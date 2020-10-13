低難度健行步道！苗栗5條「綠色隧道」全解析，美景秘境輕鬆逛

苗栗，一個對於台灣人來說很陌生的地方，許多想出遊的人都不會選擇苗栗作為目的地，顯然是因為人們對於苗栗的認識與了解還不夠，才導致苗栗無法成為觀光旅遊的勝地。然而苗栗擁有著客家文化的精華與優美的自然景觀，絕對是相當適合旅遊的好地方，今天就來介紹五條平緩但幽靜的步道，讓想踏青又不想太過疲憊的上班族們能有些不錯的選擇。

(圖片來源：IG@eva_26186、IG@hiimpoca)

蓬萊溪護魚步道

(圖片來源：IG@eva_26186)

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蓬萊溪護魚步道是苗栗南庄的著名生態景點，最大的特色就是能在步道一側欣賞溪谷的美景。早期河川生態因網捕、毒魚而破壞，於是當地人組成護漁隊，在村民的努力下，不只恢復蓬萊溪原有的生態環境，還成為了新景點。步道整體來說相當平緩，僅有少量的階梯需要攀爬，也完全不會陡峭，適合帶小孩、長輩前來休憩遊玩，是可以了解生態、踏青健身的好地方。

(圖片來源：IG@eva_26186)

蓬萊溪護魚步道

地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

神棹山步道

(圖片來源：ShareLife)

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著名的賞桐花景點，神棹山步道一共有兩個入口，如果要賞桐花記得導航要搜尋民宿「神棹仙境」才能到達，搜尋神棹步道的話可是會跑到桐花較少的行人登山步道去。山路崎嶇狹窄、會車點少，如果開車上山的話要盡量放慢車速小心行駛。桐花盛開的時節走在這裡，深幽小徑的神祕感與滿地的白色花瓣所構成的畫卷相當美麗，是喜愛浪漫唯美風的人適合來的步道。賞完桐花再往前走就會進入竹林，那是充滿古樸禪意的秘境，一條步道兩種享受，可說是極為划算。

(圖片來源：ShareLife)

神棹山步道

地址：苗栗縣三灣鄉 台3線105.6K處往神棹山方向上山約3公里處

挑炭古道

(圖片來源：IG@hiimpoca)

(圖片來源：IG@hiimpoca)

150年前這裡是通霄鎮和三義鄉的重要聯絡孔道，通霄福興地區居民為了方便前往三義買賣生活必需品與農產品，便在崎嶇的山嶺間開闢石階步道；日治時期通霄、三義山區利用相思樹燒製木炭之行業興盛，於是便出現許多挑夫扛著木炭燒窯所出產之木炭經由此路從三義火車站裝運輸出，因此得名。行走於挑炭古道之時，可以感受到濃厚的歷史氛圍，回想先人在這條古道上行走時的模樣，思古之幽情無疑是這條步道的主旋律。

(圖片來源：IG@hiimpoca)

挑炭古道

地址：苗栗縣三義鄉雙湖村 沿苗48鄉道，循指標前行約2.3公里可抵登山口。

劍潭古道

(圖片來源：IG@cheng_yang0817)

(圖片來源：IG@austin9527)

劍潭古道歷史久遠，跨越大西村境內山丘，全長2.5公里，名稱取自古道入口的「劍潭」。傳說，鄭成功曾率兵行軍至當地，但紮營時發現水源不足，因此將寶劍擲出，劍潭現址立刻湧出泉水，因而得名。劍潭古道也是先民重要的產業道路，早年砍伐竹林、相思林、樟樹及運送香茅油的必經之路。傳說雖然很美，但這條古道的景色更美，尤其當陽光灑落林間時，那一道道金芒無疑是值得遊客們佇足觀賞的景致。

(圖片來源：IG@austin9527)

(圖片來源：IG@cheng_yang0817)

劍潭古道

地址：苗栗縣造橋鄉 劍潭水庫入口對面

鳴鳳古道

(圖片來源：IG@goingsbboy)

(圖片來源：IG@goingsbboy)

鳴鳳古道橫跨頭屋和獅潭，早期為賽夏族人狩獵行走的山路，後因黃南球擴墾苗栗，使得賽夏族人往山區深處遷移，鳴鳳古道便成為頭屋鄉鳴鳳村和獅潭鄉新店村居民往來的要道，曾因苗22線開闢而沒落，後因居民們努力修整，至今為熱門的登山健行景點。古道全長約三公里，除了部分路段鋪設老石階和木棧橋之外，大多維持古樸的風貌，沿途小溪潺潺、林木蒼鬱，夏日健行尤其清爽舒適，可依據個人的時間、體力和交通狀況原路來回或是連走多條古道。

(圖片來源：IG@goingsbboy)

鳴鳳古道

地址：苗栗縣獅潭鄉46號(義民廟旁)

或許人們對苗栗感到陌生，但若是來過這幾條步道的人會漸漸愛上苗栗這個閒適、幽靜的鄉間，並逐步習慣走在這一條條綠色隧道時的感覺，成為一名熱愛戶外活動的人。山林間的氛圍就是如此神奇，從一開始的氣喘吁吁痛苦不已，到漸漸的喜愛清新空氣的滋味。所以週末別再窩家裡了！有機會來山林中遊蕩一番，是既健康又美好的事情。





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