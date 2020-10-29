快訊

台南知名米糕盛一碗要34秒 顧客怨老闆裝忙搞「飢餓行銷」

彭博：台灣已連續200天沒有本土個案 創全球最佳紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【現在去哪兒】桃園室內景點超好玩！彩色墻、超Q日常區，晴天雨天都好拍

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

走過了台中、彰化、新竹之後，女孩們這次決定把旅遊的觸角延伸到了桃園，說到桃園一時間還真想不出來哪裡好玩，快點來看看女孩們這次又要帶給我們什麼樣的驚喜吧！

▲圖片來源：IG@travelwith_2girs
▲圖片來源：IG@travelwith_2girs

這次女孩們決定要帶大家去一個可以發揮想像力的地方，那就是今年度桃園龍潭的最新亮點──全台灣最有美感的觀光工廠【雄獅文具 想像力製造所】，整個園區擁有700坪的超大空間，共分成12展區，在這裡可以體驗自製彩色筆、利用泡泡作畫，在螢光&普普風空間拍美照，還有DIY課程可以製作獨一無二的手提袋、創意潮T及可愛零錢包。

▲擁有700坪的超大空間(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲擁有700坪的超大空間(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲一起讓你的想像力起飛！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲一起讓你的想像力起飛！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

【雄獅文具 想像力製造所】就位於桃園龍潭，由1956年鉛筆製造起家的「雄獅鉛筆」所打造的全新觀光工廠，童年時常聽到的"想像力就是你的超能力"都可以在這裡實現。

▲整個園區設計十分具有美感(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲整個園區設計十分具有美感(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲這面彩色牆真的超好拍！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲這面彩色牆真的超好拍！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

進入想像力製造所前，要先經過由高大筆挺的肯氏南洋杉樹與鋼筋步道組成的蜿蜒小徑，一旁的草地上還豎立著米白色的天幕帳棚「捕夢雲朵」，還沒進到展場就讓女孩們拍個不停！

▲超美的「捕夢雲朵」(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲超美的「捕夢雲朵」(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲由鋼筋組成的蜿蜒小徑帶我們進入想像力世界(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲由鋼筋組成的蜿蜒小徑帶我們進入想像力世界(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

逛展場前女孩們興奮的說她們已經預約好要做DIY，準備給自己一個獨一無二的紀念品！雄獅彩虹染目前開設三項専屬手作體驗課程，分別是：你好！怪獸Hello Monster.- 中長方提袋、動物拼拼樂 Animal Puzzle. -T-shirt、繽紛水果染Colorful Fruits-白色素面零錢包。這次女孩們選擇的是比較簡單的繽紛水果染，竟然只要用「紙膠帶」和「雄獅彩虹染」的暈染訣竅，就能靠自己就能做出繽紛可愛的水果零錢包，看女孩們拿到自己手做的零錢包時有多麼開心！

▲來這邊一定要做個DIY的啊！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲來這邊一定要做個DIY的啊！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲兩個女孩們的傑作(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲兩個女孩們的傑作(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

體驗完誰是藝術家後，我們來到展示區【印象雄獅】，這裡展示了從古至今雄獅文具生產的各項產品，大家可以來找找自己用過哪一款文具，讓人十分懷念！

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

另外很棒的是買票就含兩項免費的DIY活動，第一個部分先把買票時拿到的彩色筆零件來組裝，組裝好色筆後就可以來機器進行灌墨，看是要單色或是混色都可以喔！第二部分則是用貼紙接彩色泡泡來作畫，再把染色的貼紙用來裝飾剛剛自製的彩色筆，獨一無二的彩色筆就完成囉！

▲獨一無二的彩色筆(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲獨一無二的彩色筆(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲自己做的最特別！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲自己做的最特別！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲館內有一區創意日常區也超好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲館內有一區創意日常區也超好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

展區三樓還有一間特展區，現在展出的是日本藝術家山本愛子利用雄獅彩虹染顏料做出的藍染作品，用染料表現出春夏秋冬四季之美，想不到小小的染料也可以做出如此不凡的作品，另外展區一樓的夜光隧道是使用雄獅的螢光顏料，一進來隧道就會發現牆壁上的螢光森林超夢幻，彷彿來到童話世界般浪漫。

▲以雄獅彩虹染顏料也可做成如此美麗的作品(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲以雄獅彩虹染顏料也可做成如此美麗的作品(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲用染料表現出春夏秋冬四季之美(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲用染料表現出春夏秋冬四季之美(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲夜光隧道(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲夜光隧道(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

雄獅文具-想像力製造所

景點地址:桃園市龍潭區中原路二段188號

營業時間：09:00-17:00(週三休館)

桃園的名人堂花園大飯店是由兄弟飯店董事長洪騰勝所創立的，高32公尺的大棒球建築馬上就成為龍潭的新地標，除了棒球外還有巨大的球棒，光是外觀就非常吸睛，一開幕便造成轟動！而內設的棒球名人堂與史努比樂園都是免費參觀，也是此次女孩們的重點！

▲棒球名人堂Let's go！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲棒球名人堂Let's go！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲等你一起來玩！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲等你一起來玩！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲館內的史努比樂園是女孩們此次的重點(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲館內的史努比樂園是女孩們此次的重點(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

一進門就可以感受到設計者的用心與巧思，裡面展示許多珍貴的職棒文物與球衣，而且還隱藏了許多超美的打卡拍照區，展區裡也有棒球互動遊戲區提供給民眾更加融入情境，想不到女孩們擺起打擊姿勢還蠻有模有樣的，非常適合帶小朋友來遊玩喔！

▲準備揮擊！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲準備揮擊！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲還不好好接球！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲還不好好接球！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

女孩告訴我們別聽到棒球就卻步，不管有沒有在觀看棒球比賽都很適合來這裡，這裡除了是棒球迷的朝聖地之外，同時也擁有許多人最喜愛的史努比天堂。史努比樂園裡各處都有史努比的相關造型，身為忠實粉絲，女孩們一看到史努比尖叫聲跟相機就沒停下來過，而這台校車外觀造型的餐廳販售的輕食點心披薩、三明治、布朗尼與蛋糕等，上面都印有史努比圖案，實在是太可愛了！

▲史努比的校車！快點帶我去上學！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲史努比的校車！快點帶我去上學！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲經典史努比人物超可愛(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲經典史努比人物超可愛(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲所有輕食都印上了跟史努比相關的圖案，怎麼捨得吃！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲所有輕食都印上了跟史努比相關的圖案，怎麼捨得吃！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

棒球名人堂

景點地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

開放時間：09:00-21:00

停車收費：汽車200元/台；機車100元/台

從來沒想過桃園新多了這麼好玩的地方，僅僅兩個景點就可以玩上一整天，今天女孩們帶大家走訪桃園龍潭的最新景點，不管是下雨天或是大熱天都很適合來玩，想要知道更多新鮮事，可別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最新旅遊與美食資訊都在那兒！

桃園室內景點超好玩路線：雄獅文具 想像力製造所→棒球名人堂


延伸閱讀>>【現在去哪兒】新竹知性一日遊，網美女孩必玩行程！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光工廠 水果 DIY

延伸閱讀

超夢幻「粉紅棉花糖海」！桃園「向陽農場」也有粉黛亂子草 百坪粉嫩系花海爆發中

「妳跟狗一樣」男開玩笑被分手還討拍 前女友狠打臉 網讚：今日最療癒

「全員桃走中」 桃園25座文化館舍集章可獲文創品還能抽獎

五月天傳年底在桃園開唱 鄭文燦：上次合作很愉快

相關新聞

一秒置身南法！2020「桃園仙草花節」開幕日期公佈，5.8公頃紫色花毯綻放

有「台版普羅旺斯」美名的「桃園仙草花節」2020年敲定於11/28開幕展出，今年以「微見仙境」為主軸，將楊梅「上湖派出所」周邊的大片花田打造成宛如仙境般的美景，展區內還有不少微型藝術裝置加持，讓遊客一秒置身南法的錯覺，盡情悠遊於大片花田的愜意，感受如夢似境的悠閒片刻。

【現在去哪兒】桃園室內景點超好玩！彩色墻、超Q日常區，晴天雨天都好拍

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，來趟桃園龍潭的動靜皆宜的一日遊吧！

花都開好了！「2020桃園花彩節」繽紛花海媲美歐洲，楊梅彩虹花道好療癒

花控們準備出遊！桃園年度最夯賞花盛事「2020桃園花彩節」每年於楊梅、大園、大溪接力綻放，為洗版IG的重頭戲之一。今年花彩節將於10/31由楊梅展區領銜登場，首波特色花海已開好開滿，展期至11/8，趕

新竹設計旅店科技感爆棚　房內還提供沖煮冠軍的咖啡調酒

以發揚鄰里文化為設計概念，英迪格飯店系列總是能在佇立的城市用十足接地氣的方式與地點接軌，新竹英迪格酒店當然也不例外。

桃園大溪老街半日遊「10+2家散策美食推薦」懶人包！加碼在地傳統菜市場必逛

udn走跳美食／Mika 常帶朋友來大溪老街走走逛逛，跑了幾趟就這樣湊成了超過十家散策美食推薦，邊走邊吃，邊逛邊買，有吃有喝之餘，還不忘買點伴手禮回去，完美。 這一篇還有收錄大溪區第一

【現在去哪兒】新竹知性一日遊必玩，跟網美女孩踩點優質行程

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，來趟新竹的悠閒一日遊吧！

百年建築的逆光剪影！美學攝影師鏡頭下的新竹　城市的老靈魂如何吸引他

足跡踏遍全球，遇見感動時刻便透過鏡頭收納一瞬畫面，是Ean記錄這個世界的方式。Ean飄游的痕跡，總不自覺地追尋著都市裡的歷史痕跡，舊時代的韻味特別吸引他。這次鏡頭轉向有著文化底蘊正在發光的新竹市，他在新竹巧遇那些百年建築裡的歷史刻痕，竟讓他驚艷地刻成了逆光中最美的剪影，「新竹老靈魂裡的美學因子正在翻轉中，這就是最吸引我的地方。」

超夢幻「粉紅棉花糖海」！桃園「向陽農場」也有粉黛亂子草 百坪粉嫩系花海爆發中

桃園也有粉黛亂子草了！繼彰化「美人樹花海」、金門「粉紅湖」、南投集集粉紅秘境，近期桃園觀音「向陽農場」發佈最新花期資訊，即起可以欣賞到秋天限定的「粉黛亂子草」，北部的朋友們也想跟粉紅亂黛子草過癮的拍個

谷歌評價4.8顆星！桃園辛梅阿嬤的味道「熔岩溫泉蛋滷肉飯」必吃

udn走跳美食／Mika 有沒有覺得長大以後，經常想念的還是阿嬤或媽媽的家常料理，真的是佔據我們整個童年的味覺記憶甚至現在還是你的日常。 這一家平鎮的『辛梅-阿嬤的味道』就是一家這麼獨

天空之城、桃花源秘境！特搜苗栗5間景觀餐廳，歐風、日式、客家建築通通有

吃美食配美景可謂一大享受，精選五間苗栗特色景觀餐廳，讓你好拍好吃又好玩！

在最年輕的古城散步！一日暢遊新竹　享受慢活微旅行

跟新竹市長一起走逛新竹，是一件很幸福的事。從「或者工藝櫥窗」走到東門市場，短短2分鐘路程停了好多次，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。事實上，市長林智堅對中央路、東門市場的確是熟門熟路，「小時候每逢過年過節，媽媽都會帶我來中央路的乾貨店採購，逛舶來品店、買外國餅乾，我總是非常開心。」舊城區特有的魅力，對市長來說是溫暖的兒時回憶。

桃園新開店「小卷米粉」35元吃得到，還能免費加湯！溫泉滷肉飯也超欠吃

北台灣真正的銅板美食出現了！桃園有家近期新開的米粉湯店，招牌主食「小卷米粉」只要38元，開幕期間更祭出35元優惠價，比御飯糰還便宜，不吃爆還等什麼！ 這家「小料理米粉湯」9月中才開幕，隱身桃園莊

熱門新聞

擁抱台版阿爾卑斯山森林浴！全台最美「落羽松秘境」＋「優人神鼓」只有這4天看得到

台中人也愛逛一中街、逢甲夜市？ 在地人揭：是商圈非夜市

甜根子草盛開成夢幻雪景 秋冬來宜蘭看變色的蘭陽溪

獨棟親子樂園、2層樓高不鏽鋼巨型溜滑梯！嘉義「嘉楠風華酒店」還有高空酒吧賞美景

【現在去哪兒】桃園室內景點超好玩！彩色墻、超Q日常區，晴天雨天都好拍

一秒置身南法！2020「桃園仙草花節」開幕日期公佈，5.8公頃紫色花毯綻放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。