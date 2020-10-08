2020桃園「5大最新景點」必看！青埔一日遊行程推薦：網美必拍建築、歐美樂園

Shan@ReadyGo

今年最受矚目的XPARK開幕後，帶動整個桃園青埔的觀光，加上JETS嘉年華進駐，現在假日人潮絡繹不絕，一旁還有華泰名品城、新光影城等商場，待上一天不是問題，從早到晚的行程都能在青埔一天解決，有吃有玩有得逛，青埔一日遊根本不夠，兩天三天的行程規劃就快跟著ReadyGo的步伐，玩出桃園新滋味。

｜青埔景點

JETS嘉年華

什麼！桃園要有遊樂園，從高雄一路搬上來的愛情摩天輪，降落在桃園青埔，一連2個月的快閃遊樂園，充滿美式風味的歐美主題嘉年華，設備都從美國原裝進口，重現電影遊樂園場景，不出國就能體驗！不只白天繽紛浪漫，就連夜晚也亮起絢爛燈光，儼然成為現在最紅的打卡聖地！

圖 / IG @alice3332000jets

圖 / IG @sarre_sasa117

地址：桃園市高鐵北路一段與青埔路二段交叉口

時間：9/26～11/30，平日 15：00～21：00、週末例假日 11：00～21：00（每週二休園）

XPARK

今年度最大亮點，莫過於日本橫濱超人氣水族館來台灣開分館，整棟建築地下兩層地上三層，像是在都市裡的平行時空，帶你來到海中世界與海底生物共遊。最大賣點除了有企鵝咖啡廳，可以看著企鵝在身邊優雅的游泳，還有網美必拍的水母牆，超高人氣絕不輸給企鵝。

圖 / IG @popolee0317

在水族館裡可以看到平常去動物園見不到的生物，算是大開眼界的行程之一。小提醒，因為剛開幕人潮非常多，建議可以預定早上的場次人會比較少一些，或是在你預定的時間最早進去，要不就離你預定的時間晚一個小時進去，都是可以稍微避開人潮的小撇步，這樣才能拍到無人的空景網美照呀！

圖 / IG @meiyin0304

地址：桃園市中壢區春德路105號

時間：一~五 10:00-21:00 六、日 10:00-22:00

GLORIA OUTLETS華泰名品城

華泰名品城算是全台灣數一數二大的美式購物中心，擁有三期大的園區，進駐的品牌多樣，交通方便，就位在高鐵站旁，出站步行就能到，整體規劃看起來就和國外的outlet看起來一模一樣，真會讓人一秒以為到了沖繩或是歐洲，當然除了多種品牌讓你逛到腳軟刷卡刷到手痠，在每一區都有設置不同的裝置藝術，象徵來到華泰名品城的打卡景點，等著你去拍照呢！

圖 / IG @oceanko_ko

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地址：桃園市中壢區春德路189號

時間：11:00 – 21 : 00

新光影城

去電影院看電影總是覺得腳彎著兩個小時不舒服嗎？新光影城提供你「躺著」 看電影的選擇，讓你到電影院就像在家一樣放鬆，整座複合式商場一、二樓是美食餐廳，許多桃園才吃的到的特色餐廳都有進駐，三樓以上則都是影廳，最厲害的還有按摩椅，讓看電影也成了一種享受。四樓電梯口也打造成復古的電影場景，用電影角色的大公仔迎接大家。

圖 / IG @gui_8661

圖 / IG @claire___c.h

地址：桃園市中壢區春德路107號(華泰名品城旁)

1-2F商場:11:00~21:00(週一至週五)、六日11:00~22:00(週六至週日)

3-5F影城：首場場次時間前30分鐘(週一～五)、首場場次時間前60分鐘(週六、日)

IKEA 青埔店

陪伴桃園人15年的IKEA搬家來到了青埔，就在桃園高鐵站附近，曾為中壢人的我也多少有些感嘆，不過換到新的場地，整棟占地面積甚至是全台最大，直接逛好逛滿，在青埔玩一整天都沒問題。據說新的IKEA是原先桃園店的1.5倍大，並且擁有兩層樓全台最大的景觀餐廳，一樓草地也有超大時鐘打卡點，經過別錯過啦！

圖 / IG @lovemyself_07015IKEA

圖 / IG @kumo5427

地點：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號

時間：10:00 – 22:00

COZZI 和逸飯店

緊鄰Xpark的和逸飯店，是間以海洋為元素的國際觀光飯店，進入客房映入眼簾的是落地窗外的公園市景，一旁牆上掛著鯨魚的圓形掛畫，搭配地上鋪的深藍色地毯，如同搭乘郵輪徜徉在大海之中。飯店另一大亮點則是船艙造型酒吧「Blu Bar」，整體帶著神祕的藍色調，以圓弧帶出船艙的造型，值得與閨密或是另一伴來場微醺之夜。

圖 / IG @meiyin0304

地址：桃園市中壢區春德路101號

橫山書法公園

桃園市大園區一大新的大型埤塘公園，裡頭增建了特色共融遊戲場，有約兩層樓高的磨石子溜滑梯、多彩的水泥涵管遊戲隧道、各種形式的盪鞦韆，特別是鳥巢型鞦韆最受孩子們喜愛，成為桃園區家長最愛帶孩子來放電的公園，不只佔地廣，沿著湖畔走又涼爽，靠近商場也能滿足到父母需求。另外，還有 橫山書法藝術館，乾淨俐落的建築樣式，深受網美喜愛，清新的文青景點。

圖 / IG @bamboo716

圖 / IG @yating0916

地址：桃園市大園區大成路二段與大仁路交叉口

｜青埔美食

花杓豆坊

從小攤車一路做到大店面，是這間豆花店70年的旅程，就在大園高中斜對面，像是住家型的店面，採樓中樓，除了豆花還有賣滷味，鹹甜都有一次滿足，將豆花弄成杯裝方便客人外帶，在最上面用配料點綴成了打卡賣點，豆花都是店家自製的，濃厚的豆香味，口感滑順配上各種圓圓Q彈的增加口感層次，淋上些許糖水搭配的甜度剛好，適合午後來一碗清爽一下。

圖 / IG @cythia0805

圖 / IG @cythia0805

地址：桃園市大園區大成路二段37號

電話：0917 174 679

樸食鍋物 PU SHI 青埔店

白色系優雅簡約的裝潢風格，讓人誤以為是間網美咖啡廳，沒想到卻是健康養生的火鍋店，老闆娘主張食材最新鮮，選用在地小農的蔬菜，當季無農藥，吃得安心又健康，海鮮也是當天現捕現買，所以如果想吃海鮮拼盤的朋友，可以記得預定，才不會撲空！特別要介紹的是用可愛小鍋碗裝的蝦仁花枝漿，純手工現打，添加食物本身的原形，是闆娘堅持的理念，如果你是重口味，也有提供他們手炒的沙茶調味，來體驗一場健康與美的饗宴吧！

VVN@ReadyGo

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電話：03-2875028

地址：桃園市大園區大智路103號

時間：11:30~15:00/17:30~21:30(週一公休)

SHIFT COFFEE 轉 咖啡烘焙

整個店走小清新風格，木質感的桌椅，一旁大面落地窗的陽光灑落，非常有日系感，加上店家用許多綠意植物當造景，讓人不自覺地放鬆。店內餐點屬輕食路線，有沙拉、甜點和飲品，最重要的是不限時，可以耗上一整個下午，默默地就吸引許多喜歡清幽環境的顧客上門。

圖 / IG @karen_bb12

電話：03-287 3663

地址：桃園區大園區新生路四段235號1F

時間：10:00~19:00

2GATHER藝起吧

這間位在青埔的咖啡店，寬敞的迎賓空間讓人看了身心舒暢，除了咖啡厲害，也在室內空間加入藝文作品展覽空間，在咖啡香的陪伴下欣賞藝術品，當天也都有限量甜點，搭配手沖咖啡度過愜意的午後。也有提供場地租借，歡迎喜歡各種志同道合的朋友相約。

圖 / IG @zhi319

圖 / IG @zhi319

電話：03-2875202

地址：桃園市中壢區洽溪路181號

時間：12:00-20:00 (週ㄧ二公休)

不挑食BUTIAOSHI

這間開在住宅區一樓的店面，外觀看起來清新可愛，走進店一看更是會讓人捨不得離開，木質調的桌椅設計，讓空間變得溫暖，二樓還保留大面玻璃，留給客人邊享用美食邊欣賞書法公園的湖畔風光。你會發現很少再早午餐店看見這樣的座位設計，原來是闆娘體恤帶小孩到店用餐的客人，設計出較大的空間，讓孩子們跑跳也不危險，甚至在某個角落規劃親子的用餐空間，墊高的木板配上可愛的椅墊，還有幾本故事書陪襯，成為孩子的小天地。

VVN@ReadyGo

餐點部分和一般早午餐店不同，麵包、主餐、配菜都能隨意自由搭配，就和店名一樣讓你不挑食的吃完整份餐點。主打的莎莎醬烤雞腿排使用的是舒康雞，下重本的食材就是為了讓客人吃到健康無負擔的料理，這樣得理念源自於闆娘自己的孩子，為了讓孩子不挑食的吃完飯，在咖哩飯裡的紅蘿蔔刻意切的小塊，現在也放進菜單中，讓客人也能享用家中溫馨美好的味道。

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地址：桃園市大園區大智路99號

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