜒小徑，一旁的草地上還豎立著米白色的天幕帳棚「捕夢雲朵」，還沒進到展場就讓女孩們拍個不停！

▲超美的「捕夢雲朵」(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲由鋼筋組成的蜿蜒小徑帶我們進入想像力世界(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

逛展場前女孩們興奮的說她們已經預約好要做DIY，準備給自己一個獨一無二的紀念品！雄獅彩虹染目前開設三項専屬手作體驗課程，分別是：你好！怪獸Hello Monster.- 中長方提袋、動物拼拼樂 Animal Puzzle. -T-shirt、繽紛水果染Colorful Fruits-白色素面零錢包。這次女孩們選擇的是比較簡單的繽紛水果染，竟然只要用「紙膠帶」和「雄獅彩虹染」的暈染訣竅，就能靠自己就能做出繽紛可愛的水果零錢包，看女孩們拿到自己手做的零錢包時有多麼開心！

▲來這邊一定要做個DIY的啊！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲兩個女孩們的傑作(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

體驗完誰是藝術家後，我們來到展示區【印象雄獅】，這裡展示了從古至今雄獅文具生產的各項產品，大家可以來找找自己用過哪一款文具，讓人十分懷念！

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

另外很棒的是買票就含兩項免費的DIY活動，第一個部分先把買票時拿到的彩色筆零件來組裝，組裝好色筆後就可以來機器進行灌墨，看是要單色或是混色都可以喔！第二部分則是用貼紙接彩色泡泡來作畫，再把染色的貼紙用來裝飾剛剛自製的彩色筆，獨一無二的彩色筆就完成囉！

▲獨一無二的彩色筆(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲自己做的最特別！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲館內有一區創意日常區也超好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

展區三樓還有一間特展區，現在展出的是日本藝術家山本愛子利用雄獅彩虹染顏料做出的藍染作品，用染料表現出春夏秋冬四季之美，想不到小小的染料也可以做出如此不凡的作品，另外展區一樓的夜光隧道是使用雄獅的螢光顏料，一進來隧道就會發現牆壁上的螢光森林超夢幻，彷彿來到童話世界般浪漫。

▲以雄獅彩虹染顏料也可做成如此美麗的作品(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲用染料表現出春夏秋冬四季之美(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲夜光隧道(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

雄獅文具-想像力製造所

景點地址:桃園市龍潭區中原路二段188號

營業時間：09:00-17:00(週三休館)

桃園的名人堂花園大飯店是由兄弟飯店董事長洪騰勝所創立的，高32公尺的大棒球建築馬上就成為龍潭的新地標，除了棒球外還有巨大的球棒，光是外觀就非常吸睛，一開幕便造成轟動！而內設的棒球名人堂與史努比樂園都是免費參觀，也是此次女孩們的重點！

▲棒球名人堂Let's go！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲等你一起來玩！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲館內的史努比樂園是女孩們此次的重點(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

一進門就可以感受到設計者的用心與巧思，裡面展示許多珍貴的職棒文物與球衣，而且還隱藏了許多超美的打卡拍照區，展區裡也有棒球互動遊戲區提供給民眾更加融入情境，想不到女孩們擺起打擊姿勢還蠻有模有樣的，非常適合帶小朋友來遊玩喔！

▲準備揮擊！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲還不好好接球！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

女孩告訴我們別聽到棒球就卻步，不管有沒有在觀看棒球比賽都很適合來這裡，這裡除了是棒球迷的朝聖地之外，同時也擁有許多人最喜愛的史努比天堂。史努比樂園裡各處都有史努比的相關造型，身為忠實粉絲，女孩們一看到史努比尖叫聲跟相機就沒停下來過，而這台校車外觀造型的餐廳販售的輕食點心披薩、三明治、布朗尼與蛋糕等，上面都印有史努比圖案，實在是太可愛了！

▲史努比的校車！快點帶我去上學！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲經典史努比人物超可愛(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲所有輕食都印上了跟史努比相關的圖案，怎麼捨得吃！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

棒球名人堂

景點地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

開放時間：09:00-21:00

停車收費：汽車200元/台；機車100元/台

從來沒想過桃園新多了這麼好玩的地方，僅僅兩個景點就可以玩上一整天，今天女孩們帶大家走訪桃園龍潭的最新景點，不管是下雨天或是大熱天都很適合來玩，想要知道更多新鮮事，可別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最新旅遊與美食資訊都在那兒！

桃園室內景點超好玩路線：雄獅文具 想像力製造所→棒球名人堂





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