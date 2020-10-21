谷歌評價4.8顆星！桃園辛梅阿嬤的味道「熔岩溫泉蛋滷肉飯」必吃

有沒有覺得長大以後，經常想念的還是阿嬤或媽媽的家常料理，真的是佔據我們整個童年的味覺記憶甚至現在還是你的日常。

這一家平鎮的『辛梅-阿嬤的味道』就是一家這麼獨特的存在，把自己家的阿嬤私房料理分享給大家，傳統又單純樸實的古早味結合點日式風格，讓美味與賣相兼具，難怪Google評價能有近400則，共4.8顆星，好評不斷。

位置

平鎮區環南路是大馬路，路旁會有停車位但不是這麼好找。

店門口特別設計成古厝三合院的土牆紅磚造型，讓大家拍照用。還有每日限時限量的隱藏版料理，想吃的人可別錯過。

室內設計的也是很還原鄉下阿嬤家的氛圍。

因為我也是鄉下長大的，小時候也住過三合院這裡的懷舊風格對我來說不陌生，而且很有親切感。

醬料區

菜單MENU

熔岩溫泉蛋滷肉飯 NT$.50元

這應該算是豪華旗艦版本的滷蛋飯吧！在傳統的竹筍、醃菜、滷肉飯、蔥花中打入一顆熔岩溫泉蛋，整個豪華感上身，讓我後來點外送滷肉飯時，都刻意加顆溫泉蛋，感覺自己吃的是日皮台骨滷肉飯這樣。

滷肉飯本身不死鹹帶點油香，加上熔岩溫泉蛋後，滑潤滑潤好好吃。

妳也可以選擇油麵，比滷肉飯多10元，搭配的是溏心蛋。其實仔細看內容真的就是古早味的配菜再加上溏心蛋這樣，在台式傳統料理中搭配日式風格，讓原本純樸又實在的一碗麵，看起來賣相更好，質感更升級。

這麵量真的是有點多…但很入味又好吃，現在想起來還很懷念呢。

骨仔湯 NT$.50元

這裡的湯頭都沒在跟你客氣的！骨頭湯也可以熬煮呈乳白色，根本就是煲湯等級…我估計這煲湯至少要耗上三小時吧？很搞剛但真的好好喝喔，太有質感，這50元太值了。

如果一個人來吃的話，這組合是最推薦的。

實實在在一碗麵 NT$.60元

我們挑選的是油麵。他有油麵、粄條、米粉 三種選擇。湯頭一樣很用心，加入雞肉、蔬菜與豚骨煲湯熬成乳白色這樣看起來濃郁，喝起來卻清甜帶鮮且不膩口，好喜歡。

文昌雞 NT$.280元/4分之一隻。

這色澤真的跟我阿嬤煮的油雞一樣誘人！看粉絲團是說這是舒肥文昌雞，採用定溫烹調的舒肥吃起來嫩口又入味。

雞肉看得出來呈現鮮嫩多汁的色澤，而且很入味。

豬心（小份） NT$.50元

鮮嫩可口的豬心沾點醬料搭配薑絲一起吃很讚，而且這豬心處理的沒有腥味還很鮮嫩，好厲害。

燙青菜（小份） NT$.40元

點些青菜均衡一下，上面還淋上滷肉真的太貼心。

老闆有日式拉麵的背景，將這概念融合到阿嬤的傳統料理中，台日文化的結合，讓阿嬤的古早味質感爆棚！兼具賣相與美味，而且每一道料理都很用心，很精緻但也很實在，價格也很合理，是我個人會想經常回訪的好店，必須推。

辛梅-阿嬤的味道

地址：桃園市平鎮區環南路167號（地圖）

電話：03-4951188

時間：11:30–14:30 | 17:00–20:30

粉絲團：辛梅

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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