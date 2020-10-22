【現在去哪兒】新竹知性一日遊必玩，跟網美女孩踩點優質行程

新竹，風之都，以竹科聞名於世間，卻鮮少有人知曉新竹究竟有什麼好玩的地方。今天就跟隨兩個擁有「旅遊達人」、「網美」、「美食家」等諸多稱號的女孩腳步，一同走遍新竹好吃好玩的優質景點吧！

新竹市立動物園，屬於兒時的回憶。但隨著年齡漸長，對動物的喜愛程度不減反增，兩個女孩也從原先的「隨意看看」變成「認真參觀」又變成「興奮的鬼吼鬼叫」。可愛動物們成功擄獲了兩個女孩的心，從迷你的小猴子到像某人家貓的石虎雕像都能讓兩個女孩鬼吼鬼叫，但在這樣的過程中逐漸感受到新竹動物園對於「城市森林」理念的用心，同時「給動物一個家」比「給人類觀賞」來的重要。在這樣歡樂又帶點感傷的氛圍中，兩個女孩也準備前往下一站了。

新竹市立動物園

地址：新竹市東區食品路66號

營業時間：9:00-17:00(星期一公休)

來到新竹最知名的小吃之一，竹蓮肉圓。這家肉圓可不簡單，幾乎可以說是新竹在地人最愛的小吃之一，Q彈的外皮與多汁的肉塊加上身為靈魂的醬汁，甜鹹交織的口感讓兩個女孩吃的大呼過癮。凡是吃過這家肉圓的人都無法忘卻這美好的滋味，或許不一定是全台最美味，但稱霸新竹還是沒問題的，來這裡吃別忘了提醒老闆把油瀝得更乾，美味會加倍喔！

竹蓮肉圓

地址：新竹市東區西大路28號

營業時間：8:00-19:00

吃飽後再次踏上旅程，來到新竹普天宮。等等！不要聽到是宮廟就急著離開，這裡除了拜拜之外，也是網美熱愛的景點呢！雄偉的關聖帝君雕像是來這裡必拍，還有一整面Q版神明彩繪牆可供拍照打卡，是好拍又好玩的好地方。當然，除卻這些，求桃花求姻緣的SOP這裡一樣能找到，想找另一半的朋友也可以來這裡求看看囉！

新竹普天宮

地址：新竹市東區高峰路306巷66號

營業時間：8:00-17:00

馬不停蹄的來到下一站，新瓦屋客家文化保存區。相連接的紅瓦房舍帶有復古懷舊的味道，也是全國第一座客家文化保存區，新竹身為客家人的大本營之一，相關的文化古蹟與文物數量也是不少，想來這裡認識客家文化絕對是如魚得水。

園區除了客家建築，還有各種不同風格的特色店家，有文青風的手作文創品、藝術展覽、特色客家餐食和咖啡等等，都很適合假日來好好挖掘。當然，園區內自然少不了網美最愛的裝置藝術與適合拍美照的小角落，看著拍照拍的不亦樂乎的兩人，客家文化先暫且放到一邊吧。

新瓦屋客家文化保存區

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

營業時間：24小時營業

今天的最後一個景點是南寮漁港，一般人一定會好奇漁港有什麼好玩的？但兩個女孩可以掛保證，南寮漁港「非常好玩」！先是逛遍了旁邊的市集與店家，吃吃喝喝之餘還買了風箏，接著還有協力車可以飆…可以「騎」(秋名山車神的傳說將會在南寮漁港口耳相傳下去)。騎車吹海風過過癮之後，旁邊又有網美必備拍照點可以殺記憶體，在網美的「每日任務」解完後，兩人又去放起了風箏，隨著新竹的颯颯秋風，風箏很快就高飛在空中，激昂的心情也慢慢平復。

新竹南寮漁港

地址：新竹市北區南寮街221號

營業時間：24小時營業

新竹的景點絕對不止這些，但兩個女孩所挑選的是最有趣、最充實，也最適合各年齡層出遊的行程。來到新竹，別忘了跟隨兩個女孩的腳步走走看看，或許能發現和她們不同的風景。(想知道更多旅程細節與笑料嗎？去看影片就知道囉！)

新竹網美行程路線：新竹市立動物園→竹蓮肉圓→新竹普天宮→新瓦屋客家文化保存區→南寮漁港





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