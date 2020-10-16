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在最年輕的古城散步！一日暢遊新竹　享受慢活微旅行

聯合新聞網 / 行遍天下
新竹火車站站前廣場採階梯式設計，成為民眾休閒的好去處。
新竹火車站站前廣場採階梯式設計，成為民眾休閒的好去處。

【圖／文：行遍天下】

跟新竹市長一起走逛新竹，是一件很幸福的事。從「或者工藝櫥窗」走到東門市場，短短2分鐘路程停了好多次，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。事實上，市長林智堅對中央路、東門市場的確是熟門熟路，「小時候每逢過年過節，媽媽都會帶我來中央路的乾貨店採購，逛舶來品店、買外國餅乾，我總是非常開心。」舊城區特有的魅力，對市長來說是溫暖的兒時回憶。

跟著市長走逛時，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。
跟著市長走逛時，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。

　

帶路人　林智堅／新竹市市長

新竹市香山區人，近年積極推動步行城市、騎樓順平計畫；為舊城區的古蹟建物進行身分認定、修繕復原、活化運用；讓微笑水岸串連新竹左岸、漁人碼頭17公里海岸線，為新竹市打造更豐富的藝術、設計、文化、自然、休閒環境。

身為市長，對城市更加了解，一起跟著新竹市市長來趟古城散步。
身為市長，對城市更加了解，一起跟著新竹市市長來趟古城散步。

　

跟隨市長腳步　從舊城區開始旅行

建議遊程：新竹火車站>>站前廣場>>護城河公園>>影博館>>東門市場>>或者工藝櫥窗

當了市長後，他仍喜歡逛舊城巷弄欣賞不同時代的建築。有次他路過修繕中的老房子，發現將被丟棄的美麗窗花，工班看他對舊鐵窗情有獨鍾，便送給了他，這兩片窗花透過設計師巧思後，成了另一幢街角老屋的天花板裝置藝術。這些歷經時光淬鍊的舊城物件，在他眼中彷彿時光隧道中的寶石，雖悠久但亮點十足，擁有無法取代的魅力。

這些歷經時光淬鍊的舊城物件，在市長眼中彷彿時光隧道中的寶石。
這些歷經時光淬鍊的舊城物件，在市長眼中彷彿時光隧道中的寶石。

新竹市擁有300多年歷史，在舊城區一平方公里範圍內，密集建築和古蹟建置了城市最初的發展，可惜過去常被忽略。這幾年，林智堅將這些古蹟建物進行身分認定，列為古蹟或市歷史建築；也向中央爭取經費進行修復正進一步活化它們，轉型成展覽館、美術館、公園廣場，讓人們能透過漫步微旅行來親近它。

例如，中央路上的「或者工藝櫥窗」，屬於私人投資規劃的空間，半退休的科技界老闆，看到政府的投入深受感動，自己也想做些什麼，就將這幢老屋整修活化，作為藝術展場、餐飲空間，也和市府活動串連，希望能吸引更多旅人進入舊城巷弄探索。

或者工藝櫥窗除了展售工藝之美、推動工藝生活化，也供應美味好茶和手工點心。
或者工藝櫥窗除了展售工藝之美、推動工藝生活化，也供應美味好茶和手工點心。

　

以散步與水光佐新竹城最對味

在新竹州廳附近的護城河，沿岸綠樹環繞、河水潺潺、還有兩處小型階梯劇場，不僅新竹市民喜歡來散步，美麗河岸風光更成為新竹市的城市新風景。河畔的新竹州圖建於1925年，承載著新竹人的美好回憶，塵封許久後也已完成修繕，並於10月登場的2020台灣設計展重新被打開。

護城河親水公園已是新竹市內知名景點之一，藉由草地流水交織的設計讓人親近自然。
護城河親水公園已是新竹市內知名景點之一，藉由草地流水交織的設計讓人親近自然。

建於1913年的新竹車站，是全台灣還在服役的車站中，歷史最悠久的，建築融合哥德式與巴洛克風格，有許多細緻裝飾值得品味；新竹市的地標東門城，歷史近兩百年，是新竹之心，同樣是不能錯過的風景。為了重現東門城的古蹟風華，林智堅去年啟動步行城市計畫，未來，可以更輕鬆、更愜意地從新竹火車站逛到東門城、護城河。

新竹火車站是台灣歷史最久、仍在營運的百年車站。
新竹火車站是台灣歷史最久、仍在營運的百年車站。

在年輕人陸續進駐後，東門市場變得更活絡且魅力十足，也是市長林智堅推薦的舊城散步亮點。
在年輕人陸續進駐後，東門市場變得更活絡且魅力十足，也是市長林智堅推薦的舊城散步亮點。

一座城市的市區漫遊路線，最重要的元素是什麼？林智堅毫不猶豫回答「打造友善優質的行人步道，將騎樓空間還給行人。」當步行環境完善，就能串連城區的店家，共同推動城市漫遊旅行，讓旅人進入舊城探索新竹文化底蘊。

　

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