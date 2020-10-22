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百年建築的逆光剪影！美學攝影師鏡頭下的新竹 城市的老靈魂如何吸引他
【圖／文：行遍天下】
足跡踏遍全球，遇見感動時刻便透過鏡頭收納一瞬畫面，是Ean記錄這個世界的方式。
在荷蘭阿姆斯特丹，碰巧住進可聽見西教堂鐘聲的屋子，在鐘聲迴盪時意外與舊時閱讀《安妮日記》中聽鐘聲辨日的故事橋段接軌而讓Ean興奮不已。也在虹系諾雅京都的住宿體驗中，對於一間房內竟納入京都眾多百年精湛工藝文化的款待之心而深受感動。
轉角巧遇摩登老屋的午後
Ean飄游的痕跡，總不自覺地追尋著都市裡的歷史痕跡，舊時代的韻味特別吸引他。這次鏡頭轉向有著文化底蘊正在發光的新竹市，他在新竹巧遇那些百年建築裡的歷史刻痕，竟讓他驚艷地刻成了逆光中最美的剪影，「新竹老靈魂裡的美學因子正在翻轉中，這就是最吸引我的地方。」
一座城市有老城區在Ean的眼中是塊寶石，歷史淬煉後的痕跡絕對是無可取代的。因此他特別喜歡新竹市區的舊城漫遊，甚至覺得回到原始的樣貌可能是最好的樣子！新竹公園內褪去13層顏色回到最原始青銅綠色的那對大象，不就是這幾年最流行的莫蘭迪綠色嗎，這就是最佳寫照。而一旁的湖畔料亭內的水潤餅、天燈杯、傳統小點等，反而歷久彌新地散發著細膩的光芒，懷舊人潮與滿足的笑容就足以代表了一切。
隨Ean緩緩漫遊在新竹舊城區內，像是走入時光之旅，帶有族群融合的城市氣氛，讓任何人都能很輕鬆自在地找到自己的歸所。就像傍晚時造訪的戲棚下炸雞店，打扮潮流的年輕老闆在紅磚老屋賣創新炸雞，說的是一段台日相隔兩地的父子傳承手藝的感人故事，傳自爸爸的日式炸雞裹粉中，加上台式蒜味辣椒，擠上很南洋風的檸檬汁，這一切就很像在新竹市裡的族群文化融合，豐富多元卻又完全融合，讓Ean回味地直說，好吃極了！
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