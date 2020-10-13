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桃園新開店「小卷米粉」35元吃得到，還能免費加湯！溫泉滷肉飯也超欠吃
北台灣真正的銅板美食出現了！桃園有家近期新開的米粉湯店，招牌主食「小卷米粉」只要38元，開幕期間更祭出35元優惠價，比御飯糰還便宜，不吃爆還等什麼！
這家「小料理米粉湯」9月中才開幕，隱身桃園莊敬路與新埔十街的交叉路口，主要販售「小卷米粉湯」，原價38元就吃得到2至3尾肥美小卷，搭配經典粗米粉及清爽湯頭，可謂CP值極高。值得一提的是，這裡提供免費加湯服務，喜歡喝湯的饕客可以無限喝到飽，加點胡椒粉或搭配手工辣椒一起吃更夠味。
海鮮控若吃不夠也可以加點清燙小卷，每隻都鮮甜有嚼勁，部落客謝蘿莉也分享到店除了必嚐小卷米粉湯，還有「溫泉魯肉飯」亦是必點品項。戳開半熟蛋後，流出的蛋液與滷肉一併拌入米飯，鹹香滋味超銷魂。
此外，現場另有10款小菜可選，每盤35元、三樣100元，價格便宜但份量不馬虎，難怪新開不久生意已非常好，用餐時間每每爆滿。提醒大家小卷米粉湯早上11點開賣、下午16:30開始，售完為止，想吃的人記得手刀衝囉！
小料理米粉湯
地址：桃園市桃園區新埔十街50-5號
營業時間：11:00-20:00（或售完為止）
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