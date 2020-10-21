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超夢幻「粉紅棉花糖海」！桃園「向陽農場」也有粉黛亂子草 百坪粉嫩系花海爆發中
桃園也有粉黛亂子草了！繼彰化「美人樹花海」、金門「粉紅湖」、南投集集粉紅秘境，近期桃園觀音「向陽農場」發佈最新花期資訊，即起可以欣賞到秋天限定的「粉黛亂子草」，北部的朋友們也想跟粉紅亂黛子草過癮的拍個網美照，這次不用跑太遠囉！
每年秋季韓國首爾、濟州島必洗版IG的花海美照「粉黛亂子草」，如今免出國也能拍一波！呈現乾燥玫瑰粉色、摸起來觸感有點像棉花糖，毛絨絨的打造一片粉嫩花毯浪漫十足，讓人少女心整個大迸發，此時正是粉黛亂子草花開爆發期，進入冬季則漸漸顏色變淡成黃褐色。
本以向日葵聞名的「向陽農場」，今年6月起向陽農場開始酌收費用，入園費調整為一人50元，但能全額抵消費。近期園區首次加入百坪的粉黛亂子草預估花期會開到10月底，雖沒有南投的大片，但毛茸茸又夢幻「粉紅棉花糖海」，也足以讓北部人陶醉不已！
向陽農場
地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號
營業：09:00~18:00（周一公休）
票價：入園50元，全額抵消費，有免費停車場
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．徜徉全台唯一「粉紅芒草花海」！南投集集全新粉系秘境，秒飛韓國拍美照
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