天空之城、桃花源秘境！特搜苗栗5間景觀餐廳，歐風、日式、客家建築通通有

大家放假都會去哪裡？去郊外走走或許是種好選擇，但出門在外用餐總是麻煩，有沒有一種地方是踏青用餐一把抓的呢？那就要說到「景觀餐廳」了，台灣的景觀餐廳可說是五花八門，從單純的看風景到配合步道、住宿的都有，是許多人週末出遊的首選。而其中，身為世外桃源的苗栗也坐擁不少景觀餐廳，靜謐步道、翠綠蓊鬱的美景、各式珍饈，都是一些讓人難以忘懷的回憶。今天就來介紹苗栗的五間景觀餐廳，讓你度假放風不無聊！

(圖片來源：IG@abcd10082、IG@tinnng46)

天空之城

(圖片來源：IG@rubysam329)

開業多年熱度卻絲毫不減的景觀餐廳，被綠色植物爬滿外牆的城堡如同童話故事裡的存在，身處其中更是有中世紀領主的威風。相當多的人來此就是為了這美麗的風光才來此拜訪，而且園區內的建築也在持續擴建，貓咪教堂、天堂城堡、各式裝置藝術都是構成天空之城的一部分，從可愛風到藝術風通通都有，來此絕對值回票價。

(圖片來源：IG@rubysam329)

另外，門票費用也可以折抵園區內餐點，天空之城的毒癮海鮮麵可說是遠近馳名，又香又辣的橘紅醬汁吸引無數饕客前來朝聖，是來此必點的美味。值得一提的是，這裡位居三義交通要道，前往三義其他景點都不遠，尤其前往鐵道自行車更是方便，來三義玩可別錯過這座美麗的城堡。

(圖片來源：IG@rubysam329)

(圖片來源：IG@rubysam329)

天空之城

地址：苗栗縣大湖鄉33號

營業時間：10:00-19:00

漫步雲端

(圖片來源：IG@lips0103)

同樣是苗栗鄉間的一座城堡，但這座磚紅色的堡壘卻顯得更加平易近人，四周的開放空間充斥著各種裝置藝術品，本身的室內裝潢也讓人沉浸在藝術的氛圍中，各種細節上的巧思讓觀察入微的客人屢屢發出驚呼，可說是熱愛此類風格者的天堂。整體規模雖然不如天空之城大，細節上卻更加精緻，是絕對適合讓人大拍特拍的網美聚集地。

(圖片來源：IG@lips0103)

入園費用也可抵餐點，套餐內都含沙拉吧，有為數眾多的蔬果可供取用，健康與美味兼具。而爬上建築頂端更可以眺望四周，有大量綠色植被的小山谷風情盡收眼底，是喜愛清新藝術風遊客的遊玩好去處。

(圖片來源：IG@lips0103)

(圖片來源：IG@lips0103)

漫步雲端

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下22號

營業時間：11:00-18:00(週一休息)

卓也小屋

(圖片來源：IG@tinnng46)

是和前兩間風格迥然不同的景觀餐廳，全木造的建築群與小橋流水的風格讓人沉醉其中，彷若走入桃花源秘境一般，會想駐留此處不願離去。最特別的是，卓也小屋融合了苗栗地區客家文化的特色「藍染」，不但可以讓遊客體驗，同時也有精美的藍染商品在此販售，是喜愛客家文化的人絕對不容錯過的。

(圖片來源：IG@tinnng46)

(圖片來源：IG@tinnng46)

卓也小屋的另一大特色是他的餐點為蔬食料理，但卻不同於市面上充斥再製品的廉價素食，卓也的餐點精緻美味且健康，也適合全家大小一同來此用餐。宛如小村落般的建築群、魚兒優游的池塘、綠意盎然的庭園，卓也小屋是喜愛自然與鄉間者的盛宴所在，來過一次就會不斷回訪，心，即扎根於此。

(圖片來源：IG@tinnng46)

卓也小屋

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下1-9號

營業時間：9:00-22:00

綠葉方舟

(圖片來源：IG@abcd10082)

(圖片來源：IG@abcd10082)

非常適合小朋友來此追趕跑跳的綠色世界，日式風格的建築本體，又加蓋了不少歐洲鄉村風的建築，卻絲毫不顯違和。若是一家大小來這裡，必然都會相當滿意，想拍照、想散步、想奔跑玩鬧通通適合，綠意盎然的環境對長時間用眼的現代人來說，無疑是休息的好機會。

(圖片來源：IG@abcd10082)

這裡的園區頗為寬廣，幾乎可以當成步道在走，園區內時不時會有一些小昆蟲、小動物來給你一個驚喜，或是荒煙蔓草中的一座鐘發著古樸的氣息，這裡是一座寶庫，等著來此的遊客慢慢探索，無數的驚喜隱藏其中，你，準備好了嗎？

(圖片來源：IG@abcd10082)

(圖片來源：IG@abcd10082)

綠葉方舟

地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰綠舟路1號

營業時間：10:30-18:00

雲水度假森林

(圖片來源：IG@jellyluvlly)

幾乎不算是景觀餐廳，而是一座渡假村，可以住宿、泡湯、賞落羽松、享用美食，功能齊全且景色優美。園區內大量的造景適合拍美照，從森林、沼澤、湖泊等各種地形地貌都完美重現，無論是遊客短暫停留、拍婚紗或是住宿都頗適合，美景的集散地就是說這裡了，隨手一拍都是美照，尤其秋季時此處的落羽松轉黃轉紅，映著湖光山色的動人景致絕對會留下深刻印象，是苗栗南庄必去的優質景點。

(圖片來源：IG@jellyluvlly)

雲水度假森林

地址：苗栗縣南庄鄉3鄰東江31-3號

營業時間：9:00-22:00

(圖片來源：IG@lilianwang_tw)

景觀餐廳常被人認為是食物精緻度不夠、價格高昂的敗興之處，但這五間精選的景觀餐廳不但食物美味、景色優美，價格也合理，來苗栗遊玩時別忘了來這幾間景觀餐廳走走，留下最美好的回憶吧！





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