新竹設計旅店科技感爆棚　房內還提供沖煮冠軍的咖啡調酒

【圖／文：行遍天下】

以發揚鄰里文化為設計概念，英迪格飯店系列總是能在佇立的城市用十足接地氣的方式與地點接軌，新竹英迪格酒店當然也不例外。





時尚與科技接軌的設計場域

當新竹冷冰冰的科學工業遇上了以時髦美感為號召的設計旅店，碰撞出來的樣貌最適合當作來到「新竹英迪格酒店」時細細品味的細節。鄰近科學園區與因應科技人士的需求，新竹英迪格的設計也要充滿時尚科學才行，入口酒吧從牆壁一路延伸到天花板，足足用了30張LED拼接出的巨幅螢幕牆，展示著以手為主題的畫面，名符其實的科技酒吧讓人秒懂把時尚與科技結合的巧意。

因應需求，設有樓中樓設計的房型，久住也很便利。

房間內當然也沒有讓人失望，使用Stellar Works品牌傢俱，甚至更有挑高樓中樓的住家式設計，備有客廳、洗衣機、浴缸等設備，讓即使需要長居的科技人士也能擁有如回家一樣的自在空間感。

搭配專案就能一次擁有王策咖啡包、春池玻璃杯墊！

當然在與新竹本地接地氣的活動也是一波波，新推出的文青踩點專案讓住客有了能深度玩新竹的可能性，房間內提供咖啡沖煮冠軍王策的嚴選濾泡包，一只由新竹玻璃品牌春池所製成的絕美手工杯墊；更有僅只於酒店內才能喝到的王策團隊監製咖啡調酒、到辛志平校長故居品嚐VWI的風城咖啡，更能到新竹最人氣打卡點春室體驗燈炬拉絲玻璃體驗。把文化工藝與住宿體驗距離拉得好近，讓人讚嘆:「果然是英迪格才會玩出的科學美學啊！」

近期才推出的王策團隊監製的咖啡調酒，只有這裡才喝得到。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於1樓是來自於澳洲的「Char.恰」餐廳，低溫慢烤牛肋排佐上溫蔬菜很是迷人。





怪美的新竹

新竹英迪格酒

地址：新竹市東區公道五路二段111號

電話：03-516-9308

網址：www.hotelindigohsp.com

營時：Check in 15:00、Check out 12:00

價位：文青踩點專案5,500元，含2人豪華房1晚、館內提供王策嚴選咖啡濾泡包兩包、春池絕美手工杯墊乙個、CHARBar兌換獨家咖啡調酒兩杯。館外可至VWI辛志平店兌換180元咖啡兩杯、春室GlassStudio+ThePOOL燈炬拉絲玻璃體驗乙次。專案至2020/12/31，限週日至週五

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」