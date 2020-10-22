桃園大溪老街半日遊「10+2家散策美食推薦」懶人包！加碼在地傳統菜市場必逛

常帶朋友來大溪老街走走逛逛，跑了幾趟就這樣湊成了超過十家散策美食推薦，邊走邊吃，邊逛邊買，有吃有喝之餘，還不忘買點伴手禮回去，完美。

這一篇還有收錄大溪區第一公有零售市場，也就是大溪傳統菜市場的小吃與伴手禮介紹，雖然不多，但如果早上去逛大溪老街的朋友，可以從傳統菜市場一路逛到老街，漫步其中，融入當地人的日常。

賴媽媽傳統豆花

地址：桃園市大溪區登龍路22號多目標體育館1樓

電話：03-3889646

時間：09:00–18:00（週三公休）

離大溪傳統菜市場最近的目標體育館一樓，有名號最響的『賴媽媽傳統豆花』，從小攤車賣到店面，一賣就是幾十年，綿密清甜的口感讓夏天不這麼難熬，最推薦必點的配料就是 Q圓與芋圓，那嚼勁真的很可以。

親親純蛋糕（菓露鬆餅）

吃完豆花後，沿路逛到傳統菜市場內，人聲鼎沸，很是熱鬧。我注意到這一攤看起來很復古的菓露鬆餅，是傳統的雞蛋糕，一個阿北在賣，6個才20元，也太經濟實惠。

看到70幾歲的阿北很細心的慢慢烤著雞蛋糕，覺得感動。

在地人都說這是回憶的古早味雞蛋糕，阿北的親切和藹也讓我印象深刻，雖然我因為不愛吃雞蛋糕所以沒買，但其實還蠻後悔的，畢竟阿北的雞蛋糕又能吃幾年呢？下次再經過我一定會買的。

後面又看到這一攤阿嬤在賣的紅豆餅3個20元，看起來也很傳統。

我們這一家咔哩咔哩

地址：桃園市大溪區中央路179號

電話：0955-346130

時間：每週五六日 11:00–18:00

粉絲團：https://www.facebook.com/kalikalifamily

這也是傳統菜市場週邊的必買伴手禮，生意超好的！咔哩咔哩口味很多又豐富，而且現炸那香氣很難抗拒。

大方提供試吃，現炸咔哩咔哩不斷出爐，包裝後一包100元。口味眾多任你試吃，吃完喜歡再買，我有買一包，又脆又酥又香，好吃。

金字塔三角湯圓

地址：桃園市大溪區中央路181號

電話： 03-3889724

時間： 09:00–19:00

在我們這一家咔哩咔哩旁邊『金字塔三角湯圓』也是排隊名店，雖然我不是客家人，但還蠻喜歡糯米製的湯圓、麻糬之類的，所以來大溪老街第一個想吃的就是有名的在地老店『金字塔三角湯圓』，不過查資料才發現這一家評價超兩極，Google評價也不高，吃過以後也覺得口感偏軟爛，不合我口味就是了。

黃大目豆干

時間：09:30 ~ 20:30（假日延長至22:30）

地址：桃園市大溪區和平路39號

走入大溪老街中，最醒目的就是一堆豆干店！畢竟大溪最有名的就是豆干類製品啊。至於吃哪一家就看各人喜好，我們懶得一家家找，看了黃大目豆干就走進去了。

熱滷區好受歡迎啊！聽說熱滷的部分，『老阿伯現滷豆干』也非常有名，可以列入下次必訪名單中，這次先吃吃黃大目熱滷吧。

看起來滷的很入味。

醬汁很稠，醬味濃郁，其他都差不多。

幸運的是每次來大溪老街，人潮都不至於太過擁擠。

邦記土包子

路邊看到這一家土包子店，因為白泡泡的包子看起來太吸引人了，所以跟朋友忍不住停下來點兩個來吃吃看。

有豆奶饅頭、宜蘭蔥肉包、黑芝麻包、紅豆黑糖包這四種。

這包子真的很香，讓人忍不住駐足。

熱呼呼的包子出爐，老闆娘都不怕燙直接抓。

我買了宜蘭蔥肉包跟爆漿黑芝麻包，宜蘭蔥肉包肉餡很飽滿，加上特製的蔥醬，咬起來就是一個爽字，包子皮也很有嚼勁呢，蔥控真的可以買。爆漿黑芝麻包，裡面滿滿的黑芝麻搭配有嚼勁的包子皮，細細咀嚼，黑芝麻香氣瀰漫在口腔內，越嚼越有滋味，濃郁香醇。

這蔥醬跟肉包子好搭。

阿嬤小吃店 – 糯米腸專賣店

地址：桃園市大溪區和平路63號（地圖）

電話：03-3881543

時間：09:00~18:00

想吃古早味來大溪老街就對了！尤其是這一家『阿嬤小吃店 – 糯米腸專賣店』裡面的賣的大腸跟小腸可以分開吃，然後再加上米血，灑上花生粉、香菜、醬油膏、辣醬，超台味的組合，好吃又不貴。

和風 創意豆腐酪

地址：桃園市大溪區和平路54號

電話：03-388 0206

時間：11:00~18:00

豆腐酪是介於豆花跟乳酪之間的口感，沒吃過的話，來大溪老街可以吃吃看。

生意超好，假日更需要排隊。

我吃起來就是比較像布丁口感的豆花這樣。豆腐酪本身好吃，其他配料普通，可嘗鮮。

保留很好的歷史建築——在大溪老街不要只顧吃吃喝喝，老建築也很值得玩味喔。

福仁宮

一座屹立百年的宮廟，為熱鬧騰騰的商街增添了一股莊嚴氣息。福仁宮占地300餘坪，為一座三殿式建築，屋頂皆為假四垂設計，中廳或廂房都設有二支龍柱。主殿挑高與二層樓後殿高度相當，象徵主祀及陪祀的神祇無大小之分。

被和平老街一分為二的廟埕，早期常見孩童齊聚打陀螺、里民們閒話家常的景象，現除了當作停車場亦是社區活動場地，人情味百年依舊。

福仁宮旁邊巷內就是當地人口中的「後尾仔｣，是鳳飛飛故居。

純樸的矮屋街景，是隱藏版景點喔。

林記蔴粩

地址：桃園市大溪區和平路115號

電話：03-3870135

時間：平日10:00~18:00 | 假日 09:00~20:00

我在這裡買過幾次，都是傳統的古早味，有蔴粩、芋粿巧、黑糖糕、九層糕等等..。平常在菜市場才會買到的古早味點心，在這裡也買得到喔。

阿秋大湯圓

地址：桃園市大溪區和平路119號

電話：03-388 2565

大溪老街的『阿秋大湯圓』比『金字塔三角湯圓』還合我胃口，而且看得到飽滿的肉餡與軟Q的外皮，湯圓甚至真材實料又碩大到我湯匙都拿得有點吃力 ; 如果一樣要來大溪老街吃湯圓的話，這一家『阿秋大湯圓』也很推薦喔。

現烤布丁蛋糕

布丁蛋糕吃起來比一般古早味蛋糕又Q一點，綿密扎實的口感是特色，這也是我會買來當伴手禮的其中一種。

現烤布丁蛋糕，一個60元、兩個100元。

布丁蛋糕尺寸不大，買回去也不用擔心吃不完就是了。

我覺得布丁蛋糕比一般古早味蛋糕多了點甜香。

大溪雜貨店

好像只要是老街就一定會看到的雜貨店！裡面賣著我們小時候的回憶，不管是糖果、玩具、公仔這裡都有，想回味童年的話，這裡可以挖寶。

里長嬤碗粿

地址：桃園市大溪區和平路79號

電話：03-3882258

時間：11:00~17:30

在地歷史悠久的老店，經營快60餘年的里長嬤碗粿，這裡只賣甜、鹹、素碗粿、還有貢丸湯這四種。採用在來米遵循古法製作的碗粿，也是在地人從小吃到大的記憶美食，雖然每次經過都太飽無緣一嘗，但這一家也列為下趟必吃的口袋名單。

大溪老街就是適合這樣漫遊，買些散策美食，邊走邊吃，然後逛逛古蹟、小店等等…，在這個充滿歷史文化的老街中，品味歷史，賞味在地小吃，就是這樣愜意樸實無華但又讓人滿足。

大溪老街

地址：桃園市大溪區和平路（地圖）

大溪區第一公有零售市場

地址：桃園市大溪區中央路144號

電話：03-3882201

時間：06:00–12:00（週一公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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