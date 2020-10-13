快訊

死刑制裁性侵？孟加拉悲憤「集團強暴犯罪」的抗爭與落差

羅智強斷言：中天關定了 民進黨下一步就是關TVBS

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低難度健行步道！苗栗5條「綠色隧道」全解析，美景秘境輕鬆逛

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@eva_26186、IG@hiimpoca)
(圖片來源：IG@eva_26186、IG@hiimpoca)

苗栗，一個對於台灣人來說很陌生的地方，許多想出遊的人都不會選擇苗栗作為目的地，顯然是因為人們對於苗栗的認識與了解還不夠，才導致苗栗無法成為觀光旅遊的勝地。然而苗栗擁有著客家文化的精華與優美的自然景觀，絕對是相當適合旅遊的好地方，今天就來介紹五條平緩但幽靜的步道，讓想踏青又不想太過疲憊的上班族們能有些不錯的選擇。

(圖片來源：IG@eva_26186、IG@hiimpoca)
(圖片來源：IG@eva_26186、IG@hiimpoca)

蓬萊溪護魚步道

(圖片來源：IG@eva_26186)
(圖片來源：IG@eva_26186)

(圖片來源：IG@eva_26186)
(圖片來源：IG@eva_26186)

蓬萊溪護魚步道是苗栗南庄的著名生態景點，最大的特色就是能在步道一側欣賞溪谷的美景。早期河川生態因網捕、毒魚而破壞，於是當地人組成護漁隊，在村民的努力下，不只恢復蓬萊溪原有的生態環境，還成為了新景點。步道整體來說相當平緩，僅有少量的階梯需要攀爬，也完全不會陡峭，適合帶小孩、長輩前來休憩遊玩，是可以了解生態、踏青健身的好地方。

(圖片來源：IG@eva_26186)
(圖片來源：IG@eva_26186)

蓬萊溪護魚步道

地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

神棹山步道

(圖片來源：ShareLife)
(圖片來源：ShareLife)

(圖片來源：ShareLife)
(圖片來源：ShareLife)

著名的賞桐花景點，神棹山步道一共有兩個入口，如果要賞桐花記得導航要搜尋民宿「神棹仙境」才能到達，搜尋神棹步道的話可是會跑到桐花較少的行人登山步道去。山路崎嶇狹窄、會車點少，如果開車上山的話要盡量放慢車速小心行駛。桐花盛開的時節走在這裡，深幽小徑的神祕感與滿地的白色花瓣所構成的畫卷相當美麗，是喜愛浪漫唯美風的人適合來的步道。賞完桐花再往前走就會進入竹林，那是充滿古樸禪意的秘境，一條步道兩種享受，可說是極為划算。

(圖片來源：ShareLife)
(圖片來源：ShareLife)

神棹山步道

地址：苗栗縣三灣鄉 台3線105.6K處往神棹山方向上山約3公里處

挑炭古道

(圖片來源：IG@hiimpoca)
(圖片來源：IG@hiimpoca)

(圖片來源：IG@hiimpoca)
(圖片來源：IG@hiimpoca)

150年前這裡是通霄鎮和三義鄉的重要聯絡孔道，通霄福興地區居民為了方便前往三義買賣生活必需品與農產品，便在崎嶇的山嶺間開闢石階步道；日治時期通霄、三義山區利用相思樹燒製木炭之行業興盛，於是便出現許多挑夫扛著木炭燒窯所出產之木炭經由此路從三義火車站裝運輸出，因此得名。行走於挑炭古道之時，可以感受到濃厚的歷史氛圍，回想先人在這條古道上行走時的模樣，思古之幽情無疑是這條步道的主旋律。

(圖片來源：IG@hiimpoca)
(圖片來源：IG@hiimpoca)

挑炭古道

地址：苗栗縣三義鄉雙湖村 沿苗48鄉道，循指標前行約2.3公里可抵登山口。

劍潭古道

(圖片來源：IG@cheng_yang0817)
(圖片來源：IG@cheng_yang0817)

(圖片來源：IG@austin9527)
(圖片來源：IG@austin9527)

劍潭古道歷史久遠，跨越大西村境內山丘，全長2.5公里，名稱取自古道入口的「劍潭」。傳說，鄭成功曾率兵行軍至當地，但紮營時發現水源不足，因此將寶劍擲出，劍潭現址立刻湧出泉水，因而得名。劍潭古道也是先民重要的產業道路，早年砍伐竹林、相思林、樟樹及運送香茅油的必經之路。傳說雖然很美，但這條古道的景色更美，尤其當陽光灑落林間時，那一道道金芒無疑是值得遊客們佇足觀賞的景致。

(圖片來源：IG@austin9527)
(圖片來源：IG@austin9527)

(圖片來源：IG@cheng_yang0817)
(圖片來源：IG@cheng_yang0817)

劍潭古道

地址：苗栗縣造橋鄉 劍潭水庫入口對面

鳴鳳古道

(圖片來源：IG@goingsbboy)
(圖片來源：IG@goingsbboy)

(圖片來源：IG@goingsbboy)
(圖片來源：IG@goingsbboy)

鳴鳳古道橫跨頭屋和獅潭，早期為賽夏族人狩獵行走的山路，後因黃南球擴墾苗栗，使得賽夏族人往山區深處遷移，鳴鳳古道便成為頭屋鄉鳴鳳村和獅潭鄉新店村居民往來的要道，曾因苗22線開闢而沒落，後因居民們努力修整，至今為熱門的登山健行景點。古道全長約三公里，除了部分路段鋪設老石階和木棧橋之外，大多維持古樸的風貌，沿途小溪潺潺、林木蒼鬱，夏日健行尤其清爽舒適，可依據個人的時間、體力和交通狀況原路來回或是連走多條古道。

(圖片來源：IG@goingsbboy)
(圖片來源：IG@goingsbboy)

鳴鳳古道

地址：苗栗縣獅潭鄉46號(義民廟旁)

或許人們對苗栗感到陌生，但若是來過這幾條步道的人會漸漸愛上苗栗這個閒適、幽靜的鄉間，並逐步習慣走在這一條條綠色隧道時的感覺，成為一名熱愛戶外活動的人。山林間的氛圍就是如此神奇，從一開始的氣喘吁吁痛苦不已，到漸漸的喜愛清新空氣的滋味。所以週末別再窩家裡了！有機會來山林中遊蕩一番，是既健康又美好的事情。


延伸閱讀>>南投登山步道｜南投超夯TOP7登山步道 入山一覽群山之美

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 古道 登山

延伸閱讀

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

安心旅遊補助延至10月底 苗縣加碼4主題活動吸客

苗栗公館疑有屠狗及虐狗案 狗主：懷疑狗被毒死的

苗栗泰安雪霸甜柿上市 結合歌唱比賽來行銷

相關新聞

低難度健行步道！苗栗5條「綠色隧道」全解析，美景秘境輕鬆逛

苗栗一向是人們相對比較陌生的縣市，但這裡可是有宜人的風景、蓊鬱的樹林與先人走過的古道，絕對是週末踏青的好去處。今天來介紹五條優質步道，是想去苗栗的山間走走時的絕妙選擇！

桃園全新「陸地藍眼淚、慈湖秘境步道2.0」必訪！加碼5折玩JETS樂園好康

桃園今年太熱鬧！不僅有絕美水生公園X Park和當前最夯的JETS歐美嘉年華，最新景點「陸地版藍眼淚」、「升級版慈湖秘境步道」也接連登場，10月起更祭出「青埔一日票」優惠，讓大家一路玩個過癮！

2020桃園「5大最新景點」必看！青埔一日遊行程推薦：網美必拍建築、歐美樂園

今年最受矚目的XPARK開幕後，帶動整個桃園青埔的觀光，加上JETS嘉年華進駐，現在假日人潮絡繹不絕，一旁還有華泰名品城、新光影城等商場，待上一天不是問題，從早到晚的行程都能在青埔一天解決，有吃有玩有得逛，青埔一日遊根本不夠，兩天三天的行程規劃就快跟著ReadyGo的步伐，玩出桃園新滋味。

私人泳池、KTV、還能在房內烤肉？新竹「琺何精品旅館」全新開幕

琺何精品旅館沒有開在地廣人稀的交流道旁，反其道而行坐落於新竹住宿的黃金地帶新竹火車站、新竹城隍廟以及有新竹中央公園美稱新竹公園附近，結合多國元素眾多房型，讓新竹的休閒生活多了更多趣味與可能。

【台灣設計展】新竹市化身一座貫穿「2公里步行城市」的生活博物館

後疫情時代，台灣持續保持警戒的同時，非常幸運地仍然有各類型、主題的展演活動，持續為身心靈帶來豐富的生活體驗。由經濟部和新竹市政府共同主辦的「2020台灣設計展」，於10月1日盛大展開，聯合報系質感青年讀本《500輯》特別企畫看展專題，專訪新竹市長林智堅、總策展人劉真蓉，分享此次展演活動的亮點。

新竹兩天一夜懶人包！ 超美湖景咖啡廳+日式料亭 玩味不一樣的新竹秘境

新竹竹東竹北一帶，有著許多隱藏版景點，帶你從城隍廟玩到南寮漁港，中間穿插著翠綠的寶山水庫，和灑著金黃夕陽的魚鱗天梯，加上能一秒帶你穿越時空回到日治時代的新竹公園，看見不一樣的新竹。

超浪漫九月雪！ 秋遊大溪左岸自行車道 賞中新里「韭菜花海」限定美景

時序進入了九月份又到了大溪韭菜花開的日子，來大溪賞韭菜花變成了入秋後必修的一門功課!往年來我都是從三坑自行車道開始騎車進入，今年我改走大溪左岸自行車道從大溪河濱公園開始進入 大溪河濱公園的

一日遊新玩法！ 新竹小塹有約特蒐4大路線，別再說新竹很無聊

有人說新竹市無聊，或許只是你不知道它的故事，那些蘊藏其中的內涵，那些前人生活的紋理，是需要一些導讀引領你。其實新竹是非常獨特的城市，不只有大家熟知的米粉、竹科、風很大，也擁有非常多傳統市場、老店與巷弄故事，這幾年更在新竹公園、動物園重新改造後，擁有更多元的休閒環境及觀光景點，小塹有約推薦4大深度旅遊路線，讓你一點一點地打破對新竹市的印象。

隱身樹林的廟宇！新竹28公頃「山丘秘境」免費逛，3大必拍場景秒飛日本

國際級景點免費入園！新竹新埔有處全新秘境占地達28公頃，集結健行、拍網美照和泡足溫泉的特色，雖園區尚未完工，但現階段的朝聖亮點已足以拍爆手機記憶體，像是獨特廟宇、台版金字塔建築、日式氛圍步道等，隨拍隨

無低消、80元就能吃到飽！桃園「呷霸牛肉麵」免費加湯加麵，還有豆花無限吃

小資族界的大胃王有福了！桃園有家新開不久的牛肉麵專賣店，百元有找就能吃到飽，牛肉麵全系列凡內用通通「免費加湯加麵」，最便宜一碗只要80元，還能無限暢飲豆花、豆漿、冷飲、咖啡，甫一開幕就引發在地人熱議，

三寶飯不夠霸氣，桃園隱藏版「八寶飯」才叫澎派！豐盛肉量好飽足、豬肝超下飯

「三寶飯」為燒臘店必點的招牌品項之一，亦是不少人常吃的便當選項。但桃園國際路有家燒臘專賣店，竟有隱藏版的「八寶飯」，一盤就有8款菜色，不僅一次吃得到熟悉的叉燒、油雞、燒鴨及脆皮燒肉，少見的臘腸、臘肉、

狂洗版IG的新竹養生系餐廳「八二親食」　擺盤超精緻、二訪要吃爆甜點！

新竹近期有家全新餐廳，試營運期間就躍升IG新寵，未到用餐時間已有長長隊伍，排隊嚐鮮熱潮至今仍延燒中。全店質感的裝潢、精緻的擺盤、結合蔬食的健康餐點，簡直網美超標，價位卻為一般中價位且免服務費，高CP值

熱門新聞

桃園全新「陸地藍眼淚、慈湖秘境步道2.0」必訪！加碼5折玩JETS樂園好康

太平山「秋季」限定美景登場！ 整片山毛櫸綠葉轉金黃

安心旅遊補助近尾聲 高雄飯店再衝一波！

低難度健行步道！苗栗5條「綠色隧道」全解析，美景秘境輕鬆逛

綠島也有瀑布秘境！8處「綠島私房景點」深度玩法，跋山涉水都值得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。