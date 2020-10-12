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桃園全新「陸地藍眼淚、慈湖秘境步道2.0」必訪！加碼5折玩JETS樂園好康

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／JETS嘉年華官方臉書、桃園市政府捷運工程局官網、樂遊桃園臉書專頁
圖／JETS嘉年華官方臉書、桃園市政府捷運工程局官網、樂遊桃園臉書專頁

桃園今年太熱鬧！不僅有絕美水生公園X Park和當前最夯的JETS歐美嘉年華，最新景點「陸地版藍眼淚」、「升級版慈湖秘境步道」也接連登場，10月起更祭出「青埔一日票」優惠，讓大家一路玩個過癮！

蓄光石星光步道

圖／桃園市政府捷運工程局官網
圖／桃園市政府捷運工程局官網

想看藍眼淚不用到馬祖，北臺灣也有「陸地版藍眼淚」可以近距離欣賞！位於民光東路與三元街段的「蓄光石星光步道」全長110公尺，為周邊住宅全新休憩好去處。團隊採用特殊工法，將蓄光石鋪設在人行、自行車道上，蓄光石白天吸收光能，晚上自然發光，讓道路在夜晚變得更為迷人，亮眼的綠光及藍光行程的星光大道，堪比「藍眼淚」美景，成為夜間最新打卡景點。

圖／桃園市政府捷運工程局官網
圖／桃園市政府捷運工程局官網

慈湖秘境步道2.0

圖／樂遊桃園臉書專頁
圖／樂遊桃園臉書專頁

健行愛好者好消息！桃園大溪區的桃花源「慈湖秘境步道」日前被重金打造成2.0版本，步道全長共623公尺，10月起正式啟用。值得一提的是，以往步行前、後慈湖只有一條路線，需要原路進出、耗時超過3小時，如今升級版本的山林步道可從後慈湖步行至前慈湖，全程預計現省1小時，賞美景變得更方便！不過提醒大家入園參觀開放網路預約及現場報名，全票100元，更多詳情請參考後慈湖入園申請系統

圖／樂遊桃園臉書專頁
圖／樂遊桃園臉書專頁

桃捷青埔一日票3大優惠

桃園捷運公司10月起推出「青埔一日票」，每張售價320元，可整日無限次搭乘機捷沿線，凡購買還可盡享三重優惠，最吸睛的莫過於持票可享JETS樂園5折入園好康，暢玩各種歐風遊樂設施。另外還可隨機獲得限量「瞬遊機捷」或「玩味機捷線-Follow覓」旅遊書、官網登錄資料抽國內不限航點機票。此外，一日票活動還可選擇購入星光套票版，優惠價880元除了有2張青埔一日票，還加碼2張新光影城電影票，超豐富的青埔玩法立馬列入清單吧！

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